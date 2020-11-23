DHA YURT BÜLTENİ- 8 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 8

23.11.2020 12:57
DHA YURT BÜLTENİ- 8, System.String[]

Van'da EYP ve molotofkokteyli ele geçirildi: 3 gözaltıVAN'da polisin PKK/KCK'ya yönelik yaptığı çalışmalarda, terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da kullanılmak üzere hazırlanan el yapımı patlayıcı (EYP), molotofkokteyli, havai fişek rampası ve bir miktar benzin ele geçirildi,...

Van'da EYP ve molotofkokteyli ele geçirildi: 3 gözaltı

VAN'da polisin PKK/KCK'ya yönelik yaptığı çalışmalarda, terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da kullanılmak üzere hazırlanan el yapımı patlayıcı (EYP), molotofkokteyli, havai fişek rampası ve bir miktar benzin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da kullanılmak üzere hazırlanan 7 molotofkokteyli, 2 adet EYP, havai fişek rampası, molotof yapımında kullanılan 5 adet boş şişe ve bir miktar benzin ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Behçet DALMAZ- VAN,

===================================

Nazan öğretmen öncülüğünde, öğrencilerden sağlık çalışanlarına videolu destek

İZMİR'in Balçova ilçesindeki Sacide Ayaz İlkokulu Müdürü Nazan Tunay (46), öğrencileriyle birlikte sağlık çalışanları için 'Biz Sizinleyiz' projesi başlattı. Okul öğrencileri kendi yaptıkları resimleri, koronavirüs servisinde çalışan sağlık çalışanlarına göndererek, onlara moral verdi.

İzmir Balçova Sacide Ayaz İlkokulu Müdürü Nazan Tunay, öğrencileriyle birlikte koronavirüs sürecinde büyük çaba gösteren sağlık çalışanları için bir proje başlattı. Tunay, 'Biz Sizinleyiz' sloganıyla başlattığı projede, İzmir'de koronavirüs servisinde çalışan sağlık çalışanlarının isimlerini tespit ederek, öğrencilerinin yaptığı resimleri, video aracılıyla kendisine gönderdi. Sağlık çalışanları ise, atılan resimlere teşekkür edip, çektikleri videoları öğrencilere yolladı. Sağlık çalışanlarından çok kısa bir süre içerisinde geri dönüş geldiğini söyleyen Tunay, "Sağlık çalışanları için biz ne yapabiliriz diye düşündük. Aklımıza böyle bir proje geldi. Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde görevli olan sağlık çalışanı Ercüment Tarcan'ın vefat etmesi üzerine, 'Biz Sizinleyiz' sloganıyla projeye başladık. Proje, düşündüğümüzden çok çabuk ilerledi. Hayal ettiğimizden çok daha fazla geri dönüş aldık. Sağlık çalışanları da öğrencilerimizin bu duyarlılıklarına kayıtsız kalmayarak videolarla geri dönüş sağladı. Koronavirüsten sonra öğrencilerle bir araya gelmek isteyen sağlık çalışanlarımız oldu. Virüs süreci sonrasında öğrencilere canlı ders anlatmak isteyen sağlık çalışanlarımız oldu. Çok güzel bir bağ kuruldu" dedi.

Sağlık çalışanlarına destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Tunay, "Sağlık çalışanları şunu bilsinler ki biz onlarlayız. Biz evde kalmaya ve onlara destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ         -------------------------Nazan Tunay ile röp.-Öğrencilerinin çektikleri videolar-Öğrencilerin videolarına sağlık çalışanlarının cevap verdiği görüntüler-Genel ve detay görüntüler

Haber: Gökçe ADAR - Kamera: Eda Ebru NANECİ/ İZMİR,

===================================

Kız arkadaşıyla gezerken yasağı ihlal etti, otomobilinden de uyuşturucu çıktı

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında polis uygulama noktasından "Kız arkadaşımla geziyorum" diyerek, geçmeye çalışan Davut Ç.'nin otomobilinden uyuşturucu çıktı. Davut Ç. ve yanındaki arkadaşı Pınar Ç., kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası kesilip, gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki kontrol noktasında polis, Davut Ç.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Kimlik kontrolü yapan ekipler, Davut Ç.'nin daha önce uyuşturucu ticaretinden suç kaydı olduğunu belirledi. Kız arkadaşıyla birlikte gezdiğini söyleyen Davut Ç.'ye ekipler yasağı hatırlatıp, aracını aradı. Davut Ç.'nin otomobilinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Polis, Davut Ç. ve yanındaki arkadaşı Pınar Ç.'ye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası kesti. Davut Ç. ve arkadaşı Pınar Ç., Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro amirliği ekiplerince gözaltına alınırken, şüphelinin otomobili ise detaylı arama yapılmak üzere çekiciyle trafik otoparkına çekildi. Şüpheliye aynı zamanda otomobilinin farlarının yanmaması nedeniyle de trafik ekiplerince 244 lira cezai işlem uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

El Yapımı Patlayıcı, Kasım, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ- 8 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı         
11:39
Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım         
11:16
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor         
10:57
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti         
10:22
Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor         
10:12
Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü         
09:15
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
3 gün gözüne uyku girmeyince keşfetti! 'Mıknatıs Adam' yetenekleriyle sınır tanımıyor 3 gün gözüne uyku girmeyince keşfetti! 'Mıknatıs Adam' yetenekleriyle sınır tanımıyor         
23:04
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır         
21:39
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi         
16:58
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 13:02:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ- 8 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei