Gürcistan'da seçim sisteminde değişiklik parlamentoda kabul edildi - Son Dakika

Gürcistan'da seçim sisteminde değişiklik parlamentoda kabul edildi

Gürcistan Parlamentosu, 2020'deki genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine nispi temsil sistemine göre yapılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifini onayladı.

Gürcistan Parlamentosu, 2020'deki genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine nispi temsil sistemine göre yapılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifini onayladı.

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Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze'nin yönettiği olağanüstü oturumda genel seçim sistemiyle ilgili anayasa değişikliği teklifinin oylaması yapıldı.

Muhalefet partilerinden Birlik Ulusal Hareketi ile Avrupalı Gürcistan, geçen yıl yine gündeme gelen seçim sistemi tartışmaları nedeniyle hükümetle yürütülen müzakerelerde verilen sözlerin yerine getirilmemesini gerekçe göstererek oylamaya katılmadı.

Genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine nispi temsil sistemine göre yapılmasına ilişkin değişiklik 3 "hayır" oyuna karşı 117 "evet" ile kabul edildi.

Oturum ardından açıklama yapan Talakvadze, kabul edilen değişikliğin ülke demokrasinin kalkınması ve gelişmesi için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kabul edilen değişiklik teklifine göre, bir sonraki genel seçimde parlamento, oransal sistemi ile seçilen 120 üyeden ve çoğunluk sistemi ile seçilen 30 üyeden oluşacak.

Seçimlerde yüzde 40,54'ten az oy alan parti tek başına hükümeti kuramayacak. Teklif ayrıca, parlamentoda partilerin koltuk dağılımını ve seçim barajıyla ilgili konuları kapsıyor.

Gürcistan'da seçim sistemi tartışması

Tiflis'te Haziran 2019'da açılışı yapılan 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesinin ikinci günü oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un Parlamento Başkanının koltuğuna oturup konuşma yapmasına tepki olarak başlayan ve haftalarca devam eden protestolarda göstericiler aynı zamanda ülkede genel seçim sisteminin değiştirilmesini de talep etmişti.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı Bidzina İvanişvili, seçimlerin 2020'de nispi temsil sistemine göre yapılmasına karar verdiklerini ifade etmiş ancak 14 Kasım'da parlamentoda düzenlenen oylamada iktidar partisinden bazı milletvekilileri nispi temsil sistemine destek vermemişti.

Seçim sisteminin değişiklik teklifi parlamentodan geçmeyince halk yeniden sokaklara dökülmüştü. Muhalefet partileri seçim sistemi değişikliği talepleriyle başkent Tiflis'te ve Kutaisi kentlerde protestoları düzenlemişti.

Olayların tırmanması üzerine muhalefet ve iktidar partisi üyeleri ülkedeki bazı büyükelçiler aracılığıyla yeniden müzakere masasına oturmuştu.

Parlamento, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:51 Kaynak: AA

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