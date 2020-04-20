DHA YURT BÜLTENİ-9 - Son Dakika

'İmmün plazma uygulanan hastaların sağlık durumu iyiye gidiyor'

EGE Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Dünya Sağlık Örgütü 'nce (WHO) koronavirüse karşı önerilen immün plazma yöntemi ile tedaviye başlandı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, plazma tedavisinin, hastaların iyileşme sürecini hızlandırdığını ve iyileşme olasılığı düşük olan hastaların iyileşme şansını artırdığını söyledi. Turhan, "Hastalarımızın tedavisi şu ana kadar çok iyi gidiyor" dedi.

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen ve 14 gün sonra test sonuçları negatif çıkanların kanlarından alınacak plazma ile 'Covid-19' hastalarının tedavisine başlandı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da önerilen tedavi, hastaların iyileşme sürecini hızlandırırken, iyileşme olasılığı düşük olan kişilerin de iyileşme şansını artırıyor. Plazma tedavisi ile ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turhan, "Biz salgının başından bugüne kadar İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile tam bir koordinasyon halinde, rektör hocamızın da desteği ile Ege Üniversitesi Hastanesi'nin adına yakışır şekilde sürdürüyoruz. Hastalıkla ilgili tıptaki son gelişmeleri de bilimsel ispatı olduktan sonra hastalarımızda kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi de plazma tedavisi. Plazma tedavisi, koronavirüs hastalığını geçirmiş bir kişinin kandaki plazmasının alınıp, hala hastalığı geçirmekte olan bir kişiye nakledilmesi şeklinde gerçekleşiyor. Buradaki amacımız hastalığı geçirmiş kişinin kanından, bu hastalıkla mücadele etmeyi öğrenmiş, hastalığı nasıl yeneceğini bilen antikor denen hücreleri alıp hastalığı geçirmeye devam eden kişiye vermek. Onun da bu hastalığı daha kısa bir sürede atlatmasını sağlamak" dedi.

'NAKİL YAPILAN 2 HASTANIN DURUMU İYİYE GİDİYOR'

'Covid-19'un yeni hastalık olduğunu aktaran Turhan, "Hastalığı geçirmiş kişi sayısı çok fazla değil ama gittikçe artıyor. Tedavi ettiğimiz hastaların tamamının listesi mevcut. Süreç içinde süreler doldukça, negatif sonuçlar geldikçe, bağışçı olmak isteyenlerin plazmalarını alacağız. Hastanemizdeki iyileşen hasta listesinin dışında, diğer hastanelerde tedavi görüp iyileşmiş kişiler de bağış yapabilirler. Plazma bağışçısı olabilmek için hastaların koronavirüsü yendikten sonra üzerinden en az 14 gün geçmiş olması ve en az iki tane negatif PCR test sonucunun olması gerekiyor Ege Üniversitesi Kan Merkezi'ne başvurarak donör olabilirler. Biz onları gerekli şekilde yönlendiririz" diye konuştu.

Nakil gerçekleştirilen 2 hastadan bahseden Prof. Dr. Turhan, "Biri bizim hastanemizde, biri başka bir hastanede tedavi gören 2 koronavirüs hastasına plazma nakli gerçekleştirdik. Bu hastalarımızın tedavisi şu ana kadar çok iyi gidiyor. Onları yakından takip ediyoruz, umarız çok yakın zamanda sağlıklarına kavuşacaklar. Bu hastalıktan iyileşme süreci 1 hafta, 10 gün ve 2 hafta arasında değişiyor. Biz de bu hastalarımızda da benzer bir süre bekliyoruz. Antikorları verdiğimiz için hastaların kanında savaşmaya uygun hücreler çoğalıyor. Bu şekilde tedavi olmayacak Plazma tedavisi hastaların iyileşme sürecini hızlandırıyor ve aynı zamanda, iyileşme olasılığı düşük olan hastaların iyileşme şansını artırıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kan merkezinden detay görüntüler

Kan verenlerden görüntüler

Rektör yardımcısı Prof. Kutsal Turhan ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Melis KARAKUZULU- Kamera: Davut CAN/İZMİR,

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Yasağın ardından ilk gün sokağa çıkanlara 'sosyal mesafe' uyarısı

ADANA'da polis ekipleri, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ilk gün dışarıda olanları, sosyal mesafe kuralıyla ilgili uyarıp, maske dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından bugün dışarı çıkanlara, koronavirüs salgını tedbirleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Uğur Mumcu Meydanı önünde uygulama yapan ekipler, araçları tek tek durdurarak, maskesi olmayan sücürü ve yolculara maske dağıttı. Ayrıca ekip araçlarından 'Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için sosyal mesafe kurallarına uyalım' anonsları yapıldı. Ekipler, daha sonra çevrede peyzaj çalışması yapan belediye personeline de maske dağıttı. Sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş ve altındaki atık toplayan çocuklar da ekipler tarafından evlerine götürüldü. Uygulama ve denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis aracının anons yaparak geçişi

Motorsikletli yunus ekibinin görüntüsü

Uygulama noktasından genel ve detaylar

Araçların durdurulması

Sürücü ve yolculara maske dağıtılması

Peyzaj çalışması yapan kadınlara maske verilmesi

Kadınların maske takarken görüntüleri

18 yaş altı katı atık toplayan çoçuklardan görüntü

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Kocasının boğazına bıçak dayadığı Feride'yi polis kurtardı

ANTALYA'da Hüseyin Ç. (29), boşanma aşamasında olduğu Feride Ç.'nin (28) boğazına, mezarlık önünde tartışırken, bıçak dayadı. Hüseyin Ç.'nin elinden bıçağı alan polis, Feride Ç.'yi de kurtardı. Hüseyin Ç., gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan, Andızlı Mezarlık girişinde meydana geldi. Ayrılma aşamasında olan Hüseyin Ç. ve Feride Ç., mezarlık girişinde konuşmaya başladı. Konuşma bir süre sonra tartışmaya dönünce Hüseyin Ç., yanında taşıdığı bıçağı çekip, eşinin boğazına dayadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi. Polisin uyarılarına rağmen Hüseyin Ç., eşinin boğazına dayadığı bıçağı çekmedi. Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Ç.'nin anlık dalgınlığından faydalanarak, elinden bıçağı aldı. Feride Ç. de kocasının elinden kurtarıldı. Gözaltına alınan Hüseyin Ç., polislere "Yine bir şey yapmayacaktım. Bıçak sadece elimdeydi. Hep ben mi suçluyum? Ben aylardır ne çekiyorum, bilen var mı?" dedi.

Polisler tarafından kurtarılan Feride Ç. de sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden

Polisler detay

Kadının polis aracı içindeki görüntüsü

kadın ile adam bağlık kontrolünden çıkarılışı- Hüseyin Ç.'nin araç içinde polisle konuşması

Cep telefonu görüntüleri

Haber- Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Karantinadan çıkan 315 kişi, isot ve fıstık hediye edilerek uğurlandı

DIŞIŞLERİ Bakanlığı tarafından Cezayir 'den tahliye edildikten sonra Şanlıurfa 'da yurda yerleştirilen 94'ü asker, 315 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Cezayir'den koronavirüs salgını nedeniyle tahliye edildikten sonra Şanlıurfa'ya getirilen 315 kişi, Harran Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtta karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından vatandaşlar, bugün otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Yurttan ayrılanlar, ailelerine kavuşacakları için mutlu olduklarını ifade etti. Karantina süreleri dolan 315 kişiye Şanlıurfa Valiliği tarafından içerisinde isot ve fıstık bulunan paketler hediye edildi.

AFAD İl Müdürü Mahmut Sönmez, karantina süresince tüm talepleri karşılanan 315 kişinin gözlem süresinin dolmasının ardından 21 otobüsle 43 ile gönderildiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Valizlerle yurttaç çıkan vatandaşlar

Otobülerle yerleştirilen yolcular

Açıklamada bulunan AFAD İl Müdürü Mahmut Sönmez

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK -ŞANLIURFA - DHA)

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Yasak sonrası PTT ve banka şubeleri önünde kuyruk

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından mesainin başlamasıyla PTT ve banka şubeleri önlerinde kuyruk oluştu. Polisler, kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hareketlilik gözlendi. İlçede mesainin de başlamasıyla sabah saatlerinden itibaren işlem yaptırmak için PTT ve banka şubelerine çok sayıda kişi geldi. Şube önlerinde uzun kuyruklar oluşması üzerine polis ekipleri, kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Banka önünde oluşan kalabalık

Polisin vatandaşları sıraya koyması

Sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarması

Oluşan uzun kuyruklar

PTT önünde kadınların kuyruğu

Çocukları ve bebekleri ile bekleyen kadınlar

Kuyruktaki vatandaşın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK-ŞANLIURFA-DHA)

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Niğmet'e mektup yazdığı jandarmadan, EBA takibi için uydu cihazı ve tablet

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde evlerinde internet ve uydu bağlantısı olmadığı için EBA TV 'den dersleri takip edemeyen 12 yaşındaki Niğmet Gültekin, mektup yazarak jandarmadan yardım istedi. Küçük Niğmet'in talebini geri çevirmeyen jandarma ekipleri, tablet ve uydu cihazını Niğmet'e teslim ederek, kurulumunu da yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle okullara ara verilmesinin ardından, televizyon ve internet üzerinden yaptığı yayınlarla öğrencilerin öğretimine EBA TV üzerinden devam etmesine imkan tanıyor. Ancak Niğde'nin Çiftlik ilçesi Bozköy beldesindeki Bozköy Şehit Erol Öncel Ortaokulu'nda okuyan Niğmet Gültekin, evlerinde internet ve uydu bağlantısı olmadığı için EBA TV'den dersleri takip edemedi. Küçük Niğmet, derslerinden geri kalmamak için jandarmaya mektup yazarak yardım istedi. Gültekin mektubunda şunları söyledi:

"Ben Bozköy Şehit Erol Öncel Ortaokulu'nda okumaktayım. Biz beş kardeşiz. İkimiz liseye, birimiz ilkokuluna gidiyoruz. Sayın komutanım, evimizde internet ve uydu cihazı olmadığı için EBA'dan derslerimi takip edemiyorum. Bu yüzden derslerimden geri kalmaktayım. Sayın Komutanım, o yüzden sizden bir ricam var. Sizden evimize uydu cihazı, tablet veya internet bağlatmanızı istiyorum. Bu isteğimi ben karakolunuza gelip söyleyecektim ama beldemiz karantina altında olduğu için yanınıza gelemedim. Sayın Komutanım, sizden isteğim bu isteklerimi kısa zamanda ulaştırırsanız beni çok sevindirirsiniz. Okul hayatına ara verdiğimden beri derslerimden çok geri kaldım. Ben derslerimde başarılı olup ileride üniversite okumak ve hemşire olmak istiyorum. Sayın Komutanım sizleri çok seviyorum."

JANDARMADAN TABLET VE UYDU CİHAZI

Mektup üzerine Niğde İl Jandarma Komutanlığı'ndan yanıt gecikmedi. Jandarma ekipleri, uydu cihazı ve tablet alarak Niğmet Gültekin'e hediye etti. Ekipler, cihazların kurulumunu da yaptı. Niğmet Gültekin, jandarmanın hediyesiyle çok mutlu olduğunu ve bundan sonra derslerini takip edebileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarmanın hediyeyi vermesi

Haber: Ali KADI-Kamera: NİĞDE,

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Evden çıkamayan 18 yaşındaki İbrahim'e polisten doğum günü sürprizi

OSMANİYE'de, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 18 yaşındaki İbrahim Emir Erdoğdu'ya, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

İlçedeki Rahime Hatun Mahallesi'nde yaşayan eğitimci Murat Erdoğdu, doğum gününde sokağa çıkma yasağı bulunan oğlu İbrahim Emir Erdoğdu'ya sürpriz yapmak ve zorlu günlerde yoğun mesai harcamak zorunda kalan polis ekiplerine moral vermek amacıyla Vefa Destek Hattı'nı arayarak pasta istedi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir grup polis, ellerinde doğum günü pastasıyla İbrahim Emir'in evin kapısını çaldı. Kapıyı açan genç, karşısında ellerinde doğum günü pastası ile polisleri görünce şaşırdı. İbrahim Emir'in doğum gününü kutlayan polis ekipleri, "Malum siz yasaklı olduğunuz için koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamıyorsunuz. Bizler sizlerin yerine sokaklardayız. Polis ağabeylerin olarak sana böyle bir sürpriz yapmak istedik. Nice senelere" dedi.

Oğluna doğum günü sürprizi yapan polislere teşekkür eden İbrahim Emir'in babası Murat Erdoğdu ise "Oğluma böyle bir sürpriz yapan başta Emniyet Müdürümüz Ahmet Selçuk Okumuş olmak üzere sizlere ve tüm polis teşkilatına çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Daha sonra İbrahim Emir de pasta üzerindeki mumlara üfleyerek polis ekiplerine sürprizleri nedeniyle teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisler dairenin kapısına gelirken

-Doğum günü pastası üzerindeki mumları yakan polis

-İbrahim'in doğum günü pastası üstündeki mumları söndürmesi, pastayı alması

-Baba Murat Erdoğdu'nun teşekkür konuşması

-Genel görüntü

Haber: İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,

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Mardinlilere uçurtma ile 'evde kal' çağrısı

MARDİN'de uçurtma ustası Zahit Mungan, koronavirüsle mücadele kapsamında üzerinde 'evde kal' yazısı olan uçurtmasını uçurdu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele devam ediyor. Bu kapsamda yetkililerce sıkça yapılan 'evde kal' çağrısına Mardinli uçurtma ustası Zahit Mungan da destek verdi. Tarihi kentin kültürel simgelerini uçurtma yaparak tanıtan Zahit Mungan, bu kez koronavirüsle mücadele için uçurtmasını havalandırdı. Mardin'in tarihi evlerinden birinin damına çıkan Mungan, gökyüzünden vatandaşlara üzerinde 'evde kal' yazılı uçurtması ile çağrıda bulundu.

'HERKES EVDE KALSIN UÇURTMASINI UÇURSUN'

Koronavirüs nedeni ile evde kalan çocukların damlarda uçurtmaları ile keyifli bir gün geçirebileceğini kaydeden Mungan, "Mardin yüzyıllardır uçurtma uçurulan bir şehir. Ben de insanlar evde kalsın diye uçurtmamı uçuruyorum, sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum. Mardin'deki çocukları evlerinde uçurtmalarını yapmaya ve uçurmaya davet ediyorum. Herkes evde kalsın ve uçurtmalarını gökyüzüne uçursun" dedi.

Mungan'la birlikte birçok çocuk ve gencin de evlerinin damından kendi uçurtmalarını uçurmasıyla kentte görsel bir şölen oluştu.