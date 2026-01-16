Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor

16.01.2026 15:24
İçişleri Bakanlığı; Yozgat, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu ve Bartın'da kuvvetli kar yağışları beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGK) yapılan açıklamaya göre, yurdun yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Soğuk havanın, yurdun batı kesimlerinde çarşamba, iç ve doğu kesimlerinde ise perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE BUZ GÖRÜLECEK

Bu süreçte Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.

Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli olması gerekiyor.

BAZI İLLERDE KUVVETLİ KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Yozgat ve Sivas'ta, yarın sabah saatlerinden itibaren de Aksaray, Nevşehir ve Kayseri'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

DOĞU KARADENİZ'DE KAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Doğu Karadeniz'de görülen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının ise akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinin iç ve yüksekleri ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olacağı, yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yarın Sinop, Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'da da kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

İÇ KESİMLERDE ÇIĞ TEHLİKESİ

Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda, çığ tehlikesi bulunuyor.

Yağış anında ulaşımda oluşabilecek aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BAKANLIK'TAN 13 İL İÇİN METEOROLOJİK UYARI: KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Yozgat, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu ve Bartın için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Bugün akşam saatlerinden itibaren Yozgat ve Sivas'ta, yarın sabah saatlerinden itibaren Aksaray, Nevşehir ve Kayseri'de kuvvetli kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Doğu Karadeniz'de görülen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının da etkisini artırarak Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'un iç ve yüksek kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Yarın Sinop, Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'da da kuvvetli kar yağışı beklendiği aktarıldı.

Vatandaşların ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Kaynak: AA

