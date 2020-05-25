DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 8

Doğu'da fırtına, ağaçları ve elektrik direklerini devirdi (2)IĞDIR'DA FIRTINA AĞAÇLARI KIRDI VE ÇATILARI UÇURDUIğdır da sabaha karşı başlayan ve şiddetini artıran yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokak su altında kaldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 8, System.String[]

Doğu'da fırtına, ağaçları ve elektrik direklerini devirdi (2)

IĞDIR'DA FIRTINA AĞAÇLARI KIRDI VE ÇATILARI UÇURDU

Iğdır da sabaha karşı başlayan ve şiddetini artıran yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokak su altında kaldı. Kent merkezinde etkili olan fırtına Bağlar mahallesinde bulunan özel  rehebilatasyon merkezinin önündeki ağaçları kırdı. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle kimsenin olmadığı bölgede yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Bu arada 70. Yıl Cumhuriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin çatısının bir kısmı uçtu. Iğdır belediyesine ait araçlar sökülen ve kırılan ağaçları yoldan temizledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kırılan ağaç dallarını ekiplerin temizlemesi

-Sokaktaki temizlik görüntüsü

-Çatısı uçan liseden görüntü

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

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Valilik: Çorlu'da aşırı güç kullanan polislere görevden el çektirildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenleri uyarmaya giden ve kendilerine direnenlere copla müdahale ederek aşırı güç kullandığı iddia edilen polislere görevden el çektirildi. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, grubun polis ekiplerine hakaretlerde bulunduğunu bir kişinin üzerinde sustalı bıçak bulunduğu belirtilerek, "Olayda aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilere işten el çektirilmiş ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Çorlu'da Silahtarağa Mahallesi'nde dün sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, sokakta bulunan vatandaşları evlerine girmeleri yönünde uyarıda bulunduğu sırada bir grubun, polis ekiplerine hakaret ettiği iddia edildi. Bu sırada grup ile polis arasında arbede  yaşandı. Arbede sırasında bazı polis memurları, kendilerine direnen kişilere copla müdahale etti.

Arbedenin ardından polis ekipleri 3 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180'er lira para cezası uyguladı. Olayın ardından polisler tarafından darp edildiğini iddia eden 3 kişi, hastaneye gidip, darp raporu aldıktan sonra oradaki görevli polislerin hepsinden şikayetçi oldu. Yaşanan arbede ve polislerin direnen gruba copla müdahalesi bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından Tekirdağ Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı.

VALİLİK: GÖREVLİLERE İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ

Tekirdağ Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, dün saat 15.30 sıralarında Çorlu ilçesinin Silahtarağa Mahallesi Selimiye Camisi civarında sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşların olduğu ihbarı üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir ekibin olay yerine intikal ettiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Olay yerinde bulunan iki şahıs görevli memurlara mukavemet göstererek linç etmekle tehdit etmişlerdir. Akabinde hakaretlerde bulunmaları üzerine şahıslar etkisiz hale getirilmiş, bir şahsın üzerindeki mandallı sustalı diye tabir edilen bıçak rızaen teslim alınmış, şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerinden dolayı idari işlem yapılmıştır. Görevli Memura Mukavemet'ten konu ile ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilerek alınan talimatlar sonrasında şüpheli şahıslar 25.05.2020 günü öğleden önce hazır edilecektir bilgisi alınmıştır. Olayda aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilere işten el çektirilmiş ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerindeki polisler

-Polislerin sokaklarda dolaşması

-Yaşanan arbede

-Olaylardan detaylar

-Adliye bahçesi

-Adliye bahçesindeki polis araçlar

-Adliye tabelası

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),-

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Kısıtlamayı ihlal eden hırsızlık şüphelilerine 6 bin 300 TL ceza

Bursa'da, sokağa çıkma yasağında dışarıya çıkan 2 kişi, bir ortaokuldan hırsızlık yapmaya çalışırken polise yakalandı. Şüphelilere, 6 bin 300 TL ceza uygulandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin Alanyurt İmam Hatip Orta Okulu'nun bahçesinde hırsızlık amaçlı dolaştığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi okulun bahçesinde, kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Enver İ. (26) ve İsmail B. (25) olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları sebebiyle kişi başı 3 bin 150'şer TL'den, toplamda 6 bin 300 TL ceza kesildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Polis, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 02:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

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