Çöken binada ailesini kaybeden Dilara'ya acı haber verildi

04.11.2025 16:31  Güncelleme: 17:28
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken binada annesi, babası ve 2 kardeşini kaybeden ve enkazdan kurtarıldıktan sonra günlerce yoğun bakımda tedavi gören 18 yaşındaki Dilara'ya, acı haber psikologlar eşliğinde verildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim günü yaşanan facianın ardından gergin bekleyiş sürüyor. Bilim adamları "sismik yansıma" ve "tomografi" ile yerin metrelerce altını inceliyor.

Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim günü 7 katlı bina yıkılmış, binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan sağ kurtarılmıştı. Facianın ardından bölgedeki zemin ve yapı güvenliği araştırmaları sürerken, 3 gün sonra Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binanın kolonlarında çatlama meydana gelmişti. Olayın ardından tedbir amacıyla toplamda 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birim güvenlik önlemleri kapsamında boşaltılmıştı.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI, ACI HABER VERİLDİ

Bugün yoğun bakımdan çıkarılıp normal servise alınan Dilara Bilir'e, psikologlar eşliğinde ailesinin 4 ferdini de kaybettiği bilgisinin verildiği bildirildi.

VATANDAŞLAR ACİL EŞYALARINI EKİPLER EŞLİĞİNDE ÇIKARIYOR

Öte yandan; Güzeller Mahallesi'nde boşaltılan bazı binalara gelen vatandaşlar, acil eşyalarını ekipler eşliğinde alarak bölgeden uzaklaştı. 4 gündür dükkanlarının mühürlü olduğunu söyleyen Diyar Hamitoğulları (23), "1 saat aralıkla iş yerimizi boşalttık. Anahtarımızı teslim ettik. Maddi olarak zarar uğradık. Belirsiz bir durum var. İkinci bir emre kadar burası kapalı olacak" dedi.

JEOFİZİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda binden fazla binanın taranması devam ediyor. Bilim adamları, bilinen tüm teknikleri kullanarak detaylı analiz yapıyor. AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile üniversitelerden gelen bilim insanları, hem çökme nedenini tespit etmek hem de çevredeki binaların güvenliğini değerlendirmek için kapsamlı jeofizik çalışmalar yürütüyor.

YERİN METRELERCE ALTI GÖRÜNTÜLENİYOR

Uzman ekipler, yıkılan binanın bulunduğu bölgede "sismik yansıma" yöntemiyle yerin metrelerce altını inceliyor. Özel bir ağırlık düşürme sistemiyle oluşturulan sismik dalgalar ölçülerek zemindeki tabaka farklılıkları, su birikintileri ve zayıf zemin bölgeleri belirleniyor. Bununla birlikte, "Elektriksel Direnç Tomografisi (EDT)" sistemiyle yere belirli aralıklarla kablolar serilerek elektrik akımı veriliyor. Bu yöntem sayesinde zeminin yapısı, tabaka farklılıkları ve muhtemel boşluklar santim santim görüntüleniyor. Elde edilen verilerle bölgenin zemin haritası çıkarılacak.

ÖLÇÜMLERLE BİNALAR İZLENİYOR

Sadece zemin değil, çevredeki binalar da ileri teknoloji cihazlarla takip ediliyor. Binalara yerleştirilen georadar tarama cihazları sayesinde muhtemel hareketlenmeler ve yapısal sapmalar gözleniyor. 135 derece açıyla çalışan sistem, tüm binaları tarayarak en küçük hareketliliği dahi tespit edip raporluyor.

Ayrıca jeodezik ölçüm cihazları ile bölgedeki deformasyon, sapma ve hareketlilik kayıt altına alınıyor. Bu sayede binaların hareket edip etmediği, statik bir problem bulunup bulunmadığı ve zemindeki değişimlerin yapıları nasıl etkilediği belirleniyor.

427 PERSONEL ÇALIŞMA YAPIYOR

Sahada 27 kamu kurum ve kuruluş ile toplam 427 personel ve 120 araç çalışma yapıyor. Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü haritaları inceliyor. Böylece birçok parametre ve teknik veri bir araya getirilip sağlıklı rapor hazırlamaya çalışılıyor.

BİNANIN ALTINDA SU KUYUSU MU VAR?

Ayrıca, enkazı kaldırılan Arslan Apartmanı'nın zemininde su kuyusu olup olmadığının tespiti amacıyla üniversitelerden gelen uzmanlar tarafından sondaj çalışması yürütülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri de söz konusu çalışma esnasında, 135 derece açıyla tarama yapan georadar cihazı ile binalardaki hareketliliği ölçüyor.

Binalara yerleştirilen sensörler aracılığıyla milimetrik verilerin toplandığı ve risklerin raporlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

