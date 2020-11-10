Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 31 - Son Dakika

Suriyelilerin işlettiği 6 kaçak kliniğe polis baskını: Diş çekme, kürtaj ve botoks da yapılıyordu

KAHRAMANMARAŞ'ta Suriyeliler tarafından işletilen 6 kaçak kliniğe polis tarafından operasyon düzenlendi. Kliniklerde 5 milyon liralık ilaç ele geçirilirken, muayene dışında diş çekme, kürtaj ve botoks da yapıldığı tespit edildi. Suriyeli 6 doktor gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta, Suriyelilerin kaçak klinik açıp buraya gelen hastaları tedavi ederek ilaç satışı yaptığı ihbarı üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kaçak klinikleri tek tek tespit eden ekipler, 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 5 milyon liralık ilaç ile, çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi. Operasyonda Suriyeli 6 doktor gözaltına alındı.

DİŞ ÇEKME, KÜRTAJ, BOTOKS HİZMETİ

Kliniklerin ve ilaçların saklandığı yerlerin sağlıksız olması dikkat çekerken, kliniklerde muayene dışında diş çekme, kürtaj ve botoks yapıldığı, kliniklere gelen kişilerin çoğunluğunun ise Suriyeliler olduğu belirlendi. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kliniklerde yapılan incelemede ilaçların arasında hamile kadınlara düşük yaptırmak için kullanılan ilaçlarla cinsel içerikli haplar da olduğu tespit edildi.

BASKINA KARŞI GÜVENLİK KAMERASI

Öte yandan kliniklerden birinde güvenlik kamerası olması dikkat çekti. Şüphelilerin polis baskınına karşı kliniğe güvenlik kamerası taktırdıkları belirlenirken, aldıkları bu önlem işe yaramadı. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgularının ardından 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapmak ve satmak' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Polisin adreslerde arama yapması-Ele geçirilen ilaçlar-Şüpheliyle röp.-Adreslere operasyon düzenlenmesi-Şüphelinin gözaltına alınması-Aramalardan detay-İlaçlardan deta-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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17 gündür kayıp çifte ait olduğu değerlendirilen cesetler kuyuda bulundu

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesindeki 2 metrelik kuyuda biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu. Cenazelerin 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftine ait olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor.

Dinar'a bağlı Pınarlı köyünde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz, bugün keçilerini otlatmak için araziye çıktı. Abdullah Korkmaz, öğleden sonra Yılanlı Dere mevkisi yakınlarında bir sulama kanalına ait kuyunun yakınına dinlenmek için oturdu. Bu sırada çevreden kötü koku yayıldığını fark eden Korkmaz, kokunun kaynağını aramak için çevreye bakındı. 2 metrelik kuyuyu kontrol eden Abdullah Korkmaz, iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

CESETLERİN ÜZERİ TAŞLARLA KAPATILMIŞÇoban Korkmaz'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kuyuda üzeri taşlarla örtülü, yüzleri tanınmaz halde biri kadın iki kişinin cansız bedeni olduğu belirlendi. Olay yerine gelen savcının talimatıyla jandarma olay yeri inceleme ekipleri kuyuya inerek, cenazeleri dışarı çıkardı. Cenazelerin 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi ve kimlik tespiti için Dinar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.

25 EKİM'DEN BU YANA ARANIYORLARDIPınarlı köyünde yaşayan ve 25 Ekim'den bu yana haber alınamayan Cevdet- Zeliha Uysal çiftinin cep telefonları kapısı kapalı ve anahtarı üzerinde olan evlerinde; Cevdet Uysal'a ait araç da kontak anahtarı üzerinde evin garajında bulunmuştu. Çiftin kaybolmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmış ancak bugüne kadar herhangi bir sonuç elde edilememişti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Olay yerinden görüntüKuyudan görüntüCenazeleri bulan çoban Abdullah Korkmaz'ın görüntüsüCenaze aracının gidişiKayıp çiftin fotoğrafları

HABER- KAMERA: Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar),

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Koronavirüs aşısı yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin'in hemşehrileri bu başarıdan gurur duydu (2)

'ONUNLA ÖVÜNÜYORUZ'İskenderun Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı, gazeteci Sami Uygur (76), mahallelerinin 'dünkü çocuğu'nun Prof. Dr. Uğur Şahin'e teşekkür etti. Uygur, birçok bilim insanının koronavirüse karşı çalışmalar yaparken Uğur Şahin'in öne çıkmasının dünyada ve Türkiye'de büyük sevinç yarattığını söyledi. Uygur, "Ben ve benim mahallemde bulunan insanlar, buradaki kişiler, İskenderun'daki çok az insan Uğur'u tanır. Biz onunla övünüyor ve mutluluk duyuyoruz. Dilerim Uğur'un bulduğu bu aşıdan Türkiye'ye de büyük miktarda gönderilir. Kendi şehrini, ülkesini ve mahallesini unutmaz herhalde" dedi.'YAŞADIĞI BOŞ DURUYOR'Bazı kişilerin Uğur Şahin'in İskenderun'daki akrabalarına ulaşmaya çalıştığını kaydeden Sami Uygur, "Ne yazık ki üzülerek söylüyorum, İskenderun'da Uğur'un tek bir akrabası dahi kalmadı. Türkiye'de de kaldığını zannetmiyorum. Yeğenlerinin çoğu da Avrupa ya gittiler. Uğur 5-6 yaşlarındayken mahallemizin küçük çocuklarından bir tanesiydi. Almanya'ya vizeleri çıktığında Uğur o yaşlarda annesi ve babasıyla birlikte giderek oraya yerleştiler. İskenderun'da kaldıkları, yaşadıkları ev de bomboş, harabe duruyor. Benim görüşme imkanım olsa Uğur'a ulaşıp kendisiyle gurur duyduğumuzu söyleyebilirdimö diye konuştu.'KENDİSİNE MİNNETTARIZ'O dönem Prof. Dr. Uğur Şahin'in yaşadığı evin bulunduğu Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Hasan Şanlı ise şunları söyledi:

"Uğur Şahin burada doğmuş, 4 yaşlarına kadar bu evde yaşamış. Onlar gittikten sonra birkaç aile daha yaşamış ama şu anda atıl durumda. Almanya'ya ailesi ile gidip orada okuyup bilim insanı olması ve koronavirüs aşısını bulması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Kendisine buradan minnettar olduğumuzu söylemek istiyorum."