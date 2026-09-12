"İyilik Var" platformu hayata geçirildi! Bakan Göktaş'tan alkış tufanı kopartan sözler - Son Dakika
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"İyilik Var" platformu hayata geçirildi! Bakan Göktaş'tan alkış tufanı kopartan sözler

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İyilik Var" dijital platformunun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bakan Göktaş, "Gelin yalnızlığa karşı 'İyilik Var' diyelim. Gelin kötülüğe karşı 'İyilik Var' diyelim. Gelin umutsuzluğa karşı 'İyilik Var' diyelim. Gelin nerede bir ihtiyaç, nerede uzanacak bir el varsa 'İyilik Var' diyelim ve hep birlikte güçlü bir sesle 'iyilik varsa biz de varız' diyelim" dedi. Göktaş'ın bu sözleri büyük alkış topladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve gönüllüler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmayı amaçlayan "İyilik Var" dijital platformunun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından hayata geçirilen ve gönüllüler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmayı amaçlayan "İyilik Var" dijital platformunun tanıtım töreninde konuştu.

Bakan Göktaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Muhakkak ki her birimizin hayatında unutamadığı bir iyilik vardır. Belki zor bir günümüzde kapımızı çalan bir komşu. Belki en çaresiz hissettiğimiz anda bize 'yalnız değilsin' diyen bir dost, bir arkadaş. Aradan yıllar geçer, o zamana ait sözler ve ayrıntılar zamanla hafızamızdan siliniz. Fakat birinin bizi gördüğünü, sesimizi duyduğunu ve yanımızda olduğunu unutmayız.

"'İYİLİK VAR' PROGRAMINI 86 MİLYONLA BULUŞTURUYORUZ"

İşte bugün bu duyguyu çoğaltmak, iyiliği milletçe büyütmek için yeni bir adım atıyoruz. Bu adımla ülkemizin dört bir yanında yeşeren, umut olan iyilikleri aynı noktada bir araya getiriyoruz. Bugün "İyilik Var" platformunu 86 milyon vatandaşımızla buluşturuyoruz. Böylesine anlamlı çalışmanın hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Danışmanım Fatih'e, kendisi görme engelli, yüzde 98. Üniversiteyi 1'incilikle bitirdi. Amerika'da doktorası var kendisinin ve kendi başına yaşıyor, bu projemizde büyük emek verdi. Kendisine başta olmak üzere bütün ekibimize teşekkür ediyorum.

Bugün bugün bizleri yalnız bırakmayıp iyiliği şiar edinmiş İlim Yayma Vakfı'nın Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'a katılımları ve kıymetli destekleri için şükranlarımı sunuyorum. İyilik Var platformumuz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. 

Kıymetli misafirler biz birbirimizin yüküne omuz veren, sevincini de derdini de paylaşan bir milletiz. Bizimizde iyilik, yaptığı etki kadar taşıdığı zarafetle de anlam kazanır. Komşusu açken tok yatmaya gönlü razı olmayan büyük bir medeniyetin mensuplarıyız. Düşenin elinden tutmayı, büyüğünün duasını almayı ve bir çocuğun yüzünde tebessüm olmayı hayatımızın bereketi sayarız.

"BU ANLAYIŞIN EN GÜÇLÜ ÖNCÜSÜ, CUMHURBAŞKANIMIZDIR"

Kıymetli misafirler işte bizim sosyal devlet anlayışımız, ihtiyaç duyduğu her anda vatandaşımızın yanında duran, insanı koruyan, güçlendiren ve bırakmayan bir devlet anlayışıdır. Bu anlayışın en güçlü öncüsü ise ömrünü vatandaşın iyiliğine adayan, siyasetin merkezine insanı ve insana hizmeti koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizler de 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devletimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz.

Bakanlık olarak doğumdan yaşlılığa kadar hayatın her döneminde vatandaşlarımızın kadınların güçlendiği, çocukların güvenle büyüdüğü, yaşlıların huzur içinde yaşadığı, engelli bireylerin hayata tam ve eşit katıldığı daha güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her zaman yanında olduğumuz bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki insanın bazı ihtiyaçları sadece maddi imkanlarla karşılanamaz.

"İYİLİĞİ BÜYÜK BİR SEFERBERLİĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Bazen bir büyüğümüzün ihtiyacına koşan bir dosttur. Bazen birçok yuvasını ve gönlünü açacak sevgiyle büyümesine, bazen engelli bir kardeşimizin ve ailesinin ihtiyacını, hayatını kolaylaştıracak küçük bir destektir. Çünkü biz güçlü bir toplumun birbirini gören birbirini duyan ve ihtiyaç duyduğunda birbirinin elinde tutan insanlarla kurulacağına inanıyoruz.

Aile ve nüfus, on yılı aile bağlarını koruyan kuşaklar arasındaki dayanışmayı güçlendiren iyiliği ve gönüllülüğü her alanda büyüten büyük bir seferberliğe dönüştürüyoruz. Değerli misafirler aslında bu dayanışmanın sayısız güzel örneğine her gün şahitlik ediyoruz.

Bir gönüllümüz hiç tanımadığı bir çocuğun eğitim yolculuğuna omuz veriyor. Bir sivil toplum kuruluşumuz toplumsal bir ihtiyaca çözüm üretmek için emek harcıyor. Bir işletme toplumsal faydaya dönüştürüyor.

Kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, vatandaşlarımız farklı alanlarda iyiliği büyütecek. Ancak biliyoruz ki nice güzel örnekler yeterince görünür olmuyor. 'İyilik Var' tam da bu düşünceden doğdu.

"YOL HARİTASINI BU 3 KAVRAM ÜZERİNE KURDUK"

Platformumuzun yol haritasını şu üç güzel güçlü kavram üzerine kurduk. Görünür kılmak, buluşturmak, çoğaltmak. Çünkü görünür olan iyilik toplumun ortak vicdanını harekete geçirir.

Paylaşılan tecrübe bugünün emeğini yarının imkanı hale getirir. Bir kişinin başlattığı iyilik bir başkasına ilham olur, bir gönülden diğer bir gönüle ulaşır. Ankara'da başlayan bir iyilik Hakkari'ye, Edirne'de uzatılan bir el, Mardin'e, Trabzon'daki bir gönüllünün heyecanı Hatay'a ulaşır.

Attığımız her adım bir mahallede dayanışmayı, bir okulda umudu, bir huzur evinde tebessümü çoğaltsın. Ve zamanla bütün Türkiye'yi kuşatan büyük bir iyilik ağı oluşsun. İstiyoruz ki yapılan iyilik bulaşıcı olsun.

Güzel örnekler paylaşılsın, birbirine ilham versin ve çoğalsın. Bu inançla bugün hem 'İyilik Var' web sitemizi hem de mobil uygulamamızı erişime açıyoruz. Platformumuzun en özel adımlarından biri de iyilik kapısı olacak.

Seksen bir ilimizde esnafımız ürünlerini, uzmanlıklarını ihtiyaçla buluşturacak. Böylece asırlık ahilik geleneğimizi dijital imkanın çağ imkanlarıyla mahallemizde yeniden hayat olacak. Vatandaşlarımız yürütülen tüm çalışmalardan haberdar olacak.

KAMU KURUMLARINA SESLENDİ

Bir yerde başlayan güzel bir hareket başka yerlere ilham olacak, iyilik çoğalacak. Değerli dostlar hepimizin platformudur. Buradan kamu kurumlarımıza sesleniyorum.

Bilginizi, tecrübenizi ve hizmet kapasitenizi bu ortak zeminde buluşturun. Sivil toplum kuruluşlarımıza sesleniyorum. Yılların birikimini, gönüllülük ruhunu ve iyi uygulamalarınızı daha fazla insanlara ulaştırın. Özel sektöre sesleniyorum. İmkanlarınızı yenilikçi gücünüzü ve tecrübenizi iyiliği büyütmek için hayata geçirin. Gençlerimize sesleniyorum. Fikirlerinizle, enerjinizle ve cesaretinizle bu hareketin gelin öncüsü olun. 86 milyon vatandaşımıza sesleniyorum. Bu iyilik hareketinin parçası olmak için büyük imkanları sahip olmayı beklemeyin.

Bazen bir insanı dinlemek, bir çocuğa yol göstermek büyük bir iyiliğin başlangıcıdır. Çünkü iyilik için bazen bir adım, bir söz, bir gönül yeter. Yeter ki aynı amaçta buluşalım.

'Ben de varım' diyebilelim. Çünkü iyilik çoğu zaman sessizce büyür, görünür olduğunda ise başka yüreklere cesaret verir. Bu nedenle medyamızın iyiliğin sesini çoğaltan güçlü bir sorumluluk üstlenmesini çok kıymetli buluyorum.

Kıymetli mütevelliye yet başkanımızın bu çağrısına da ben de gönülden destekliyorum. Anadolu Ajansı'nın İstanbul'da 30 yılı aşkın süredir çalışan gönüllü annelerimizin hikayesini milletimizle buluşturmasını bu anlamlı projenin bir örneğidir. İnşallah bütün medyamızda bu tür iyilik projelerini daha fazla göründüğü bir ortama dönüştürür.

Şimdi günümüzün çağında sosyal medyada bakıyoruz. Bir iyilik haberi hepimiz ne kadar mutlu oluyoruz. 'Böylesi de varmış' diyoruz. Oysa aslında hayatın doğasında iyilik hayatımızın bir parçası. Fakat kötülük o kadar ön plana çıktı ki maalesef her şey kötüymüş gibi güvensizmiş gibi bir ortam oluşturuyor.

Bu da gençlerimizi umutsuzluğa hapsediyor. Gelin tekrar görünür kılalım. Üniversitelerimize bu hareketi bütün Türkiye'ye anlatalım. Ajanslarımız, televizyonlarımız dizilerimiz iyiliğe daha fazla yer versin. Kıymetli misafirler. Attığımız bu adamın yeni ortaklıklara ve sayısız güzel hikayeyle vesile olacağına ben yürekten inanıyorum. Bugün ayrıca örnek çalışmalarıyla topluma derk atan 32 gönüllümüze iyilik ödüllerini takdim edeceğiz.

Ödüle layık görülen tüm kişi ve iyiliği büyüten kıymetli çalışmaları için teşekkür ediyorum. Gelin kötülüğe karşı iyilik var diyelim. Gelin yalnızlığa karşı iyilik var diyelim."

BU SÖZLER BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Bakan Göktaş, konuşmasının sonunda, "Gelin yalnızlığa karşı 'İyilik Var' diyelim. Gelin kötülüğe karşı 'İyilik Var' diyelim. Gelin umutsuzluğa karşı 'İyilik Var' diyelim. Gelin nerede bir ihtiyaç, nerede uzanacak bir el varsa 'İyilik Var' diyelim ve hep birlikte güçlü bir sesle 'iyilik varsa biz de varız' diyelim" ifadelerini kullandı.

Göktaş'ın bu sözleri salonda büyük alkış topladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Sözler, İyilik, Son Dakika

Son Dakika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'İyilik Var' platformu hayata geçirildi! Bakan Göktaş'tan alkış tufanı kopartan sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • haydar topçu haydar topçu:
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