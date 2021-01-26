Misli.com 3. Lig'in ikinci yarısı yarın oynanacak maçlarla başlayacak

Misli.com 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun ikinci yarısı, 4. Grup'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 18. hafta maçlarının programı şöyle:

1. Grup:

28 Ocak Perşembe

12.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor- Artvin Hopaspor (Edirne 25 Kasım)

13.00 Fatsa Belediyespor- Nevşehir Belediyespor (Fatsa İlçe)

13.00 Çankaya Futbol Kulübü- Kızılcabölükspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Payasspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Payas İlçe)

13.00 Belediye Derincespor- Arnavutköy Belediyespor (Belediye Derince Doğal Çim Saha)

13.00 Diyarbekirspor- Manisaspor (Diyarbakır)

13.00 Ofspor- Bucaspor 1928 (Of İlçe)

13.00 Antalya Kemerspor-1877 Alemdağspor (Kemer İlçe)

2. Grup:

28 Ocak Perşembe:

13.00 Tekirdağspor- Karaman Belediyespor (Namık Kemal)

13.00 Yozgatspor 1959- Büyükçekmece Tepecikspor (Yozgat Bozok)

13.00 Darıca Gençlerbirliği-Yomraspor (Darıca İlçe)

13.00 Nazilli Belediyespor- Fethiyespor (Nazilli İlçe)

13.00 Çengelköy Futbol Yatırımları-Ceyhanspor (Alemdağ)

13.00 Ağrı 1970- Kahta 02 (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Tokatspor- Mardin Fosfatspor (Gaziosmanpaşa)

13.00 Halide Edip Adıvarspor- İskenderun Futbol Kulübü (Maltepe Hasan Polat)

3. Grup:

28 Ocak Perşembe

13.00 Şile Yıldızspor- Altındağ (Şile)

13.00 İçel İdmanyurdu-Osmaniyespor FK (Mersin)

13.00 Batman Petrolspor-Erbaaspor (Batman Yeni Şehir)

13.00 Karşıyaka- Isparta 32 (İzmir Atatürk)

13.00 Somaspor- Esenler Erokspor (Soma Atatürk)

13.00 Çarşambaspor- Gölcükspor (Çarşamba İlçe)

13.00 Arhavispor- Elazığ Karakoçan FK (Arhavi İlçe)

13.00 Çatalcaspor- Yalovaspor (Tepecik Şenol Güneş)

4. Grup:

Yarın

12.00 Silivrispor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Silivri)

13.00 Adıyaman 1954- Bursa Yıldırımspor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Kozanspor- Alanya Kestelspor (İsmet Atlı)

13.00 Muğlaspor-Düzcespor (Muğla Atatürk)

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-52 Orduspor (Başpınar)

13.00 Modafen- Sultanbeyli Belediyespor (Çekmeköy Alemdağ)

13.00 Bergama Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

13.00 Siirt İl Özel İdare- Bayrampaşa (Siirt Atatürk)