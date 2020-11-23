DHA YURT BÜLTENİ- 8 - Son Dakika

Van'da EYP ve molotofkokteyli ele geçirildi: 3 gözaltı

VAN'da polisin PKK/KCK'ya yönelik yaptığı çalışmalarda, terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da kullanılmak üzere hazırlanan el yapımı patlayıcı (EYP), molotofkokteyli, havai fişek rampası ve bir miktar benzin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da kullanılmak üzere hazırlanan 7 molotofkokteyli, 2 adet EYP, havai fişek rampası, molotof yapımında kullanılan 5 adet boş şişe ve bir miktar benzin ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Behçet DALMAZ- VAN,

===================================

Nazan öğretmen öncülüğünde, öğrencilerden sağlık çalışanlarına videolu destek

İZMİR'in Balçova ilçesindeki Sacide Ayaz İlkokulu Müdürü Nazan Tunay (46), öğrencileriyle birlikte sağlık çalışanları için 'Biz Sizinleyiz' projesi başlattı. Okul öğrencileri kendi yaptıkları resimleri, koronavirüs servisinde çalışan sağlık çalışanlarına göndererek, onlara moral verdi.

İzmir Balçova Sacide Ayaz İlkokulu Müdürü Nazan Tunay, öğrencileriyle birlikte koronavirüs sürecinde büyük çaba gösteren sağlık çalışanları için bir proje başlattı. Tunay, 'Biz Sizinleyiz' sloganıyla başlattığı projede, İzmir'de koronavirüs servisinde çalışan sağlık çalışanlarının isimlerini tespit ederek, öğrencilerinin yaptığı resimleri, video aracılıyla kendisine gönderdi. Sağlık çalışanları ise, atılan resimlere teşekkür edip, çektikleri videoları öğrencilere yolladı. Sağlık çalışanlarından çok kısa bir süre içerisinde geri dönüş geldiğini söyleyen Tunay, "Sağlık çalışanları için biz ne yapabiliriz diye düşündük. Aklımıza böyle bir proje geldi. Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde görevli olan sağlık çalışanı Ercüment Tarcan'ın vefat etmesi üzerine, 'Biz Sizinleyiz' sloganıyla projeye başladık. Proje, düşündüğümüzden çok çabuk ilerledi. Hayal ettiğimizden çok daha fazla geri dönüş aldık. Sağlık çalışanları da öğrencilerimizin bu duyarlılıklarına kayıtsız kalmayarak videolarla geri dönüş sağladı. Koronavirüsten sonra öğrencilerle bir araya gelmek isteyen sağlık çalışanlarımız oldu. Virüs süreci sonrasında öğrencilere canlı ders anlatmak isteyen sağlık çalışanlarımız oldu. Çok güzel bir bağ kuruldu" dedi.

Sağlık çalışanlarına destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Tunay, "Sağlık çalışanları şunu bilsinler ki biz onlarlayız. Biz evde kalmaya ve onlara destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------Nazan Tunay ile röp.-Öğrencilerinin çektikleri videolar-Öğrencilerin videolarına sağlık çalışanlarının cevap verdiği görüntüler-Genel ve detay görüntüler

Haber: Gökçe ADAR - Kamera: Eda Ebru NANECİ/ İZMİR,

===================================

Kız arkadaşıyla gezerken yasağı ihlal etti, otomobilinden de uyuşturucu çıktı

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında polis uygulama noktasından "Kız arkadaşımla geziyorum" diyerek, geçmeye çalışan Davut Ç.'nin otomobilinden uyuşturucu çıktı. Davut Ç. ve yanındaki arkadaşı Pınar Ç., kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası kesilip, gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki kontrol noktasında polis, Davut Ç.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Kimlik kontrolü yapan ekipler, Davut Ç.'nin daha önce uyuşturucu ticaretinden suç kaydı olduğunu belirledi. Kız arkadaşıyla birlikte gezdiğini söyleyen Davut Ç.'ye ekipler yasağı hatırlatıp, aracını aradı. Davut Ç.'nin otomobilinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Polis, Davut Ç. ve yanındaki arkadaşı Pınar Ç.'ye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası kesti. Davut Ç. ve arkadaşı Pınar Ç., Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro amirliği ekiplerince gözaltına alınırken, şüphelinin otomobili ise detaylı arama yapılmak üzere çekiciyle trafik otoparkına çekildi. Şüpheliye aynı zamanda otomobilinin farlarının yanmaması nedeniyle de trafik ekiplerince 244 lira cezai işlem uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.