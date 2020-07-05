Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Galatasaray-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı



Pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek


Fatih Terim Stadı, Denizlispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 13:37 

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:38 Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 17:30 Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti 16:53 Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi 15:25 Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı
Galatasaray-Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu
20:10
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı
19:37
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi
19:24
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
18:52
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
16:47
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
16:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 20:26:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]