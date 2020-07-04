DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (6)

'GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMAMIŞTI'

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk annesi Havva Çelik'in (55), Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin önüne gelen yakınları ve akrabaları evin önüne gelerek taziyede bulundu. Patlamada eşini kaybeden Salih Çelik, "Ben burada Akyazı'da çalışıyordum ve patlamayı duydum ama eşimle ilgili haberi 5 gibi aldım. Uzun zamandır oradaydı ama güvenlik önlemi alınmamıştı. Bende 4 ay orada çalıştım, şikayet ettiğim için işten çıkartıldım. Biz acısını çekiyoruz, 2 tane oğlum var benim, bize kim bakacak artık'ö dedi.

ANNESİNİN ÖLDÜĞÜNÜ VATANİ GÖREVİ SIRASINDA ÖĞRENDİ

Havva Çelik'in Hatay 'da askerlik yapan oğlu Ogün Çelik ise, "Yemek yerken patlamayı gördüm, babamı aradım ve durumu sordum ama cevap vermedi. Askere giden herkes geride bıraktığı ailesine bir şey olması korkusunu yaşar ama ben böyle bir şey beklemiyordum tabi. 2 ayım kalmıştı, annemle kahvaltı yapmak istemiştik ama nasip olmadı.ö diye konuştu.

'ARKADAŞLARIM HAYATINI KAYBETTİ'

Havva Çelik ile aynı fabrikada uzun süre birlikte çalışan, bir süredir tedavisi nedeniyle çalışmayan Nagihan Temur, "Çok sevdiğim bir ablamdı, gerçekten çok değerli bir insandı. Çok yakın arkadaşımdı. Güler yüzlü bir insandı. Çok patlamalar geçirdik ama en kötüsü buydu. Allah'ım beni korudu ama arkadaşlarım hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin hepsine, çok iyi insanlardıö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenaze evi detay

Acılı arkadaş Nagihan Temur röp.

eşi Salih Çelik röp.

Oğlu Ogün Çelik röp.

Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR-Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),

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Sokak ortasında babasının annesini öldürmesine tanık oldu

BURDUR'un Çavdır ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Sevil Özel (35), sokak ortasında, geçen yıl boşandığı Tarkan Altun tarafından (37) kızı Menekşe Altun'un (17) gözleri önünde 12 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Olay, dün akşam, Burdur 'un Çavdır ilçe merkezinde meydana geldi. Bir yıl önce kocasından boşanan ve Denizli 'nin Çivril ilçesinden 3 çocuğu ile birlikte mevsimlik işçi olarak Çavdır'a gelen Sevil Özel, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Hastane çıkışında da bir mağazada çalışan kızı Menekşe Altun'un yanına uğradı. Anne kız, evlerine doğru yürümeye başladı. Ancak sokak ortasında karşılarına elinde bıçakla Tarkan Altun çıktı. Sevil Özel kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Altun, kızının müdahalesine rağmen eski eşini 12 yerinden bıçaklayıp, kaçtı.

Ağır yaralı olarak Çavdır Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan kadın kurtarılamadı.

Sevil Özel'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Denizli'nin Çivril ilçesinde toprağa verilmek üzere, kardeşi Ekrem Özel ve kızı Menekşe Altun tarafından teslim alındı.

Cinayete tanıklık eden Menekşe Altun, DHA muhabirine yaşadıklarını anlattı;

"Annem hastaneye gelmişti. Hastanede işi bittikten sonra birlikte eve gidiyorduk. Tam çarşının ortasında babam arkamızdan geldi. Bize 'Durun' dedi. Biz de durmayınca, koşarak yanımıza geldi. Elindeki bıçağı annemin boğazına dayadı. Babamı yere yıktım. Sonra bana vurdu ve geriye itti. Onu yine de bırakmadım. Annemi yere yatırarak, bıçaklamaya başladı. Tüm gücümle onu yere yıktım ve kaçtı. Anneme 12 bıçak darbesi vurmuş. Annem kanlar içerisindeydi. Ambulans geç gelir diye çalıştığım iş yerine koşarak, yardım istedim. İş yerindeki bir ağabeyim arabasıyla geldi. Bu arada, yoldan geçen bir hemşire anneme ilk müdahaleyi yaptı. Sonrasında ambulans geldi ve götürdü. Ama ben annemin can çekiştiğini gördüm. Annemle konuşamadım. Çünkü ben ona yardım bulmaya çalışıyordum."

Sevil Özel'in ağabeyi Ekrem Özel ise olay günü Tarsus 'ta olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Daha önce tartışmaları çok oldu. Kardeşimi defalarca ölümle tehdit etmişti. En sonunda boşandılar. Arkadaşını bıçakladığı için cezaevine girdi. Cezaevinden izinli çıktı ama geri dönmedi. Yine tehditlere başladı. Çavdır Polisi aradı ama bulamadı. Kardeşimi çarşıda sokak ortasında öldürmüş. Böyle insanların sokaklarda gezmesini istemiyorum. Bir an önce yakalanıp, başkalarına zarar vermemesini istiyorum. Cezasını çeksin istiyorum. Beni ve küçük kız kardeşimi de ölümle tehdit etti. Korkuyoruz. Devlete sığınıyoruz. Başka gidecek yerimiz yok."

Polis, kaçan eski kocayı arıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Annesi öldürülen Menekşe ve dayısının adli tıp önündeki görüntüsü

Menekşe Ö. röp

Ağabey Ekrem Ö. röp.

Cenazenin adli tıptan çıkışı

Dayı yeğen ve yakınlarının cenaze aracı önündeki görüntüsü

Cenaze aracı önünde ağlayan kız ve yakınının yakın plan görüntüsü

Kızın ve dayının adli tıptan ayrılışı

Cenaze aracının gidişi

Adli tıp dış plan

Ölenin opağı ve öldürenin fotoları

HABER -KAMERA: Süleyman EKİN/ ANTALYA

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Kendisini 'hayali' bir şeyhin temsilcisi olarak tanıtıp, 17 milyon lira dolandırdı

ELAZIĞ'da, kendisini, Mısır'da yaşadığını iddia ettiği hayali şeyh 'Muhammed Mustafa'nın 'yeryüzündeki' temsilcisi olarak tanıtan Oğuzhan Karahanlı, kardeşiyle birlikte iş insanı Zülküf Altıntaş'tan 13 milyon, 6 iş insanından da 4 milyon olmak üzere toplam 17 milyon lira dolandırdı. İki kardeş ile kendilerine yardım eden baba ve abla hakkında, 30 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Elazığlı iş insanı Zülküf Altıntaş, önceki yıl, Cumhuriyet Başsavcılığı 'na suç duyurusunda bulunarak, Oğuzhan Karahanlı tarafından dini inançları ile duygularının suistimal edilerek dolandırıldığını bildirdi. Suç duyurusu üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, başlatılan soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde, polis ekipleri, Karahanlı'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Elazığ ve Eskişehir 'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Oğuzhan Karahanlı (41) ile babası Ahmet Günel (66) ve ablası Filiz Günel (48) yakalanarak, gözaltın alındı. Kardeşi Tarık Karahanlı halen aranırken sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Oğuzhan Karahanlı tutuklandı, baba Ahmet Günel ve abla Filiz Günel ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Karahanlı'nın dolandırıcılık olayını nasıl gerçekleştirdiği ayrıntılarıyla anlatıldı. İddiaya göre; Karahanlı irtibata geçtiği kişilere, hayali olarak yarattığı ve dünyada yaşayan 7 büyük İslam aliminden biri olduğunu iddia ettiği Siirt Tillolu şeyh Muhammed Mustafa isimli şeyhin müritleri olduklarını, şeyhin, CIA tarafından öldürülmek istendiği için sürekli gizlendiğini, kendisiyle asla tanışılmayacağını, şeyhin yeryüzündeki manevi temsilcisinin ise kendisi olduğunu anlattı. Bu yalanlarla yardım talep etti. Yapılacak yardımla da şeyhin, Mısır'da 700 yetime baktığı, yetimlerin gıda, giysi ve bakımlarını karşıladığını söyledi. Böylelikle milyonlarca lira para topladı.

Oğuzhan Karahanlı ile diğer şüphelilerin banka hesaplarındaki yüksek artışın Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla tespit edildiği kaydedilen iddianamede, Oğuzhan Karahanlı'nın 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu da ifade edildi.

İddianamede 2 kardeş ile babaları ve ablaları hakkında 30 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası istendi.

Müvekkili Zülküf Altıntaş'ın dini duygularının kötüye kullanılarak dolandırıldığını söyleyen avukat Naz Bayram, "Kendisini hayali şeyhin Türkiye 'deki manevi konsey temsilcisi olarak tanıtan şüpheli, müvekkilin manevi duygularıyla profesyonelce oynamış ve 700 yetim için barınma, giysi ve gıda yardımı talep etmiş. Müvekkilim 2010-2015 tarihleri arasında bu yetimlerin bakımlarının yapıldığını düşünmüş ve yardımlarını esirgememiş. Fakat şüphelilerin artan maddi durumları müvekkilin gözünden kaçmamış, olayı yakın merceğe almış. Araştırma sonucunda aynı gerekçeyle 6 kişiden de para toplandığı bilgisine ulaşmıştır. Olayın savcılığa iletilmesinin ardından savcılık MASAK raporuyla para transferleri çözümlenmiş ve şüpheliler teknik takibe alınmıştır" dedi.

'KENDİNİ DÜNYANIN EN ZEKİ 50 İNSANINDAN BİRİ OLDUĞUNU ANLATMIŞ'

Şüpheli Oğuzhan Karahanlı'nın kendisini dünyanın en zeki 50 insanından biri olarak tanıttığını söyleyen avukat Bayram, "Emniyet güçleri ile Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başarılı takip ve operasyonlarıyla şüpheli tutuklandı fakat bir şüpheli firari durumda. Şüpheli Oğuzhan Karahanlı, Akçakiraz Beldesi Belediye Başkanı Sabahattin Kaya'nın yanına giderek TÜBİTAK'ta çalıştığını, dünyanın en zeki 50 insanından birisi olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü'nde yer aldığını belirtiyor. Bu şekilde belediye başkanını dolandırmak istiyor fakat belediye başkanı bu tuzağa düşmüyor" diye konuştu.