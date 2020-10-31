DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

İzmir'de enkaz altında kalan kadının kurtarılma anı kamerada

İZMİR'de meydana gelen depremin ardından bir kadının 19 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarılma anı, Zonguldak'tan giden AFAD ekibinin kafa kamerasına yansıdı.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında bölgedeki kurtarma faaliyetlerinde destek için AFAD Zonguldak ekibi de yönlendirildi. AFAD Zonguldak İl Müdürü Ahmet Güngör ve 4 arama kurtarma teknisyeni, İzmir'e ulaşır ulaşmaz kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, Dumlupınar Caddesi'nde ki çalışmalara destek verdiği sırada yaralı bir kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı. O anlar, AFAD ekibinin kafa kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------Kadının enkaz altından çıkarılması

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

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İzmir'de ki 6.6 şiddetindeki depremin ürkütücü sesi ortaya çıktı

İZMİR'de dün meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin yer altındaki sesi Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından paylaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından Kuşadası istasyonunda deprem anında kaydedilen ürkütücü sinyal sesini işitilebilir hale dönüştürdü.