DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

MSB: Hakkari'de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu, 1 asker aranıyor (4)

VALİ AKBIYIK: KAYIP ASKERİMİZİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesine bağlı, kardan kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalarda çığ altında kalan askerin kurtarılması için yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirtti. Vali Akbıyık, "Dün saat 17.30'da çığ olayı meydana geldi. Bölgede bulunan hudut birliklerimiz, JAK timlerimiz ile Hakkari AFAD ekibi bölgeye ulaştı. Dün akşam saat 19.30'da 1 personeli yaralı olarak buldular. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerimiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu. Diğer personelin bulunması için de şu anda alanda bulunan bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalara Van, Hakkari ve Erzurum AFAD, JAK timleri, hudut birlikleri bulunuyor. Bu çalışmalara arama- kurtarma köpekleri de yer alıyor. Şu an alanda 37 personel ile bu çalışmalar yürütülüyor. Biz de burada tümen komutanımız, il jandarma komutanımız, il emniyet müdürü ve kaymakamımız ile birlikte bölgedeyiz. Bu personelin bir an önce bulunması için çalışmalar aralıksız devam ediyor" dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Azer DEMİR

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Kısıtlamada polisin üzerine araçlarını sürüp kaçtılar

ANTALYA'da kısıtlama saatlerinde 'dur' ihtarına uymayan iki sürücü polisi peşine taktı. Kimliği belirsiz iki sürücü polisin üzerine araçlarını sürüp kaçarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlk olay, gece saatlerinde Kepez İlçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında seyir halindeki araçları kontrol eden polis ekipleri, cadde üzerinde sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, yol üzerinde bulunan polisin de üzerine aracını sürerek hafif şekilde çarptı. Olayın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için bir polis ekibi de aracın peşine düştü. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ARACI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜİkinci olay ise Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında çalışan otomobiliyle uzun süre hareketsiz duran kişiyi kontrol etmek için polis ekipleri geldi. Polisler kimliği belirsiz sürücüyü araçtan indirmek için uzun süre uğraştı ancak sürücü aracın camını dahi açmadı. Tüm uyarılara rağmen araçtan inmeyen sürücü polis ekiplerinin üzerine aracını sürerek olay yerinden kaçtı.Kaçan iki sürücüyü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Aracın etrafını saran polislerPolislerin sürücüyü indirmeye çalışmasıSürücünün kaçmaya başlaması (silah sesleri duyuluyor)Diğer aracı polisin durdurmaya çalışmasıAracın durmayıp polise çarpması (silah sesleri duyuluyor)

HABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: ANTALYA,

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Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik ve Kapısuyu Mahalleri arasında bulunan 4 farklı noktadaki otluk alanda dün gece çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Çevlik ve Kapısıyu Mahalleleri arasında bulunan otluk alanda, dün gece 4 farklı noktada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın da çevresinde etkili oldu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınıp sabaha karşı söndürülen yangında 3 hektar alan zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Yangının çıktığı alandan genel görüntüler

Haber-Kamera: Ali ARSLAN/(SAMANDAĞI),(Hatay),

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Mezitli'de yeni yıl coşkusu

MERSİN'de Mezitli Belediyesi tarafından organize edilen yeni yıl eğlencesi ilgi çekti. Noel Baba, Hacivat-Karagöz ve ren geyiği kostümü giyen ve çalınan müzikler eşliğinde üstü açık otobüste dans eden belediye çalışanları, çocuklara şeker dağıttı.

Güzel havanın da etkisiyle apartman ve site bahçelerine çıkan çocuklar, karşılarında Noel Baba'yı görünce coşkuya ortak oldu. Evlerin cam ve balkonlarından müziklere eşlik eden, el sallayarak dans eden Mezitlililer sevgi gösterisinde bulundu. Sosyal medya üzerinden de canlı yayınlanan yeni yıl etkinliğini binlerce Mezitli takip ederek ve paylaşarak coşkuya ortak oldu. Sosyal medyadan yorum ve mesajları Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, mahalle ve sokak isimlerini yazarak eğlence otobüsünü kendi bölgelerine davet etti. Yeni yılın ilk günlerine kadar tüm Mezitli'yi gezecek olan yeni yıl otobüsü çocuklara şeker ve çeşitli hediyeler dağıtmaya devam edecek.

Pandemi nedeniyle görkemli bir kutlama yapamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Başkan Tarhan, "Gönül isterdi ki geçen yıl yaklaşık 1 hafta süren yeni yıl eğlencesini bu sene daha geniş kapsamlı yapabilelim. Ancak Koronavirüs nedeniyle yapılan kısıtlamalar maalesef bizleri evlerimize kapatmak zorunda bıraktı. Belediye olarak Mezitlililer'in yeni yılı aynı coşku ve sevinçle karşılaması için eğlenceyi sokak aralarına taşımayı düşündük. Vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Bir nebze olsun bu hüzün ortamını coşkuya çevirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkesin yeni yılda beklediklerinin hayallerinin gerçekleşmesini diliyorum. Bir an önce sağlıklı günlere kavuşmayı, sevginin ve dünya barışının egemen olmasını diliyorum" dedi.