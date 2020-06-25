DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

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'Geçmiş olsun' ziyaretine giden 49 kişi karantinaya alındı GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kronik akciğer hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan A.Y. (94), koronavirüs şüphesi üzerine tedaviye alındı.

'Geçmiş olsun' ziyaretine giden 49 kişi karantinaya alındı

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kronik akciğer hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan A.Y. (94), koronavirüs şüphesi üzerine tedaviye alındı. Bunun üzerine yapılan filyasyon çalışmasında, A.Y. hastaneye kaldırılmadan önce 'geçmiş olsun' ziyareti yaptığı belirlenen 49 kişi de önlem amaçlı karantinaya alındı.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Boğaziçi Mahallesi'nde kronik akciğer hastası olan A.Y., rahatsızlanınca yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların şüphesi üzerine A.Y., koronavirüs testi yapılarak tedaviye alındı. Testin sonucu beklenirken harekete geçen filyasyon ekibi, A.Y.'ye hastaneye götürülmeden önce geçmiş olsun ziyaretine gelen aynı mahalleden 49 kişi olduğunu belirledi. Bunun üzerine İslahiye Hıfzıssıhha Kurulu 11 evde yaşayan 49 kişinin önlem amaçlı 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresine, jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekti. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:09 Kaynak: DHA

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