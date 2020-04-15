DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

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6 saat önce

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı KIRKLARELİ Valiliği, Kofçaz ilçesinde yapılan filyasyon ve diğer önlemlere rağmen Covid-19 vakalarında artış göstermesi nedeniyle bugün saat 16.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar karantina altına alındığını açıkladı.

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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı

KIRKLARELİ Valiliği, Kofçaz ilçesinde yapılan filyasyon ve diğer önlemlere rağmen Covid-19 vakalarında artış göstermesi nedeniyle bugün saat 16.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar karantina altına alındığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının yayılmasını engellemek için 11 Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26'ncı maddesine istinaden toplandığı ve  mezkur kanunun 27 ve 72'inci maddeleri kapsamında kararlar alındığı belirtildi. Filyasyon çalışmalarına rağmen salgının önlenemediği ifade edilen Kofçaz ilçesinde karantina uygulanması kararı alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz Kofçaz ilçesinde Covid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle; Kofçaz'ın giriş-çıkışlara izin verilmeyerek 15.04.2020 tarihi saat 16.00 itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, ilçe merkezine, ilçeye bağlı köylerden, bölge il ve ilçelerden giriş ve çıkışların mücbir sebepler haricinde ikinci bir emre kadar yasaklanmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

KIRKLARELİ,

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İki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru hayatını kaybetti

SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında polis memuru Mehmet Harun Okşar hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bu sabaha karşı 02.00 sıralarında Gültepe Mahallesi üzerindeki Adliye kavşağında meydana geldi. Polis memuru Mehmet Harun Okşar idaresindeki 58 ABG 369 plakalı otomobil ile Ahmet Turan Yücer (21) idaresindeki 06 BP 2489 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Sivas Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi kadrosunda görevli polis memuru Mehmet Harun Okşar olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Yücer ile birlikte araçlarda bulunan Selimhan Kıral (21) ile Furkan Yıldız (22) ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybeden polis memurunun cansız bedeni ise otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Koronavirüs, Kırklareli, Kofçaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:45 Kaynak: DHA

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