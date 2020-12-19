Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ-16 - Son Dakika

Burdur'da cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı (1)

BURDUR'da yeni cezaevi inşaatının yapıldığı alanda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Burdur- Büğdüz köyü yolunda yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde saat 16.15 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın bir anda büyüdü. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mesut MADAN/BURDUR,

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TIR'ın servis araçlarına ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR'ın, durakta bekleyen servis minibüslerine ve durağa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında durakta bekleyen kişinin korkuyla kaçtığı görüldü.

Kaza, geçen çarşamba günü sabah saatlerinde, D-100 karayolu Dilovası Cumhuriyet Mahallesi OSB 1. Kısım yol ayrımında meydana geldi. Hamza Çelik idaresindeki 41 ABC 560 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki durakta bekleyen 41 P 1307 ve 41 P 0453 plakalı servis minibüslerine ve durağa çarptı. Kazada, TIR sürücüsü Hamza Çelik yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. TIR, durağa yaklaşan servis aracına çarptıktan sonra durağa ardından da yeniden bir servis aracına çarparken, durakta bekleyen bir kişinin korku içerisinde kaçtığı görüldü. Kaza sırasında yan yolda bekleyen vatandaşlar da bir anlık korku ile kaçtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜGüvenlik kamerası görüntüleriHABER: Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli),

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Kısıtlamaya rağmen sokakta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, bir apartmanın bahçesinde oynayan çocukların ekip otosuyla gelen polislerden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi'nde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 10 çocuk, bir apartmanın bahçesinde oyun oynadı. Maske ve mesafe kurallarına uymadığı görülen çocuklar, ihbar üzerine mahalleye gelen polislerin aracını görünce kaçmaya başladı. Çocuklar, kısa sürede gözden kayboldu. Çocukların oyun oynadığı ve daha sonra polisten kaçtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.