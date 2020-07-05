Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.









Pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek



