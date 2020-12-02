Medipol Başakşehir'e İrfan Can Kahveci'nin üç golü yetmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında sahasında Alman ekibi Leipzig'e uzatmalarda yediği golle 4-3 mağlup oldu.

Üç puanda kalan Medipol Başakşehir gruptan çıkma şansını kaybetti. Bu gece oynanacak Manchester United- Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşmasında PSG'nin puan alması durumunda, turuncu-lacivertli ekip Avrupa kupalarına da veda edecek.

Gruptaki üçüncü galibiyetini elde eden Leipzig ise puanını 9'a yükseltti. Alman ekibine galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Alexandre Sörloth attı.

Turuncu-lacivertli takımın 3 golünü atan İrfan Can Kahveci orta koyduğu performansla ön plana çıktı.

Medipol Başakşehir, gruptaki altıncı ve son maçını 8 Aralık Salı günü deplasmanda Paris Saint-Germain (PSG) ile oynayacak.

İrfan Can Kahveci, Avrupa kupalarındaki gol sayısını 5'e yükseltti

Medipol Başakşehir'in Leipzig karşısındaki üç golünü de atan İrfan Can Kahveci, Avrupa kupalarındaki gol sayısını 5'e yükseltti.

Bu maç öncesinde turuncu-lacivertli ekiple Avrupa kupalarında 20 maçta 2 gol atan İrfan, Leipzig'e üç gol atmayı başardı.

Gol sayısını 5'e yükselten İrfan Can Kahveci, 14 golü bulunan Edin Visca'nın ardından Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en golcü ikinci ismi oldu.

Martin Skrtel cezalı duruma düştü

Medipol Başakşehir'de Leipzig karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, mücadelenin ilk yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Skrtel, turuncu-lacivertli takımın grupta oynayacağı son maç olan Paris Saint-Germain deplasmanında forma giyemeyecek.

Leipzig'de de Upamecano grup maçlarında üçüncü sarı kartını bu mücadelede gördü ve cezalı duruma düştü. Upamecano takımını, Manchester United ile oynayacağı mücadelede yalnız bırakacak.

Bolingoli ve Visca sakatlandı

Medipol Başakşehir'de Bolingoli ilk yarıda, Edin Visca da ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın sol beki Bolingoli, Martin Skrtel ile çarpıştığı pozisyon sonrasında sakatlık yaşadı. Kendini yere bırakan ve oyuna devam edemeyen Bolingoli, 36. dakikada yerini Nacer Chadli'ye bıraktı. Chadli'nin oyuna girmesiyle Deniz Türüç sol beke, Chadli de sol açığa geçti.

Okan Buruk, ikinci yarıya da iki değişiklikle başladı. Martin Skrtel ve Berkay Özcan kenara gelirken, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir oyuna dahil oldu.

Turuncu-lacivertli ekibin kaptanı Edin Visca da mücadelenin 64. dakikasında sakatlandı ve yerini Giuliano'ya bıraktı.

Okan Buruk, son oyuncu değişikliği hakkını 84. dakikada kullandı. Fredrik Gulbrandsen yerini Enzo Crivelli'ye bıraktı.

Sörtloth ikinci yarıda oyunda

Leipzig'de geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, 65. dakikada oyuna girdi.

Forsberg'in yerine oyuna dahil olan Norveçli oyuncu, son 25 dakikada mücadele etti. Sörloth 90+3. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı.