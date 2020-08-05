DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 8

İş görüşmesine çağırdığı kişilerin telefonunu ve parasını çalan şüpheli yakalandıBursa'da iş görüşmesine çağırdığı 5 kişinin para ve telefonlarını çalan Z.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DHA YURT BÜLTENİ - 8, System.String[]

İş görüşmesine çağırdığı kişilerin telefonunu ve parasını çalan şüpheli yakalandı

Bursa'da iş görüşmesine çağırdığı 5 kişinin para ve telefonlarını çalan Z.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok vatandaşı iş görüşmesine çağırıp, cep telefonları ve paralarını çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, görüşmeye katılan ve telefonlarıyla, paralarının çalındığını öne süren mağdurlarla görüşüp, takibe başladı. Yapılan çalışmanın ardından şüphelinin Z.K. (39) olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Z.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin, ev taşıma ve benzeri günlük yapılan işler için yanına çağırdığı 5 kişinin, telefonlarını ve paralarını alarak kaçtığı öğrenildi.Z.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü;-Adliyeye sevki

Haber:  Mehmet İNAN, Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Gaziantep'te, demir atölyesinde oksijen tüpü patladı: 5 yaralı

GAZİANTEP'te, demir atölyesinde kaynak yapıldığı sırada oksijen tüpünün patlaması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Vali Davut Gül, "Adli ve idari soruşturma başlamış olup yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. Küsget Sanayi Sitesi'ndeki demir atölyesinde, demir parçalara kaynak yapmak için kullanılan oksijen tüpü, öğle saatlerinde, büyük gürültüyle patladı. Çalışma sırasındaki patlamanın etkisiyle iş yerinde çalışan 5 kişi yaralandı. Patlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralanan 5 işçiyi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Patlama sonrası polis, çevrede güvenlik önlemi alarak, bölgeye girişleri yasakladı. İtfaiye ekibi ise iş yerinde soğutma çalışması yaptı. VALİDEN AÇIKLAMAGaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi'nde oksijen tüpünün patlaması sonucunda 5 hemşehrimiz yaralanmıştır. Adli ve idari soruşturma başlamış olup yaralılara acil şifalar diliyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Olay yeri Patlamanın olduğu atölye Polis ekipleri Ambulans Etrafa saçılan parçalarGüvenlik kamerası Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 92 MB

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Eğitim kurumundan 30 bin TL'lik elektronik eşya çalan şüpheli yakalandı

Bursa'da özel eğitim kurumuna girerek yaklaşık 30 bin TL değerinde elektronik eşya çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.Olay, cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi'ndeki özel eğitim kurumunda meydana geldi. Eğitim kurumunun zemin katında bulunan açık pencereden içeri giren bir kişi, yaklaşık 30 bin TL değerinde elektronik eşya çaldı. Kurumun yetkililerinin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin M.A. (23) olduğunu tespit etti. Yapılan takibin ardından şüpheli, çaldığı eşyalarla Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen M.A. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü;-Güvenlik kamerası, hırsızın elektronik eşya alıp götürmesi

-Adliyeye sevki

Haber:  Mehmet İNAN, Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Kayıp Miraç'la ilgili görgü tanıklarının bilgisine başvuruldu-EK

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde, 31 Temmuz'da bayram ziyaretine geldikleri akrabalarının evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'ten 6 gündür haber alınamıyor. Her türlü ihtimali değerlendiren jandarma, mahallede Miraç'ı son görenlerin bilgisine başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan akrabalarına bayram ziyaretine gelen Miraç Çiçek, evin önünde oynadığı sırada kayboldu. Ailesi Miraç'ı bulamayınca, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Mahalledeki ev ve ahırlarda arama yapan ekipler, sonuç alamayınca çalışmalarını dağlık alan ile Dicle Nehri kıyısına yönlendirdi. İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, AFAD ekipleri ve güvenlik korucuları ile mahalleli Miraç'ın kayboluşunun 6'ncı gününde, iz takip köpekleri ve havadan aramalarını sürdürdü. Arama çalışmalarında, şu ana kadar Miraç'ın izine rastlanmadı. Jandarma ekipleri, Miraç'ın kaybolduğu gün mahallede olan ve çocuğu son görenlerin bilgisine başvurdu. Arama çalışmaları sürdürülüyor.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:15

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika
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