Sağlık

Doç. Dr. Güncel Öztürk ile Burun Estetiği: Sanat ve Cerrahinin Buluştuğu Nokta

Doç. Dr. Güncel Öztürk ile Burun Estetiği: Sanat ve Cerrahinin Buluştuğu Nokta
06.11.2025 14:35
Burun estetiği, yani rinoplasti, son yıllarda hem kadınlar hem de erkekler arasında en çok tercih edilen estetik operasyonlardan biri haline geldi. Estetik kaygılar kadar fonksiyonel sorunları da hedef alan bu operasyon, yüz ifadesini büyük ölçüde etkileyebilecek kadar önemli. Ancak bu kadar hassas bir cerrahi uygulama için doğru doktoru seçmek, başarının anahtarıdır.

Bu noktada devreye giren isimlerden biri de Doç. Dr. Güncel Öztürk. Estetik ve plastik cerrahinin önde gelen uzmanlarından olan Dr. Öztürk, burun estetiği alanındaki özgün yaklaşımı ve sanatsal bakış açısıyla hem Türkiye'de hem de yurtdışında tanınan bir cerrahtır.

________________________________________

Dr. Güncel Öztürk Kimdir?

Doç. Dr. Güncel Öztürk, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olup, estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanında uzmanlığını tamamlamıştır. Avrupa Plastik Cerrahi denkliği bulunan Dr. Güncel Öztürk, eğitim süreci boyunca Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ve ABD'de önemli kliniklerde bulunarak estetik cerrahinin uluslararası uygulamalarına hâkim olmuştur. Burun estetiği üzerine uluslararası en prestijli dergilerde yayınlamış çok sayıda yayını bulunmaktadır.

Aynı zamanda heykel ve resim gibi sanat dallarıyla ilgilenen bir sanatçı olan Dr. Öztürk, bu yönünü estetik cerrahisine entegre ederek "görsel oran", "simetri" ve "doğal form" gibi estetik ilkelere büyük önem verir. Bugün İstanbul Nişantaşı'nda kurucusu olduğu DRGO Muayenehanesi'nde yerli ve yabancı hastalara burun estetiği başta olmak üzere yüz ve vücut estetiği hizmetleri sunmaktadır.

________________________________________

Burun Estetiği Nedir ve Neden Tercih Edilir?

Burun estetiği (rinoplasti), burnun şekilsel veya fonksiyonel nedenlerle cerrahi olarak yeniden yapılandırılması işlemidir. Burun sırtındaki kemer, burun ucu düşüklüğü, burun eğriliği veya asimetri gibi estetik kaygılarla yapılabildiği gibi; nefes alma güçlüğü, deviasyon (burun içi eğrilik) gibi fonksiyonel sorunların da giderilmesini sağlar.

Ancak rinoplasti yalnızca "burnu küçültmek" ya da "daha güzel hale getirmek" değildir. Aynı zamanda yüzle uyumlu, karakteristik, doğal ve nefes almayı destekleyen bir burun yapısı oluşturmaktır.

________________________________________

Doç. Dr. Güncel Öztürk'ün Rinoplasti Yaklaşımı

1. Kişiye Özel Tasarım

Dr. Öztürk'e göre her yüz farklıdır ve bu nedenle her burun estetiği operasyonu kişiye özel olmalıdır. Burun şekli, alın, çene ve dudak yapısıyla bütün olarak değerlendirilir. Bu sayede "herkese aynı burun" yapılmaz; kişinin yüzüne en uygun, doğallığını koruyan, karakteristik bir burun tasarlanır.

Burun tasarımı yapılırken dikkate alınan başlıca faktörler:

• Yüz oranları ve simetrisi

• Cinsiyet

• Cilt kalınlığı

• Kemik ve kıkırdak yapısı

• Hastanın beklentileri

2. Sanatsal Bakış Açısı

Dr. Güncel Öztürk'ün cerrahiden önce heykel ve resimle ilgilenmiş olması, operasyonlarına farklı bir boyut kazandırıyor. Sanatla iç içe olan bu bakış açısı sayesinde burun çizgisi sadece simetrik değil, aynı zamanda doğal ışıkta estetik görünecek şekilde tasarlanıyor.

Dr. Öztürk'ün ifadesiyle:

"Burun bir şekil değil, bir yüz ifadesidir. Bu ifadeyi bozmak değil, uyumlu hale getirmek gerekir."

3. Kapalı ve Koruyucu Rinoplasti (Preservation Rhinoplasty; Let Down & Push Down)Teknikler

Dr. Güncel Öztürk, mümkün olduğunca kapalı rinoplasti ve koruyucu rinoplasti tekniklerini tercih eder. Bu yaklaşımlar sayesinde:

• Burun içinden yapılan kesiler sayesinde dışarıda iz kalmaz,

• İyileşme süresi daha hızlı olur,

• Burun yapısına minimum müdahale ile doğal doku korunur.

Özellikle koruyucu rinoplasti (Let Down & Push Down) yönteminde burnun destek yapıları korunarak doğal anatomik yapı olabildiğince bozulmadan şekillendirilir. Bu da hem görünüm hem fonksiyon açısından uzun vadede avantaj sağlar.

4. Fonksiyonel ve Estetik Birlikteliği

Birçok kişi burun estetiğini sadece görünüm açısından değerlendirir. Ancak Dr. Güncel Öztürk, estetiğin yanı sıra burnun nefes alma fonksiyonunun da güçlendirilmesine büyük önem verir.

Bu kapsamda;

• Deviasyon (burun içi eğrilik)

• Konka (burun eti büyümesi)

• Septum sorunları gibi yapısal problemler ameliyat sırasında düzeltilir.

Yani ameliyat sadece dış görünümü iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda daha rahat nefes almanızı da sağlar.

________________________________________

Burun Estetiği Sonrası İyileşme Süreci

Dr. Güncel Öztürk'ün uyguladığı teknikler sayesinde iyileşme süreci hem konforlu hem de hızlıdır. Genellikle:

• Ameliyat süresi: 2–4 saat arası

• Hastanede kalış: 1 gece

• Atel çıkarma süresi: 5–7 gün

• Morluk ve şişlik: Morluk genelde oluşmaz, şişlikle ilk hafta içinde büyük oranda azalır.

• Sosyal hayata dönüş: Ortalama 7–10 gün

• Nihai görünüm: 6–12 ay içinde oturur.

Hastaların büyük çoğunluğu, bir hafta sonra günlük yaşamına geri dönebilmektedir. Ayrıca özel olarak hazırlanan beslenme ve bakım protokolleri ile iyileşme süreci desteklenmektedir.

________________________________________

Doğallık Mı? Cerrahi Olduğu Belli Olan Bir Burun Mu?

Rinoplasti sonrası en sık karşılaşılan kaygılardan biri, burnun "ameliyatlı" görünmesidir. Dr. Güncel Öztürk'ün buradaki temel yaklaşımı doğallıktır.

Doğal burun estetiği, burun yapısının yüzle bütünleştiği ve dışarıdan bakıldığında "bu kişi estetik yaptırmış" izlenimi uyandırmayan yalnız yüzü gençleştirip, güzelleştiren sonuçlar sunar. Dr. Öztürk'ün operasyonlarında bu doğallık ve yüzüne güzellik katan her zaman ön plandadır. Bu yüzden onu tercih eden hastaların büyük bölümü, "cerrahiyi belli etmeyen yalnız yüzü güzelleştiren burunlar" isteyen kişilerden oluşmaktadır.

________________________________________

Estetikten Öte: Güven ve İletişim

Doç. Dr. Güncel Öztürk'ün en güçlü yönlerinden biri de hasta ile kurduğu iletişimdir. Her danışanla uzun süreli görüşmeler yapılır, beklentiler detaylıca dinlenir ve dijital simülasyonlar ile ameliyat sonrası görünümler hakkında fikir verilir. Bu yaklaşım, hem güven sağlar hem de gerçekçi bir beklenti oluşmasına katkı sunar.

________________________________________

Dr. Güncel Öztürk'ü Tercih Etmeniz İçin 5 Neden:

1. 20+ yıllık tecrübe ve akademik geçmiş

2. Kapalı ve izsiz rinoplasti teknikleri

3. Sanatla iç içe, yüzle uyumlu tasarımlar

4. Doğal, yüzü güzelleştiren sonuçlar ve memnuniyet odaklı yaklaşım

5. İstanbul Nişantaşı'nda, uluslararası hastalara açık modern klinik

Burun Estetiği Fiyatları 2025

2025 yılı için Türkiye'de burun estetiği fiyatları genellikle yaklaşık 300.000?TL ile 450.000?TL arasında değişmektedir.

Bu aralık, operasyonun türüne(örneğin revizyon ameliyat mı yoksa ilk müdahalede mi yapıldığına) ve kullanılan tekniklere bağlı olarak değişmektedir.

Ayrıca cerrahın uzmanlık düzeyi, hastanenin konumu, malzeme ve anestezi türü gibi etmenler fiyatı önemli ölçüde etkiler. Ameliyat öncesinde detaylı muayene ve şeffaf fiyatlandırma almak, doğru klinik seçimi için önemlidir.

________________________________________

Sık Sorulan Sorular (SSS)

1. Burun estetiği kimler için uygundur?

18 yaşını geçmiş, genel sağlık durumu iyi olan, burun şeklinden memnun olmayan veya fonksiyonel sorun yaşayan herkes için uygundur.

2. Burun estetiği sonrası iz kalır mı?

Kapalı rinoplasti tekniği sayesinde burun üzerinde dışarıdan görülebilir bir iz kalmaz.

3. İyileşme süresi ne kadar sürer?

İlk hafta sonunda sosyal hayata dönüş mümkündür. Nihai sonuçlar ise 6–12 ay içinde oturur.

4. Ameliyat sonrası nefes almak zorlaşır mı?

Hayır. Aksine, Dr. Öztürk fonksiyonel düzeltmeleri de yaptığı için çoğu hasta ameliyat sonrası daha rahat nefes aldığını belirtir.

5. Burun zamanla tekrar bozulur mu?

Uygulanan teknikler ve doğru bakım ile sonuçlar kalıcıdır. Ancak travmalar, cilt tipi ve iyileşme süreci kişiye göre farklılık gösterebilir.

________________________________________

Sonuç: Estetik ve Sanatın Buluştuğu Adres

Burun estetiği, yüzün merkezinde yer alan en dikkat çekici yapıyı yeniden şekillendirmek demektir. Bu kadar önemli bir değişim, sadece cerrahi beceri değil, aynı zamanda sanatsal bir bakış açısı da gerektirir. İşte bu nedenle Doç. Dr. Güncel Öztürk, yalnızca bir estetik cerrah değil, aynı zamanda estetik algıyı şekillendiren bir sanatçıdır.

Eğer doğal, yüzünüze yakışan ve fonksiyonel bir burun estetiği arıyorsanız, Dr. Öztürk'ün kişiye özel yaklaşımları sizin için doğru adres olabilir.

________________________________________

Daha fazla bilgi ve randevu için:

www.guncelozturk.com

[email protected]

DRGO Muayenehane– Nişantaşı, Harbiye, Abdi İpekçi Cd. No: 45 Kat:1 Daire:1, 34367 Şişli/İstanbul

