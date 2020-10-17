DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR - Son Dakika

BOŞ ARAZİ, UYUŞTURUCU BAĞIMLILARININ MESKENİ OLDU

ANTALYA kent merkezindeki boş bir arazide bağımlıların gündüz vakti, çevredekilere ve parktaki çocuklara aldırış etmeden uyuşturucu madde kullanması, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Sokakta yürürken bile korktuklarını söyleyen mahalleli, polis gelince bu kişilerin uzaklaştığını, sonrasında geri döndüklerini kaydetti.

Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde geçen hafta çalınan balkon demirleriyle gündeme gelen binanın kapatılmasının ardından burayı mesken tutan bağımlılar, bu kez de binanın karşısında bulunan boş araziyi kullanmaya başladı. Günün her saati araziye gelen bağımlılar, çevredekilere aldırış etmeden uyuşturucu kullanıyor. Mahalleli durumu polise bildirse de ekiplerin uyarısıyla dağıtılan bağımlılar, bir süre sonra geri dönüyor.

ŞIRINGAYI BOYNUNA SAPLADI

Önceki akşam saatlerinde arazinin yanında bulunan siteye ait duvarın yanına gelen 3 kişi, görünmediklerini düşünerek uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Uyuşturucu kullanan gruba kısa süre sonra bir de kadın eklendi. Uyuşturucu kullanmaya devam eden grup, yolda yürüyenlere aldırış dahi etmedi. Bir süre sonra araziye bastonla yürüyen engelli bir kişi geldi. Taşların üzerine oturan kişi, bir elindeki aynayla boynuna bakarak yer arayıp, diğer elindeki şırıngadaki uyuşturucuyu enjekte etti.

PARKTAKİ ÇOCUKLARA DAHİ ALDIRIŞ ETMİYORLAR

Arazinin yanındaki parkta oynayan çocuklara aldırış etmeyen engelli kişi, uyuşturucuyu kullandıktan sonra alandan ayrıldı. Bağımlıların arazideki bazı taşların altına uyuşturucu madde sakladıkları ve bir sonraki gelişlerinde aynı noktadan aldıkları öğrenildi. Arazinin yanında bulunan sitedekiler ise durumdan şikayetçi. Site sakinleri, evlerinden ve çatılarından araziye gelen bağımlılara bağırarak, göndermeye çalışıyor. Birçok bağımlı ise getirdikleri yastık ve yorganlarla arazide yaşıyor.

'BALKONA ÇIKAMIYORUZ'

Arazi yanında bulunan sitede yaşayan ve bağımlılar yüzünden yürümeye dahi çekindiklerini söyleyen Volkan Ergün, "Burası Antalya'nın merkezi noktası olarak konumlandırılabilinen bir alan. Birçok bağımlı hem burada kurdukları yataklarda yatıyor hem de uyuşturucu kullanıyor. Çocuklarımızın, eşlerimizin gözü önünde şırıngayla uyuşturucu kullanıyorlar. Çocuklarımız balkona dahi çıkamıyor, psikolojileri bozuluyor. Eşlerimiz buradan geçip yürüyerek bir yere gidemiyor. Can ve mal güvenliğimiz yok. Hiçbir şekilde önüne geçemedik. Tüm birimlere şikayette bulunduk. Bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI OKULA GÖNDEREMİYORUZ'

Çetin Karayar ise "Burada birtakım sıkıntılar yaşıyoruz. Uyuşturucu kullanımı ve fuhuş ile ilgili yaşanan durumlar çok vahim. Burası turizmin başkenti Antalya'nın Muratpaşa ilçesi. Biz çocuklarımızı okula dahi gönderemiyoruz" diyerek sorunun çözülmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Mahalledeki araziden detay görüntüUyuşturucu kullanan bağımlıların görüntüleriBağımlının uyuşturucuyu hazırlarken görüntüBağımlının aynaya bakarak boynundan şırınga ile uyuşturucu almasıSite sakinlerinin cep telefonları ile çektigi görüntülerBağımlı uyuşturucu kullanırken site içersinde salıncakta sallanan cocuk görüntüsüSite sakini Volkan Ergün ve Çetin Karayar ile röpMuhabir Semih Ersözlerin anonsuKüme halinde oturup uyuşturucu kullanımının görüntüsü

HABER: Semih ERSÖZLER-KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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SON MESAİ GÜNÜNDE KIZININ NİKAHINI KIYDI

MERSİN Mezitli Belediyesi'nde görev yapan evlendirme memuru Yasemin Öztürk'ün (54) nikah masasındaki son misafiri, kızı İlayda (28) oldu. Kızı İlayda ile damadı Danyel Doğru'nun nikahını kıyan 2 çocuk annesi, törenin ardından emekliye ayrıldı. Mersin'de memuriyet hayatına 1992 yılında başlayan Yasemin Öztürk, uzun yıllar merkez ilçe belediyelerinde çeşitli görevlerde bulundu. 6 yıl önce de Mezitli Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda görev başı yapan Öztürk, o günden bu yana yaklaşık 5 bin çiftin mutluluğuna ortak oldu. 10 Ekim'de küçük kızı Ilgın'ın (27) nikahını kıyan Öztürk, memuriyet hayatının son gününde de 28 yaşındaki inşaat mühendisi kızı İlayda'nın, kamu yönetimi mezunu Danyel Doğru (25) ile evlilik akdini gerçekleştirdi. Belediye evlendirme dairesindeki nikah törenine Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan ile çiftin yakınları katıldı.'BURUK DUYGULAR YAŞADIM'İmzaların atılması ile memuriyet hayatına son noktayı koyan Öztürk, "Burada binlerce nikah kıydım, binlerce çiftin mutluluğuna ortak oldum. Kızımın nikahını kıymak hem duygulu hem de mutluluk verici bir olaydı. Emekliliğimin son nikahıydı. Kızımın mutlu gününe şahitlik ettim, imzalarımı attım. Buruk duygular yaşadım. Bugünü yaşadığım için çok mutluyum. Belki birçok insana nasip olmayacak bir şeydi, ben yaşadım. Geçtiğimiz haftada da diğer kızımın nikahını kıymıştım. Bundan sonra bol bol gezeceğim. Daha sonra da torun bakarım. Hobiler edinip, enerjimi kendime harcayacağım" dedi.'ŞAKA OLARAK MUHABBETİNİ YAPIYORDUK'Annesinin nikahını kıymasının kendisi için heyecan verici olduğunu kaydeden İlayda ise "Binde bir olacak bir şey. Evliliğe adım atarken nikahımı annemin kıyması çok özel bir şey. Mutluyum, heyecanlıyım. Son nikahıydı, çok hoş bir tesadüf oldu. Şaka olarak muhabbeti yapılıyordu ama denk geldi" diye konuştu.

Damat Danyel Doğru da tatlı tesadüften duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çiftin evlilik cüzdanlarını İlayda'ya teslim eden Başkan Neşet Tarhan da Öztürk'e yeni hayatında başarı dileyerek, hizmetleri için teşekkür edip plaket verdi.