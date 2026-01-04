Psilosibin: Yeni Umut mu, Risk mi?

Larissa Hope, halüsinojen (sihirli) mantarların içindeki etken madde olan psilosibinin hayatını kurtardığına gerçekten inanıyor.

Henüz 17 yaşındayken ve oyunculuğa yeni başlamışken Skins adlı ünlü televizyon dizisinde rol almış ancak yeni kazandığı şöhret daha önce gömülü olan bir travmayı ortaya çıkarmış.

Antidepresanlar Hope'a iyi gelmemiş, ancak klinik gözetim altında aldığı küçük doz psilosibinin bir dönüm noktası olduğunu söylüyor.

"Bunu deneyimlediğimde hüngür hüngür ağladım" diyor.

"Hayatımda ilk kez bedenimde bir aidiyet ve güven duygusu hissettim, sürekli 'Evimdeyim, evimdeyim' diyordum" diye deneyimini anlatıyor.

Şimdi, neredeyse 20 yıl sonra, Larissa, terapiyle birleşen mantar deneyiminin intihar eğilimiyle yüzleşmesine yardımcı olduğunu savunuyor.

Herkes aynı şeyi hissetmiyor. Bir üniversite araştırmacısı olan Jules Evans, 18 yaşındayken eğlence amaçlı ilk kez LSD aldığında çok farklı bir deneyim yaşamış.

Bu deneyim ona kendini "kandırılmış" hissettirmiş.

"Herkesin benim hakkımda konuştuğuna, beni eleştirdiğine ve yargıladığına inanıyordum. Kendime kalıcı olarak zarar verdiğimi, aklımı kalıcı olarak kaybettiğimi düşündüm.

"Hayatımın en korkunç deneyimiydi."

Jules Evans bugün, psikedelik madde aldıktan sonra zorluklar yaşayan insanlara yardım eden Challenging Psychedelic Experiences projesinin direktörü olarak görev yapıyor.

LSD deneyiminden yıllar sonra sosyal ortamlarda halen kaygı yaşadığını, panik atak geçirdiğini ve kendisine travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) teşhisi konduğunu söylüyor.

Ancak bu iki farklı deneyim, şu anda doktorların ve siyasetçilerin karşı karşıya olduğu bir ikilemin merkezinde yer alıyor:

Doktorların halüsinojen (sihirli) mantar ve diğer potansiyel olarak yararlı saykodelik ilaçların kullanımını içeren tedavileri reçete etmelerine izin verilmeli mi?

Sihirli mantarlar ve depresyon

Bu soru, psikedelik ilaçların depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, alkol ve kumar gibi bağımlılıkların tedavisine yardımcı olabileceğini öne süren bir dizi yeni çalışmayla gündeme geldi.

Psikedelik ilaçların kullanımı, izinli araştırma veya klinik deneyler dışında şu anda İngiltere'de yasa dışı.

Ancak 2022'den bu yana, bu tür 20'den fazla araştırmada, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve bağımlılık gibi durumlar için farklı psikedelik ilaçlar test edildi.

Bu çalışmaların birçoğu bu tür tedavilerin işe yarayabileceğini düşündürürken, diğer bazılarının sonuçları karışık veya belirsiz.

Şimdiye kadar sadece birkaçı açıkça hiçbir fayda bulamadı.

İngiliz biyoteknoloji firması Compass Pathways'in psilosibin kullanımına ilişkin en büyük klinik deneylerinden birinin sonuçları bu yılın sonlarına doğru açıklanacak.

İngiltere'nin ilaç düzenleyici kuruluşu, kısıtlamaları gevşetip, psikedelik ilaçların araştırma ve denemeler dışında kullanılmasına izin verip vermeyeceğini değerlendirirken, bu verileri bekliyor.

Royal College of Psychiatrists'in (Psikiyatri Kraliyet Koleji) Psikofarmakoloji Komitesi Başkanı Prof. Oliver Howes iyimser.

Howes psikedelikleri, psikiyatrik bozukluklar için umut verici potansiyel yeni bir tedavi olarak gördüğünü söylüyor.

"Ruh sağlığı bozuklukları için daha fazla tedaviye ve daha iyi tedavilere ihtiyaç duyuyoruz.

"Bu tedaviler gerçekten ilginç çünkü bu küçük ölçekli çalışmalarda umut vaat ettiklerini gösterdiler. Ve daha hızlı etki etme potansiyeline sahipler."

Howes temkinli davranarak testlerin sonuçlarını beklememiz gerektiğini de vurguluyor.

"Kanıt elde etmemiz ve potansiyel faydaları abartmamamız gerçekten çok önemli" diyor.

Diğer uzmanlar da dikkatli olunması çağrısı yapıyor.

Royal College of Psychiatrists tarafından Eylül 2025'te yayımlanan bir rapor, psikedeliklerin potansiyel tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu ve doktorlar da psikedelik ilaçları almanın sadece yasadışı olmadığını, aynı zamanda zararlı da olabileceğini vurguladı.

Daha hızlı iyileşme, daha az yan etki?

Uyuşturucu kullanımı uygarlığın kendisi kadar eski. Sihirli mantarlar, afyon ve esrar hem eğlence hem de ritüeller için uzun zamandır kullanılmakta.

1960'lar ve 1970'lerde, asit olarak da bilinen LSD, bir karşı kültür hareketi haline gelmiş, Harvard Üniversitesi'nden psikolog ve karşı kültür gurusu Timothy Leary gençleri "açılmaya, uyum sağlamaya, kendilerini serbest bırakmaya" çağırmıştı.

Başka bir deyişle bu şu anlama geliyordu: İçsel potansiyellerini açmaları ve uyandırmaları, çevrelerindeki toplumun durumunu anlamaları ve zamanın sosyal normlarının dışına çıkmaları.

Ancak kısa süre sonra bu uyuşturucular toplumsal huzursuzluk ve ahlaki çöküşle ilişkilendirildi.

1960'ların sonu ve 1970'lerin başında yasaklandıklarında, bu konudaki bilimsel araştırmalara da daha geniş kısıtlamalar getiriliyordu.

Ancak 2010'lu yıllarda Prof. David Nutt ve Imperial College London'daki ekibi tarafından gerçekleştirilen bir dizi çığır açan bilimsel gelişme, bu durumu değiştirebilecek bir süreç başlattı.

Depresyon hastaları üzerinde daha sonra yapılan klinik deneyler, psilosibinin en az geleneksel anti-depresanlar kadar etkili olduğunu ve daha az yan etkiye sahip olduğunu gösterdi.

Profesör Nutt'a göre bir başka büyük avantajı da, hızlı sonuç vermesiydi:

"Antidepresanların beynin depresyonla ilişkili bölümünü kapatması için sekiz hafta beklemek yerine, psilosibinin belki de bunu birkaç dakika içinde kapatabileceğini düşündük."

Bu görüş, bilimsel olarak umut verici olsa da, evrensel olarak kabul görmedi.

Prof. Nutt saygın bir bilim insanı, ancak teorileri tartışma yarattı.

At binmek ve ekstazinin yol açtığı zararlar arasında "pek bir fark olmadığını" iddia etmek gibi, kamusal alanda yaptığı bazı açıklamaların ardından, 2009 yılında hükümetin uyuşturucu danışma organı olan Uyuşturucunun Kötüye Kullanımı Danışma Komitesi'nin başkanlığından dönemin İşçi Partili İçişleri Bakanı Alan Johnson tarafından alındı.

Buna karşın Prof. Nutt'ın çalışmaları, diğer psikedelik ilaçların potansiyel faydaları konusunda dünya çapında birçok araştırmanın da önünü açtı.

İngiltere'nin sağlık sistemine girmeli mi?

University College London'da nörobilimci Dr. Ravi Das, neden bazı alışkanlıklar bağımlılığa dönüşürken diğerlerinin kaybolup gittiğini anlamaya çalışıyor. Psikedeliklerin cevabı bulmaya yardımcı olabileceğine inanıyor.

Liderliğini yaptığı çalışma, eğlence amaçlı bir uyuşturucu olarak da kullanılan kısa süre etkili bir psikedelik olan dimetiltriptaminin (DMT) beynin hafıza ve öğrenme sistemlerini hedef almak için kullanılıp kullanılamayacağını test etmek için yoğun alkol tüketenleri araştırıyor.

Araştırma, psilosibinin bağımlılıkla bağlantılı alışkanlıkları değiştirebileceğini gösteren kanıtlara dayanıyor.

"Her içtiğinizde, biraz Pavlov'un köpeği gibi, çevredeki şeyleri alkolün mutlu hissettirici etkisiyle ilişkilendirmeyi öğreniyorsuz" diyor.

"Psikedelikler gibi bazı ilaçların bu ilişkilendirmeyi yıkıp yıkamayacağına odaklanıyoruz" diyerek çalışmalarını özetliyor.

Bu çalışma henüz çok erken bir aşamada ancak bu ve gelecekteki denemeler başarılı olursa, yasal onay alındıktan sonra İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde bir tedavi olarak sunulması amaçlanıyor.

"Psikedelik terapilerin hem güvenli hem de mevcut tedavilerden daha etkili olduğu kanıtlanırsa, bunları sadece kendileri karşılayabilen ayrıcalıklı birkaç kişi yerine İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri aracılığıyla herkese erişilebilir hale getirildiğini görmeyi umuyorum" diyor.

Dr. Das'ın daha önceki bir denemesine konu olan ketamin, farklı bir yasal kategoride yer alıyor ve İngiltere'de tıbbi tedavinin bir parçası olarak kullanılıyor.

DMT, LSD, psilosibin ve MDMA (ekstazi) gibi diğer psikedeliklerin şu anda kanıtlanmış bir tıbbi faydasının olmadığı düşünülüyor ve bu nedenle sadece araştırma için kullanılıyor. Bu da çok katı ve elde edilmesi zor tıbbi lisanslar altında gerçekleşiyor.

Dr. Das, denemelerden elde edilen olumlu sonuçlarla bilimsel kanıtlar arttıkça bu görüşün değişebileceğine inanıyor.

"Yeterli kanıt toplanabilirse, hükümetin bu ilaçların kullanımını gündemine alacağını umuyorum" diyor.

Ancak, Kasım 2024'te British Medical Journal'da doktora öğrencisi Cédric Lemarchand ve meslektaşları tarafından yayınlanan bir analiz, psikedelik ilaçların kesin etkisini belirlemenin çok da kolay olmayabileceğini savundu.

"Halüsinojenler genellikle psikoterapiyle birlikte kullanıldığından, ilacın etkilerini terapötik bağlamdan ayırmak zor, bu da kapsamlı değerlendirmeleri ve kesin sonuçlara varmayı zorlaştırıyor."

Ayrıca, kısa süreli çalışmaların "halüsinojenlerin uzun süreli kullanımından kaynaklanan zarar ve istenmeyen sonuçları" tespit edemeyebileceğini öne sürüyor.

"Kötüye kullanım veya suistimal potansiyeli de dikkate alınmalıdır" diyor.

'İnsanlar acı çekiyor... Bu ahlaki bir başarısızlık'

Araştırmalar psikedelik ilaçların terapötik faydalarına işaret etse de doktorlar temkinli davranmaya devam ediyor.

Prof. Howes, İngiltere'de ilaçları düzenleyici kurum tarafından değerlendirilen ketamin dışında, daha büyük, daha titiz çalışmalarla güvenlik ve etkinliklerine dair daha sağlam kanıtlar elde edilene kadar, psikedelik tedavilerin araştırma ortamları dışında rutin tıbbi uygulamaya girmemesi gerektiğine inanıyor.

"Klinik araştırma ortamında çok dikkatli bir şekilde değerlendirilirler. İnsanlar bunları kendi başlarına ya da çok da güven vermeyen kliniklerde alırlarsa, bunun hiçbir garantisi yoktur ve insanların güvenliği büyük bir sorun haline gelmeye başlar diyor.

Uyarıları, psikedelik madde aldıktan sonra zorluklar yaşayan insanlara yardım eden Challenging Psychedelic Experiences projesi tarafından toplanan çeşitli araştırmalardan elde edilen rakamlarla destekleniyor. Buna göre düzenli olarak psikedelik uyuşturucu kullanan katılımcıların %52'si en az bir kez son derece zorlu bir saykodelik deneyim yaşadıklarını söylerken, bu kişilerin %39'u bunu "hayatlarının en zor beş deneyiminden biri" olarak değerlendiriyor.

Buna ek olarak, %6,7'si zor bir saykodelik deneyimin ardından kendilerine veya başkalarına zarar vermeyi düşündüklerini ve %8,9'u bir günden fazla hiçbir şey yapamadıklarını belirtmiş.

Evans, bazı insanların bu deneyimden sonra tıbbi veya psikiyatrik yardıma ihtiyaç duyduğunu ve haftalar, aylar veya bazı durumlarda yıllar boyunca kendilerini kötü hissetmeye devam ettiklerini aktarıyor.

"Doktorların ve ilaçları düzenleyenlerin bu tedavilerden herhangi birinin güvenli olduğunu söylemeden önce bu yan etkiler ve insanların yan etkileri nasıl önleyebilecekleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını isterim" diyor.

Ancak Prof. Nutt, Prof. Howes ve Dr. Das, tıbbi olarak denetlenen klinik deneyleri yürütmek için izin almanın zorluğu nedeniyle klinik ilerlemenin yavaşladığına inanıyor.

BBC News'un sorularını yanıtlayan Prof. Nutt, "Gereksiz yere acı çeken çok sayıda insan var. Bazıları da bu ülkede araştırma ve tedavinin önündeki mantıksız engeller yüzünden ölüyor. Bana göre bu ahlaki bir başarısızlıktır" diyor:

"Bu ilaçların güvenli ve etkili olduğu kanıtlandığında, tıbbi esrarda olduğu gibi özel sektörle sınırlı kalmayıp İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri aracılığıyla ihtiyacı olan herkese sunulmasının hayati önem taşıdığını düşünüyorum."

İhtiyatlı olunması çağrısında bulunsa da, bu görüş Prof. Howes tarafından da paylaşılıyor.

"Bu araştırmanın yapılmasının önünde büyük engeller var, bu nedenle hükümetten araştırma için bu maddelere ilişkin düzenlemeleri gözden geçirmesini istiyoruz, çünkü bu uzun süreli gecikmelere yol açıyor ve yeni tedavilere gerçekten ihtiyacımız var."

Lemarchand'ın analizi, denemelerin daha fazla incelenmesi çağrısında bulunuyor:

"Halüsinojenlerin güvenli ve etkili tedaviler olarak onaylanmadan önce titizlikle incelendiğini garanti altına almak için tıp dergileri kanıtları daha eleştirel bir şekilde değerlendirmeli, denemelerin sınırlarını tam olarak hesaba katmalı, asılsız iddialardan kaçınmalı ve gerektiğinde sonuçları düzeltmeli."

Uyuşturucunun Kötüye Kullanımı Danışma Konseyi de tıbbi fayda sağladığına dair kanıt olmaması nedeniyle sıkı kontroller altında olmaları gerektiğini açıkça belirtiyor.

Hükümet, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu ve Sağlık Araştırma Kurumu tarafından onaylanan bazı klinik araştırmalar için ruhsatlandırma gerekliliklerini hafifletme planlarını destekledi ve bazı üniversitelere ve İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri sahalarına muafiyet sağlanması için çalışmalar devam ediyor.

Hükümetler arası bir çalışma grubu, pilot projelerin sonuçlarını beklerken, ihtiyatlı kullanımları koordine ediyor.

Ancak Prof. Howes'un da aralarında bulunduğu bazı doktorlar, düzenlemelerin çok yavaş ilerlediğini söylüyor. "Hâlâ bir sürü bürokratik engel var" diyor.

Psikedelik ilaçları destekleyenler, Compass Pathways tarafından yürütülen üçüncü aşama deneylerin, en azından araştırma lisansı almayı kolaylaştırmasını umuyor.

Larissa Hope'un endişesi, bir zamanlar onun da içinde bulunduğu durumu yaşayan insanlar için.

"Psikedelik ilaçların tedavi amaçlı herkes için erişilebilir olmaması toplumun bir yansıması.

"Benim için yaptığı gibi, pek çok erken ölümü durdurabilir."

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.