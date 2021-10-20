Üye Girişi
KKTC'de zam isteyen akaryakıt sağlayan 2 firma yakıt akışını kestiBenzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

KKTC'de zam isteyen akaryakıt sağlayan 2 firma yakıt akışını kestiBenzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

20.10.2021 16:05

- KKTC'de zam isteyen akaryakıt sağlayan 2 firma yakıt akışını kesti Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu KKTC'de ana 2 firmanın pompa fiyatına zam yapılmasını talep etmesi ancak koalisyon hükümetinin istifa etmesiyle yaşanan siyasi boşlukta muhatap bulamaması sonucu yakıt...

- KKTC'de zam isteyen akaryakıt sağlayan 2 firma yakıt akışını kesti

Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

LEFKOŞA - KKTC'de ana 2 firmanın pompa fiyatına zam yapılmasını talep etmesi ancak koalisyon hükümetinin istifa etmesiyle yaşanan siyasi boşlukta muhatap bulamaması sonucu yakıt akışını kesmesiyle benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

KKTC'de akaryakıt sağlayan 2 firmanın dövizdeki artışla pompa fiyatının en az 1 TL zam yapılmasını istese de koalisyon hükümetinin istifasıyla oluşan siyasi boşlukta muhatap bulamaması yeni bir kaosun fitilini ateşledi. Zam talebine karşılık bir muhatap bulamayan 2 firma benzin istasyonlarına yakıt akışını kesti. KKTC'deki 2 firmanın bu kararı ülke genelinde krize neden oldu. Yakıt almak isteyen araç sahipleri benzin istasyonlarına akın etti. Yüzlerce araç sahibi benzin alamama ihtimaline karşı istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Bazı yakıt istasyonları ise ellerinde yakıt kalmadığı için kepenk indirmek zorunda kalırken, birçok yakıt istasyonu da yakıt satışını sınırlandırmaya başladı.

"Stoklar tükenince kepenk kapatacağız"

Yakıt istasyonu sahibi Mehmet Tel, asıl sorunun ana firmaların benzin istasyonlarına yakıt vermemesi olduğunu ifade ederek, "Sebebi ise ana bayilerinin ekonomik olarak kendi primlerinin yükselmesini istemesidir. Hükümete baskı yapmak amacı ile kendileri böyle bir karar aldı ve yakıt vermeyi durdurdu. Elimizdeki mevcut yakıt stokları bitinceye kadar vereceğiz ve stoklar tükenince kepenk kapatacağız" dedi.

Mevlüt İri ise, "İngiltere'deki gibi oldu. Hiç anlamadık. Benzin almaya geldik. Ama tıka basa dolu" ifadesini kullandı.

Dövizlerin artmasıyla, alınan kararların halka yansıdığını dile getiren Tarkan Bay, "İnsanlar perişan olur. Bunları en büyük sebebi yetkililerin davranışından dolayıdır. Bir önlem alamayan siyasiler bizi bu duruma düşürdü. 50 yaşına geldik bu durumu da gördük" dedi.

KKTC'de zam isteyen akaryakıt sağlayan 2 firma yakıt akışını kestiBenzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
KKTC'de zam isteyen akaryakıt sağlayan 2 firma yakıt akışını kestiBenzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
KKTC'de zam isteyen akaryakıt sağlayan 2 firma yakıt akışını kestiBenzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
KKTC'de zam isteyen akaryakıt sağlayan 2 firma yakıt akışını kestiBenzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Akaryakıt, Koalisyon, Benzin, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de zam isteyen akaryakıt sağlayan 2 firma yakıt akışını kestiBenzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada 16:06 Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada Kılıçdaroğlu'nun 16:04 Kılıçdaroğlu'nun "Hesap soracağız" sözlerine Soylu'dan sert cevap: 2023'ü bekler, yine boyunun ölçüsünü alırsın İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den 15:51 İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi
Kazı esnasında yanlış dinamit patlatıldı, ortalık savaş alanına döndü 15:37 Kazı esnasında yanlış dinamit patlatıldı, ortalık savaş alanına döndü Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar 15:33 Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alacak! İşte şartlar 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı 15:02 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri, yanardağ patlamasıyla su yüzeyine çıktı
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti 14:53 Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi 14:26 Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi

Son Dakika Haberleri
16:05 Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi
16:03 Kılıçdaroğlu'nun "Hesap soracağız" sözlerine Soylu'dan sert cevap: 2023'ü bekler, yine boyunun ölçüsünü alırsın
15:58 Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek sözler söyledi
15:50 Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı
15:49 Koronadan ölen kişi sayısı artınca Putin, bir haftalık kapanma kararını onayladı
15:35 Ağlama sesiyle fark ettiler! Bir günlük bebek ağacın altında ölüme terk edilmiş
15:31 Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, İngiltere'den aldığı teklifi paylaştı
15:27 Sektörün liderleri 3.Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi'nde bir araya geldi! Gıdadaki en önemli iki sorun gündemde yer aldı
15:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:18 Otomobil bariyere ok gibi saplandı! Sürücünün annesi oğlunun botlarına sarılarak gözyaşı döktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı Nijerya ziyaretinde 7 anlaşmaya birden imza attı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı Nijerya ziyaretinde 7 anlaşmaya birden imza attı         
16:07
Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi Hindistan ve Nepal sele esir oldu! Evlerin bile sular altında kaldığı felakette 116 kişi yaşamını yitirdi         
16:05
Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek sözler söyledi Ferdi'ye Milli Takım kapısı kapanıyor mu? Hamit Altıntop'la ters düşecek sözler söyledi         
15:58
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Ağlama sesiyle fark ettiler! Bir günlük bebek ağacın altında ölüme terk edilmiş Ağlama sesiyle fark ettiler! Bir günlük bebek ağacın altında ölüme terk edilmiş         
15:35
Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, İngiltere'den aldığı teklifi paylaştı Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, İngiltere'den aldığı teklifi paylaştı         
15:31
Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı         
14:54
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı         
14:28
KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor         
14:26
Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar         
14:21
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı         
13:16
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor         
12:18
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 16:12:20. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC'de zam isteyen akaryakıt sağlayan 2 firma yakıt akışını kestiBenzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement