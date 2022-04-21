Konya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Konya'dan kısa kısa

21.04.2022 14:23
Konya'dan kısa kısa

Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla bu sene 31 ilçedeki 303 mahallede 55 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla bu sene 31 ilçedeki 303 mahallede 55 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın bir tarım şehri olduğunu, tarımla uğraşan vatandaşların bütün ihtiyaçlarını gidermeye gayret ettiklerini belirtti.

Meyve desteğine önem verdiklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"48 milyon çilek fidesi, 1 milyon 800 bin lavanta fidesi dağıtarak çiftçilerimize destek olduk. Sadece son 3 yılda dağıttığımız fide ve fidanların toplam bedeli 55 milyon lira. Yeni dönemde ceviz, elma, asma ve aronya fidanlarının dağıtımını tamamladık. Önümüzdeki haftalarda badem fidanlarını üreticimize dağıtacağız. Tıbbi aromatik bitki dağıtımları devam ediyor. Böylece vatandaşlarımızın ilk defa ekecekleri ürünlere destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle kıraç alanlarda, susuz alanlarda gelirlerini artırıcı ürünleri yetiştirmeleri için bir gayret içerisindeyiz. Alınan başvurular üzerine bu yıl 31 ilçedeki 303 mahallede 55 bin adet fidan dağıtımı yapıyor. Ayrıca tıbbi aromatik bitkilerin bölgedeki varlığının artırılması için nisan ayının son haftasında 540 bin adet kekik ve adaçayı fidesinin de dağıtımı da yapılacak."

Altay'ın ilçe ziyaretleri devam ediyor

Altay, Kulu ve Cihanbeyli'de iftar ve teravih programlarına katılarak esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Cihanbeyli'de ilk olarak İhsan Geyik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Altay, ardından Yeniceoba Entegre Sağlık Merkezi'ni inceledi, esnafı ziyaret etti.

Kulu'ya geçen Altay, esnafla ve vatandaşlarla bir araya gelirken 2010'da Ardahan'da şehit olan Piyade Er Arif Mutlu'nun ailesiyle görüştü.

İftarı Kulu'da yapan Altay, Cihanbeyli'de teravih namazı sonrası vatandaşla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi ilk toplantısını yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile oluşturduğu Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin ilk toplantısı Aysima Eroğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Altay da katıldı.

Altay, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayarak, "Burada edindiğiniz tecrübe bundan sonra da şehrimize çok önemli hizmetler etmenize vesile olacaktır. Bu sıralarda oturan ağabeyleriniz, ablalarınız gibi sizler de şehrinize önemli katkılar sağlayacaksınız. Birçok toplantı yapıyoruz ama benim için en keyifli günlerden birisi. İl Milli Eğitim Müdürü'müzün şahsında tüm öğretmenlerimize ve idari kadrolarına da bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Meclis Başkanımız Aysima Eroğlu ve diğer seçilen tüm arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra birlikte güzel işler yapacağız."

Karatay

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İsmil Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kılca, İsmil'in sorunlarını çözmek için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "İsmil'de ülkemizin ve Konya'mızın yeni gözde mekanları arasına giren Karatay Termal Tatil Köyü'müz hizmet veriyor. Aradan kısa bir süre geçmesine rağmen 100 binin üzerinde misafiri tesislerimizde ağırladık. İsmil, bu yatırımla Konya'mızın turizmde önemli bir merkezi haline geldi. Daha yapacak çok işimiz var." dedi.

Meram

Meram Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın 23 Nisan sevincine ortak olmak adına hazırlıklarımızı tamamladık. 80 Binde Devri Alem Parkımız o gün ücretsiz olarak hizmet verecek. Birbirinden farklı, eğlenceli etkinliklerle güzel bir gün olacağını umut ediyoruz. Ayrıca program öncesi Meram Son Durak mevkisinden de servislerle hemşehrilerimizin parkımıza ulaşımını sağlayacağız. Bayramın mutluluğunu hep birlikte yaşamak adına tüm aileleri, çocuklarıyla birlikte 23 Nisan Cumartesi günü 12.00'de 80 Binde Devri Alem Parkımıza bekliyorum."

Selçuklu

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Dağdere, Meydanköy, Biçer, Kınık, Çaldere ve Kaleköy mahallelerini ziyaret etti.

Mahalle sakinleriyle istişarelerde bulunan Pekyatırmacı, mahallelerde devam eden çalışmaları da yerinde inceledi.

Pekyatırmacı, ramazanı etkinliklerle, ziyaretlerle değerlendirdiklerini belirterek, "Dış mahallelerimize yaptığımız ziyaretlerimizle hemşehrilerimizle bir araya gelerek onların taleplerini dinliyor, yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler veriyoruz. İstişareler hizmet kalitemizi artıyor. Bu bilinçle yaptığımız ziyaretlerde istişareleri ön planda tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Büyükşehir Belediyesi, Cihanbeyli, Nisan, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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