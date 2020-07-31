Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hutbe okudu (3) - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hutbe okudu (3)
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı, caminin içini ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla eda edildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 07:38
Kaynak: AA
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