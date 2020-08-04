DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 3

Sinop'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyorSİNOP'un Durağan ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

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Sinop'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

SİNOP'un Durağan ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Durağan ilçesinde ormanlık alanda dün öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında yükselen alevleri ve dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazözlerle yangına müdahaleye başlarken, destek için bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekipler yangına karadan müdahale ederken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti.

Ağırlıkla çam ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda çıkan yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı.YANGINA HAVADAN MÜDAHALEAlevler, bölgede rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlenince bölgeye yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ekipler, ormanlık alanda çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü de, bölgeye gelen yangın söndürme uçağının görüntülerini resmi sosyal medya hesabından da 'Ateş kuşları yüreğimize su serpiyor' notuyla paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOrman Genel Müdürülüğü paylaşımı

HABER KAMERA:  Deniz ÖZEN- Zeynep Irmak ÖCAL-Hüseyin KALAY/DURAĞAN (Sinop),

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Bisikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Yılmaz Keskin'in evinin bahçesinde bulunan bisiklet çalınırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.Geyve ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Keskin, evinin bahçesinde duran oğluna ait bisikletinin olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen Keskin, genç bir kişinin önce evin etrafına baktığını daha sonra bisikleti çalıp gittiğini fark etti. Keskin görüntüleri polise vererek şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Güvenlik kamerası kaydıHırsızın etrafı kontrol etmesiBisikleti alıp gitmesi

HABER: Murat HAZER/GEYVE (Sakarya)

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İzmit'te cadde altyapı çalışması için 45 gün trafiğe kapatıldı

İZMİT'te şehrin en yoğun caddelerinden olan Alemdar Caddesi, altyapı yenileme çalışmaları kapsamında 45 gün araç trafiğine kapatıldı. Araçlar bu süre içerisinde başka caddelere yönlendirilecek.İzmit'in en yoğun araç ve yaya trafiğine sahip olan caddelerinden Alemdar Caddesi, Kocaeli Kanalizasyon ve Su İdaresi(İSU) tarafından yapılacak yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatları çalışması kapsamında 45 gün süreyle araç trafiğine kapatıldı. Yayalar için çalışma bölgesinin yanlarına çekilen şeritler ile yürüyüş yolları belirlenirken, D-100 Karayolu yönüne gidecek araçlar, İnönü Caddesi üzerinden yönlendiriliyor. Çalışma nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İnönü Caddesi'nin sağ tarafında bulunan otopark alanları iptal edilerek trafiğe açıldı. Ayrıca çift yönlü olan İnönü Caddesi'nin Vali Konağı ile Yenituran Kavşağı arasındaki bölümü çalışma süresince D-100 Karayolu yönünde tek yönlü olarak trafiğe açık olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜÇalışmalardan görüntüTrafiğe kapatılan caddeDetay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Toplu taşımada maske denetimi

ADANA'da artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek için uygulanan maske takma zorunluluğunun ardından, polis kent genelindeki toplu taşıma araçlarında denetim yaparak vatandaşlara uyarılarda bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek için getirilen maske takma zorunluluğuyla ilgili denetim yaptı. Atatürk Caddesi üzerinde yapılan uygulamalarda polis ekipleri, toplu taşılma araçlarını durdurarak yolcuların sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları söyledi. Ayrıca polisler, şöförlere kurallar hakkında bilgiler verdi. Yapılan denetimlerde 451 toplu taşıma aracı kontrol edilirken,  maske takmayan 30 kişiye 900 lira idari para cezası kesildi. Ekipler, maskesiz yayaları da uyararak maskelerini takmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Polislerin toplu taşıma araçlarını durmasıOtobüs içinde yapılan uyarılarBazı otobüslerin içinde kalabalıkSürücülerin uyarılması

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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50 yıldır aynı parkta resim çizen Akkoç: Buraya büstümün dikilmesini istiyorum

Bursa'da 50 yıldır aynı parkta portre çizen emekli edebiyat öğretmeni Kemal Akkoç (71), "Burada bir büstümün olmasını ya da parkın içinde bir yere ismimin verilmesini istiyorum" dedi.Bursa'da Kemal Akkoç, küçük yaşlarda resim çizmeye başladı. Ortaokulda öğretmenlerinin portresini çizen Akkoç, liseyi bitirdikten sonra edebiyat öğretmeni oldu. Resim tutkusundan vazgeçmeyen Akkoç, öğretmenlik yaparken de portre çizmeye devam etti. 1970 yılından itibaren Kültürpark'ta her gün aynı yerde yerli ve yabancı turistlerin portrelerini çizen Akkoç, yetkililerden parka büstünün dikilmesi istedi.Çizimlerini yalnızca kağıda değil taş, tabak, bardak ve ağaçlara da çizdiğini belirten Akkoç, "Ortaokulda öğretmenlerimiz ders anlatırken ben de kitapların, defterlerin boş taraflarına öğretmenlerimizin karikatürlerini çizerdim. Meslek hayatım bu şekilde başladım. Günde 100 karikatür çizebiliyorum. Ortalama, yılda bin karikatür çizmiş olsam, 50 yılda 50 bin karikatür çizmişimdir" dedi."BURSA'NIN KÜLTÜRÜNE VE SANATINA KATKI VERİYORUM"

50 yıldır aynı parkta portre çizimi yaptığını söyleyen Akkoç, "Turistlere çizdiğim karikatürlerle Bursa'nın kültürüne sanatına katkı vermekteyim. Bu sene 50'nci yılım. Bununla ilgili kitabım da çıkacak. Ben burada 50 yıldan beri çalışıyorum. Burada bir büstümün olmasını istiyorum. ya da parkın içinde bir yere ismimin verilmesini istiyorum. Bunun hakkım olduğunu düşünüyorum. 2 karikatür kitabım var. 50'nci yıla özel 3'üncü karikatür kitabım çıkacak. 50'nci yıl etkinliği şeklinde düşünüyorum. Türkiye'de ilk defa portreyi taşa, ağaca, tabağa çizen benim. Yumurtanın üzerine portre çiziyorum" diye konuştu.

Durağan, Keskin, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 11:27

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika
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