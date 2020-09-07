DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Bursa'da eşini 9 yerinden bıçaklayan koca, tutuklandı

BURSA'da eşi Melek D.'yi (27) 9 yerinden bıçakladıktan sonra gözaltına alınan Orhan D. (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Orhan D.'nin ifadesinde, 'Melek'i bir erkek aradı. Ona kim olduğunu sordum. Bana 'söylemeyeceğim' dedi. Ben de sinirlenip bıçakladımö dediği öğrenildi.

Olay, geçen pazar saat gece 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi, Atmaca Sokak'ta meydana geldi. İki çocuğunun annesi eşi Melek D.'nin kendisini aldattığından şüphelenen Orhan D., eşinin telefonuna bakmak istedi. Melek D.'nin buna karşı çıkması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çocukların odalarında uyuduğu sırada Orhan D., mutfaktan aldığı bıçakla, eşi Melek D.'yi 9 yerinden bıçakladı. Olayın ardından Melek D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Orhan D. ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

"ARAYANIN KİM OLDUĞUNU SÖYLEMEYİNCE BIÇAKLADIMöAsayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Orhan D.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde karısını bir süredir sosyal medyada açtığı sahte hesapla takip ettiğini ve kıskançlık yüzünden bıçakladığını itiraf eden Orhan D.'nin, "Ben eşimin uzun süredir beni aldattığını düşünüyordum. Olay gecesi biz uyurken gece 01.00 gibi telefonu çaldı. Kalktı ilk başta telefonu açmak istemedi. Ben telefonu açmasını isteyince, açtı ve karşı taraftan bir erkek sesi geldi. Sonra Melek telefonu kapattı. Ona arayan kişinin kim olduğunu sorduğum zaman bana 'söylemeyeceğim' dedi. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Tartışma sırasında ben kendime hakim olamadım ve bıçakladım. Pişmanımö dediği öğrenildi.TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Orhan D., çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

ARŞİV GÖRÜNTÜDerya EVREN- Kazım BULUT/BURSA,

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Otomobilin birinin çarptığı, diğerinin de üzerinden geçtiği İngiliz kadın öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen İngiliz Fezhana Bettael (46) önce bir otomobilin çarpması, ardından da arkadan gelen başka bir otomobilin üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araçlardan biri karşı şeride geçip takla attı. Kazanın ardından iki otomobilin sürücüsü de gözaltına alındı.Kaza, Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinden dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İngiliz Fezhana Bettael'e Gazipaşa yönünden gelen Ahmet Ş.'nin (24) kullandığı 07 HTN 80 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan kadın turist yerde hareketsiz kalırken, Deniz G.'nin kullandığı 07 ABG 786 plakalı otomobil de üzerinden geçti. Kazanın etkisiyle 07 HTN 80 plakalı otomobil refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra takla atarak karşı şeritte durdu.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptıği kontrollerde Fezhana Bettael'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. İngiliz kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sürücüler Ahmet Ş. ve Deniz G. ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kaza yerinden görüntüler Ambulansın gelişinden görüntüKazaya neden olan otomobillerin görüntüsü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Unutulan sırt çantasından kıyafet çıktı

Antalya'da bir işyeri önünde unutulan sırt çantası korkuya neden oldu. Uzman ekibin incelemesinde, çantada kıyafet olduğu görüldü. Bu sırada güvenlik şeridini fark etmeden bölgeye girenler, uyarı üzerine koşarak bölgeden çıktı.Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. 3805 Sokak üzerindeki bir işyeri önünde duran sahipsiz sırt çantasından şüphelenenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amacıyla çantanın bulunduğu bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bu sırada güvenlik şeridini görmeyip kapatılan alana giren bir kadın polisin uyarısı ile alandan koşarak uzaklaştı. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanının kontrol ettiği sırt çantasından kıyafet, termos ve bilgisayar şarj aleti çıktı. Çanta tutanak ile polis tarafından alınırken, yol araç ve yaya trafiğine açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Olay yerinden görüntüUnutulan sırt çantasından görüntüGüvenlik şeridini açan kadının koşarak çıkışıBomba imha uzmanının çantayı kontrol etmesi ve açması

HABER: Semih ERSÖZLER-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,

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TIR sürücülerin korkulu rüyası Kayseri'de yakalandı

MERSİN'de son günlerde TIR dorselerinin çalınması üzerine harekete geçen polis, hırsızı Kayseri'de yakaladı.Hırsızlık merkez Yenişehir ilçesi Deniz Mahallesi 17'nci Cadde üzerinde meydana geldi. İki farklı sürücü TIR dorselerinin çalındığını Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler olayın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede KGYS ve PTS kayıtlarına bakan ve bölgedeki güvenlik kameralarını görüntülerine inceleyen ekipler, dorselerin çalınıp götürüldüğü TIR'ın plakasını belirledi.'KİRALIK ÇIKTI'Aracın plakasından yola çıkan ekipler TIR'ın ait olduğu firmaya ulaştı. Firma yetkilileri aracı T.I.'ya kiraya verdiklerini bildirdi. Bunun üzerine ekiplyer T.I. ile TIR'ın yakalanması için POLNET kayıtlarına arandığına dair bilgi girdi.'KAYSERİ'DE YAKALANDI'Her yerde aranan T.I., Kayseri'de yakalanarak gözaltına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Kayseri'ye giden ekipler T.I.'yı Mersin'de getirerek sorguladı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen T.I., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Dorselerin çalınacağın TIR'ın güvenlik kamerasından görüntüsüTIR ile çalınan dorsenin götürülmesinin güvenlik kamera görüntüsüHırsız, emniyetten çıkartılırkenHırsız götürülürkenHırsız araca bindirilirkenaraç emniyetten çıkarkenEmniyetin dış görüntüsüAdliyenin dış görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/ MERSİN

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Adana'da şok baskınlarda 104 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi ADANA'da polis ekiplerince son bir haftada yapılan baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 104 şüpheli yakalanırken, 44 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos- 6 Eylül tarihleri arasında, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için şok baskınlar yaptı. Baskınlarda, 104 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız otomatik tabanca, 30 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 9 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, çalıntı olduğu tespit edilen 13 motosiklet ele geçirildi. Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddia edilen 115 iş yerine de idari işlem uygulandı.