DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 6

17.10.2020 12:24
DHA YURT BÜLTENİ - 6, System.String[]

Bakan Karaismailoğlu: Elazığ Havalimanı'nın 2'nci pisti ve apronu 2021'de hizmete açılacakULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı süren Elazığ Havalimanı'nın 2'nci pisti ve apronunda yaptığı incelemede, "İkinci pist çalışmalarımızda şimdiye kadar, 50'ye 150 metre boyutlarındaki...

Bakan Karaismailoğlu: Elazığ Havalimanı'nın 2'nci pisti ve apronu 2021'de hizmete açılacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı süren Elazığ Havalimanı'nın 2'nci pisti ve apronunda yaptığı incelemede, "İkinci pist çalışmalarımızda şimdiye kadar, 50'ye 150 metre boyutlarındaki yeni ilave apronumuzu tamamladık. Askeri taksi yolları ile yüksek sürat taksi yollarının gövdelerini yaptık. Elazığ Havalimanı ikinci pisti, ilave apron işlerimizi, 2021 yılının haziran ayında tamamlayıp, inşallah halkımızın hizmetine açacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Elazığ Havalimanı'nda Vali Erkaya Yırık, AK Parti Milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar ile Belediye Başkanı Şahin Şahin Şerifoğulları tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, havalimanında yapımı süren ikinci pist ve apronda incelemede bulundu.

'İKİNCİ PİST 3 BİN METRE UZUNLUĞUNDA, 45 METRE GENİŞLİĞİNDE İNŞA EDİLYOR'

2003 yılında hizmete açılan Elazığ Havalimanı'nın yıllık yolcu sayısının yıllar içinde giderek artış göstererek 1 milyonu geçtiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, bu artışa cevap verecek ikinci bir pistin yapımına 2018 yılında başlanıldığı ifade etti. ikinci pist çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Yapımında sona yaklaştığımız ikinci pistimiz, 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde inşa edilmektedir. Projede ayrıca, ilave apron ile bağlantı ve yüksek sürat taksi yolları, çevre yolları ve ilave işlerimiz sürüyor. İkinci pist çalışmalarımızda şimdiye kadar, 50'ye 150 metre boyutlarındaki yeni ilave apronumuzu tamamladık. Askeri taksi yolları ile yüksek sürat taksi yollarının gövdelerini yaptık. Elazığ Havalimanı ikinci pisti, ilave apron işlerimizi, 2021 yılının Haziran ayında tamamlayıp, inşallah halkımızın hizmetine açacağız. Proje kapsamında ayrıca, ikinci pistin başlangıcındaki 300 metrelik bölümü ile pist kaplama banketleri, taksi yolları ve 2 nolu ilave apronun yapımı devam ediyor" dedi.

'HAVALİMANIMIZIN İNİŞ-KALKIŞ KAPASİTESİ ARTACAK'

Elazığ Havalimanı'nda Jandarma Havacılık Üssü ve Jandarma Tetkik İnsansız Hava Araçları Birliği Hizmet Binası ve Tesisi Projesi'nin de sürdüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, "Elazığ Havalimanı ikinci pisti, ilave apron işlerimizi, 2021 yılının haziran ayında tamamlayıp, inşallah halkımızın hizmetine açacağız. Projemiz tamamlandığında, havalimanımızın iniş-kalkış kapasitesi artacak. Elazığ Havalimanı bölgesinde ulaşım ve lojistik üssü haline gelecek. Havayollarımız bizim için her daim stratejik bir alan olacaktır. Önemli yatırımlar yaparak 2003'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı, son 18 yılda 56'ya çıkarmamız da bunun bir göstergesidir. Yapımı devam eden 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında, havadaki gücümüz daha da artacaktır. Görüyoruz ki havalimanı inşa ettiğimiz her şehrimiz, ekonomik açıdan canlanmakta, daha fazla yatırım çekmekte ve yeni iş olanaklarına kavuşmaktadır. Türkiye'nin büyük bir ekonomi olmasında havalimanlarının önemi unutulmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu ve geleceğe ilişkin hedefleri bizleri, sadece havayolları alanında değil tüm ulaşım ve altyapı projeleri alanında iddialı adımlar, dev projeler için her daim cesaretlendirmektedir. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, kendisinin önderliğinde yapacağımız projeleri, atacağımız adımları ve ülkemize katmak istediklerimizi, Milli Ulaşım ve Altyapı Politikaları başlığı altında bir araya getiriyoruz" diye konuştu.

Adil Karaismailoğlu, Elazığ Havalimanı, Elazığ, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

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