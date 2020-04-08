DHA YURT BÜLTENİ-5 - Son Dakika

Ziyarete gittiği evde öldü, koronavirüs testi pozitif çıktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ziyarete gittiği evde yaşamını yitiren Hüseyin İncirbelen'in (40) şüphe üzerine savcının talebi doğrultusunda yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İncirbelen'in ağabeyi ve arkadaşı hastanede gözlem altına alındı.

Manavgat'ta geçen pazartesi günü öğleden sonra arkadaşı Murat Çağlar'ın evine giden KOAH hastası Hüseyin İncirbelen, bir anda fenalaştı. Murat Çağlar tarafından haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin İncirbelen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Hüseyin İncirbelen'in geçen ay nefes darlığı şikayetiyle Manavgat Devlet Hastanesi'ne başvurduğu ve şüphe üzerine yapılan testte koronavirüs (Kovid-19) tanısının negatif çıktığının belirlenmesi üzerine cumhuriyet savcısı yeniden test yapılmasına karar verdi. Önceki gün yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine Hüseyin İncirbelen'in temasta olduğu kişiler aranmaya başlandı.

Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Hüseyin İncirbelen'in ağabeyi ile evine ziyarete gittiği arkadaşı Murat Çağlar hastaneye sevk edildi. Koronavirüs testi yapılan Murat Çağlar ve ağabey hastanede gözlem altına alındı. Yetkililerin, Hüseyin İncirbelen'in temasta bulunduğu kişilere ulaştıklarını ve hepsine 14 günlük karantina tebliğini imzalatarak, evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulundukları öğrenildi. Murat Çağlar ve Hüseyin İncirbelen'in ağabeyinin de yapılacak test sonucuna göre evde karantina uygulanacağı veya hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Ayrıca Hüseyin İncirbelen'in vefat ettiği daire ve apartmanda da dezenfektan çalışması yapıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hüseyin İncirbelen'in öldüğü evden görüntü

Cenazenin çıkarılması

Murat Çağlar'ın çıkışı ve Hüseyin İncirbelen'in ağabeyinin yanına gitmesi

Murat Çağlar'ın polise bilgi vermesi

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER -KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), -

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Bursa'da iş hanında yangın; kundaklama iddiası

BURSA'da, 4 katlı iş hanının en üst katında bulunan bir odada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan odada kiracı olarak kalan Kenan Özerzurumlu (60), olayın kundaklama olduğunu iddia etti.

Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir iş hanının en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında oda kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

'BEN ÇIKTIKTAN SONRA BİRİLERİ GELİP YAKTI'

Yanan odada kalan ve bütün eşyalarının kül olduğunu belirten Kenan Özerzurumlu, "Sabah kapıyı kapatarak dışarı çıktım. Benim kapım kilitlerinden dolayı biraz açık kalıyor. Ben gittikten sonra birisi gelip o aralıktan odayı yaktı. Başka ihtimal yok. Ben buraya çalışmaya geldim. Adliyenin önünde ayakkabı boyuyorum. Hiçbir şeyim kalmadı. Kirada kalıyordum burada. Bütün eşyalarım yandı. Mahvoldum. Şimdi dışarıda kaldım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangın yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Yanan odada kalan Kenan Özerzurum röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Koronavirüsten korunmak için oyduğu ağaç kovuğuna girdi

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde yaşayan İlkay Gümüşsu (38) koronavirüsten korunmak için oyduğu incir ağacı kovuğuna girdi. Gümüşsu'nun sosyal medyadan paylaştığı o anlar ilgi gördü.

Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesinde yaşayan İlkay Gümüşsu, koronavirüs tehlikesine dikkat çekmek için fındık tarlasında bulunan bir incir ağacının içine oyarak, kovuğuna girdi. Gümüşsu o anlarını "Korona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım buraya. Hey gidi korona erkek ister beni bulmaya, haydi iyi günler" yazarak sosyal medyada paylaştı. Gümüşsu'nun sosyal medyadan paylaştığı o anlar ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sosyal medyada paylaşılan görüntü

Haber: Hakan AKGÜN SAMSUN

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Engelli vatandaştan, kampanyaya anlamlı bağış

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde yaşayan yürüme engelli Sadrettin Uray (60), emekli maaşının bir kısmını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

1973 yılında geçirdiği trafik kazasında bir ayağını kaybeden Karslı Sadrettin Uray, ailesi ile birlikte gittiği Hollanda'da bir engelli derneğinde çalıştıktan sonra 6 yıl önce emekli olup, ülkeye kesin dönüş yaptı. Çanakkale'nin Ecebat ilçesinde yaşamını sürdüren Uray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. Sadrettin Uray, emekli maaşının 2 bin TL'sini kampanyaya bağışladı.

Bir süre önce de Mehmetçik Vakfı'na bin lira bağış yaptığını belirten Sadrettin Uray, "Bugünlerde vatanımızın, milletimizin yanında olmak gerekir. Ben de görevimi yaptım ve 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin TL bağışladım. Ayrıca bin TL de Mehmetçik Vakfı'na bağış yaptım. Allah hayırlarımızı kabul etsin, vatanımıza, milletimize, devletimize bir zeval vermesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sadrettin Uray'ın yaşadığı evden görüntü

Sadrettin Uray ile röp.

Haber-Kamera: Cihan BAYRALI/ECEABAT(Çanakkale),

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HDP önündeki eylemde 219'uncu gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 219'uncu günde de sürdürdü. 5 yıl önce Hani ilçesinde fırında çalışırken kaybolan oğlu Fatih (22) için eylemini sürdüren Sevdet Demir, terör örgütünce bir süre önce oğlunun bir videosunun servis edildiğini belirterek, "Kurban olayım sana Fatih. Ben biliyorum bu konuşma senin konuşman değil. Silah zoruyla seni konuşturuyorlar. Ben senin ruhunu biliyorum yavrum" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında koronavirüs salgınına yönelik tedbirleri de elden bırakmıyor.

'OĞLUMU ZORLA KONUŞTURMUŞLAR'

Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken, kaçırılan oğlu Fatih için eyleme katılan Sevdet Demir, terör örgütü PKK'nın bir süre önce oğlunun bir videosunu servis ettiğini belirterek, "8 aydır burada oğlumu bekliyorum. Şimdiye kadar bilmiyordum oğlum vardır, yoktur. Elhamdülillah biliyorum vardır, sağdır. Kurban olayım sana Fatih. Ben biliyorum, bu konuşma senin konuşman değil. Silah zoruyla seni konuşturuyorlar. Ben senin ruhunu biliyorum yavrum. Sen nasıl yanıyorsan, ben de senin için böyle yanıyorum yavrum. Hangi evlat anasını, babasını, kardeşlerini istemez. Sen bizi sevmesen de biz seni seviyoruz yavrum. Her gece gözlerimi kapatıyorum. Rüyamda seni görüyorum yavrum. Oğlum siyaset ile işimiz yoktur, ben senin için gelmişim. Senin için ağlıyorum. Hastayım dayanamıyorum. Son kez seni göreyim öleyim yavrum" diyerek gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası önü

Ailelerin bekleyişi

Ailelerin Maske ve sosyal mesafe kullanarak bekleyişi

Sevdet Demir ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,