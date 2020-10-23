DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 7

23.10.2020 11:35
DHA YURT BÜLTENİ - 7, System.String[]

Kütahya cezaevinde yangın (1)Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde mahkumların bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kütahya cezaevinde yangın (1)

Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde mahkumların bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği yangınla ilgili bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

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Van depreminin 9'uncu yıl dönümünde, Erciş'te anma töreni

VAN'da, 23 Ekim 2011 yılında meydana gelen ve Erciş ilçesinde büyük yıkıma neden olan 7,2 büyüklüğündeki depremin 9'uncu yıl dönümünde, hayatını kaybedenler anıldı.

Van, 23 Ekim 2011 saat 13.41'de 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Van'ın yanı sıra komşu kentler ve sınır ülkelerden de hissedilen deprem, Van ve Erciş'te büyük yıkıma neden oldu. Erciş'in 3'te biri enkaza dönüşürken, kentte 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde 644 kişi hayatını kaybetti, 2 bin kişi yaralandı. 252 kişi de enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Depremin yıl dönümü nedeniyle hayatını kaybedenler için bugün anma programı düzenlendi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108'inci Topçu Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Beyazıt Mahallesi'ndeki Seyit Muhammed Mezarlığı'nı ziyaret etti. Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve beraberindekiler, depremde yaşamını yitirenler için dua edip, mezarlara tek tek karanfil bıraktı. Ardından da Kara Yusuf Paşa Camisi'nde Kur'an tilaveti ve mevlit verildi.

'DEPREM ŞEHİTLERİNİ YAD EDİYORUZ'

Depremde hayatını kaybedenlerin anısına da Kızılay tarafından kent merkezinde kan bağışı etkinliği düzenlendi. İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş deprem şehitlerini rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirterek "Bölgemizin büyük bir deprem kuşağında olduğunun farkındayız. İlerleyen süreçte yapılan çalışmalarda görüldü ki şehirlerimizde büyük bir değişim, dönüşüm oldu. Son dönemlerde ülkemizde yapılan büyük çalışmalarla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde şehrimize çok büyük değişimler oldu. Depremin 9'uncu yıl dönümünde bu süreçte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Cezaevi, Kütahya, Yangın, Erciş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

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