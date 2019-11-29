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Futbolda haftanın programı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle: Süper LigBugün: 20.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:


Süper Lig


Bugün:


20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)


Yarın:


15.00 Demir Grup Sivasspor- Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)


15.00 Çaykur Rizespor- İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)


17.30 Aytemiz Alanyaspor- MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)


20.00 Göztepe- Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)


1 Aralık Pazar:


14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor (Kalyon)


16.30 Medipol Başakşehir- Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)


19.00 Trabzonspor- Galatasaray (Medical Park)


2 Aralık Pazartesi:


20.00 Beşiktaş- İstikbal Mobilya Kayserispor (Vodafone Park)


- TFF 1. Lig


Bugün:


19.00 İstanbulspor- Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


Yarın:


14.00 Keçiörengücü- Altınordu (Aktepe)


16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Osmanlıspor (Erzurum Kazım Karabekir)


19.00 Adanaspor- Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)


1 Aralık Pazar:


14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)


14.00 Giresunspor- Adana Demirspor (Giresun Atatürk)


16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor (Bolu Atatürk)


19.00 Altay- Eskişehirspor (Menemen İlçe)


2 Aralık Pazartesi:


19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Hatayspor (Balıkesir Atatürk)


- TFF 2. Lig


Kırmızı Grup:


1 Aralık Pazar


13.00 Bayburt Özel İdare- Eyüpspor (Bayburt Genç Osman)


13.00 Birevim Elazığspor-Vanspor FK (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)


13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Bordum Belediyesi Bodrumspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)


13.30 Niğde Anadolu- Uşakspor (Niğde 5 Şubat)


13.30 Tuzlaspor- Etimesgut Belediyespor (Tuzla Belediye)


13.30 GMG Kastamonuspor- Sakaryaspor (Gazi)


13.30 Kardemir Karabükspor- Ergene Velimeşespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)


13.30 Bandırmaspor- Ankara Demirspor (Bandırma 17 Eylül)


13.30 Kırşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor (Kırşehir Ahi)


Beyaz Grup:


Yarın:


13.00 Hekimoğlu Trabzon- Gümüşhanespor (Vakfıkebir İlçe)


1 Aralık Pazar:


13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Yeni Çorumspor (Diyarbakır)


13.00 Şanlıurfaspor-1922 Konyaspor (Şanlıurfa GAP)


13.30 Hacettepe- Pendikspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)


13.30 Zonguldak Kömürspor-Başkent Akademi (Karaelmas K. Köksal)


13.30 İnegölspor-Afjet Afyonspor (İnegöl İlçe)


13.30 Yılport Samsunspor- Sarıyer (Samsun Yeni 19 Mayıs)


13.30 GMG Kırklarelispor- Manisa FK (Kırklareli Atatürk)


13.30 Sancaktepe FK- Tarsus İdman Yurdu (15 Temmuz)


- TFF 3. Lig


1. Grup


Yarın:


13.00 Yomraspor-Çatalcaspor (Yomra İlçe)


13.30 Şile Yıldızspor- Sultanbeyli Belediyespor (Şile)


1 Aralık Pazar:


13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Tokatspor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)


13.30 Çankaya FK-Serik Belediyespor (Ankara OSTİM)


13.30 Ci Group Buca-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yeni Buca)


13.30 68 Aksaray Belediyespor- Artvin Hopaspor (Dağılgan)


13.30 Erzinspor-Yeni Orduspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)


13.30 Silivrispor-Düzcespor (Ziya Altınoğlu)


13.30 Manisaspor-Kızılcabölükspor (Manisa 19 Mayıs)


2. Grup:


Yarın:


13.00 Esenler Erokspor- Ağrı 1970 (Esenler)


13.30 1877 Alemdağspor- Fethiyespor (Alemdağ)


1 Aralık Pazar:


13.00 Fatsa Belediyespor-Payasspor (Fatsa İlçe)


13.30 Kemerspor 2003- Elazığ Belediyespor (Kemer İlçe)


13.30 Büyükçekmece Tepecikspor- Ofspor (Tepecik Şenol Güneş)


13.30 Kozanspor-Belediye Derincespor (İsmet Atlı)


13.30 Erbaaspor- Cizrespor (Erbaa İlçe)


2 Aralık Pazartesi:


18.00 Karşıyaka- Turgutluspor (İzmir Atatürk)


3. Grup:


Yarın:


13.30 Somaspor- Karacabey Belediyespor (Soma Atatürk)


13.30 Altındağ Belediyespor-Modafen (Çubuk İlçe)


1 Aralık Pazar:


12.00 Pazarspor-Diyarbekirspor (Pazar İlçe)


13.00 1954 Kelkit Belediyespor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Kelkit İlçe)


13.00 Medical Park Batman Petrolspor- Gölcükspor (Batman Yeni Şehir)


13.30 Nazilli Belediyespor- Halide Edip Adıvarspor (Nazilli İlçe)


13.30 Muğlaspor- Yozgatspor 1959 (Muğla Atatürk)


13.30 Darıca Gençlerbirliği-Osmaniyespor (Darıca İlçe)


13.30 Bayrampaşa- Nevşehir Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)


Aralık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:01 
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