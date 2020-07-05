Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek
Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 13:37
Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
Son Dakika 16:38 Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 17:30 Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti 16:53 Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi 15:25 Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı