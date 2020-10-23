DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

Ordu'da hamsinin kilosu 40 lira

ORDU'da havaların soğumasıyla birlikte dört gözle beklenen hamsi, tezgahlarda yerini almaya başladı. Ancak ağlara takılan hamsi az olunca kilosu da 40 lirayı buldu.

Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül itibariyle başlayan denizlerde av sezonu ile birlikte bolca palamut avladı. Palamutta yaşanan bolluk, hem vatandaşların hem de balıkçının yüzünü güldürdü. Palamudun ardından Karadeniz Bölgesi'nde havaların da soğumaya başlamasıyla, sofraların vazgeçilmezi olan hamsi de yavaş yavaş tezgahlarda yerini aldı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde ağlara takılan hamsi az olunca, kilosu da 40 liradan satılmaya başlandı.

'HAMSİ YENİ YENİ ÇIKMAYA BAŞLADI'Hamsinin yeni yeni çıkmaya başladığını ifade eden Balıkçı İsa Küçüköksüz (43), bu nedenle fiyatların yüksek olduğunu belirtti. Küçüköksüz, "Hamsi az olduğu için kilosu da 40 lirayı buldu. Fiyat fazla olunca vatandaşlar da almak istemiyorö dedi.

Balık alan İdris Verim (60), fiyatların arttığını belirterek, çok fazla balık tüketemediklerini ifade etti.