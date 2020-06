Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ- 7 - Son Dakika

İdlib şehidi sözleşmeli er, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nen İdlib kentinde, tanka yapılan roketatarlı saldırıda yaralanıp 43 gün hastanede tedavi gördükten sonra dün şehit olan Sözleşmeli Er İsmail Anayurt (25), memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Dursun ve Tesmiye Anayurt çiftinin 4 çocuğundan biri olan Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt, 26 Nisan'da Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerce tanka yapılan roketatarlı saldırıda yaralandı. Bekar olan yaralı asker Anayurt, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 43 gündür tedavisi süren yaralı asker, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu. Şehidin annesi Tesmiye ve babası Dursun Anayurt, acı haberi hastanede aldı. Dün akşam saatlerinde uçakla Tokat'a getirilen Şehit Anayurt'un cenazesi Erbaa ilçesine götürüldü.

'AĞLAMAYACAĞIM, DİK DURACAĞIM OĞLUM'

Şehit Anayurt'un cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için baba ocağına götürüldü. Şehidin yakınları burada büyük üzüntü yaşadı. Anne Tesmiye Anayurt "Ağlamayacağım, dik durucağım oğlum" derken ağabeyi Sezgin Anayurt ise ellerini havaya kaldırarak "Kimse ağlamayacak" diye bağırdı. Baba ocağında helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Erbaa Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak törenin yapılacağı Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesine getirildi. Tören alanının girişinde vatandaşlara maske dağıtıldı. Baba Dursun Anayurt oğlunun tabutuna sarılarak "Babam" diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı cenaze namazına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sonrası anne ve babası ile kardeşleri Seçkin ve Sezgin Anayurt şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Anayurt daha sonra ilçe şehitliğinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görünü Dökümü:

-Cenazenin baba evine getirilmesi

-Yakınlarının konuşmaları

-Törene katılanlar ve cenaze namazının kılınması

-Yakınların tabutuna sarılıp ağlamaları

-Uğurlama

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR -Halil İbrahim YEL/ERBAA(Tokat),

========================

Alkollü sürücü polis aracına çarptı, 70 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı

KONYA'nın Kulu ilçesinde kontrol noktasındaki polis araçlarına çarparak kaçan Mehmet Can M. (20), ekiplerin takibiyle 70 kilometre sonra durduruldu. Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine süresiz el konulurken 4 bin 477 lira ceza uygulandı.

Kulu ilçesinde kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak, ekip otosuna çarpıp kaçan 42 BUZ 55 plakalı otomobilin sürücüsü, 70 kilometre sonra kent merkezi yakınlarında polis ekipleri tarafından durduruldu. Sürücü Mehmet Can M.'nin yapılan kontrolde 0.57 promil alkollü olduğu belirlendi. Mehmet Can M.'ye alkollü araç kullanmak, 'dur' ikazına uymamak, makas atmak ve abartı egzoz takmak suçlarından toplamda 4 bin 477 lira ceza kesildi. Ayrıca Mehmet Can M.'nin ehliyetine süresiz el konulurken, otomobili ise trafikten men edildi.

Görüntü dökümü:

-Alkollü polisten kaçan sürücü ve yanındaki arkadaşının görüntüsü

-Polis ekiplerinin otomobil sürücüsüne işlem yapması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/KONYA, )

===========================

Fatih Sondaj Gemisi'nin kulelerinin montajı sürüyor

KARADENİZ'de ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için İstanbul'dan uğurlanıp, Trabzon Limanı'na demirleyen Fatih Sondaj Gemisi'nde, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen 103 metrelik kulelerinin monte edilmesi çalışmaları sürüyor. 550 tonluk ilk kule platformu yerine monte edilen gemi sondaja, Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak.

Fatih Sondaj Gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda, yaklaşık 1,5 ay süren hazırlıklarını tamamladıktan donra Karadeniz'e açılmak için 29 Mayıs günü İstanbul'dan uğurlandı. 103 metrelik kuleleri, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen gemi, 1 Haziran'da Trabzon'a ulaştı. Trabzon protokolü de römorkörlerle açıldıkları denizde, Türk bayrakları sallayarak, gemiyi karşıladı.

RIHTIMA YANAŞTI

İlk sondajına Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 Lokasyonu'nda başlayacak olan geminin, daha önce sökülen demir kuleleri de römorkör eşliğinde Trabzon'a ulaştı. Sökülü platformlarını taşıyan gemi, Trabzon Limanı'na demir attı. Platformların, kaynak söküm işlemi tamamlanan Fatih Sondaj Gemisi de, önceki gün sabah saatlerinde, Trabzon Liman Müdürlüğü 4 No'lu rıhtımına yanaştırıldı.

İLK KULE MONTE EDİLDİ

Yapılan hazırlıkların ardından vinç yardımıyla sabit kaynakları sökülen 550 ve 330 ton ağırlığındaki kulelerin Fatih Sondaj Gemisi'ne monte edilmesi işlemine başlandı. Limana demirleyen geminin, 550 tonluk kule platformu, başarıyla yerine monte edildi. Büyük titizlikle yürütülen birleştirme işlemleri hava şartlarının istenildiği gibi seyretmesi sayesinde çalışmaları kolaylaştırdığı, montaj çalışmalarının ise planlandığı gibi seyrettiği belirtildi. Montaj sonrası kulelerin denizden yüksekliğinin 104 metreye ulaşacak gemi, parçalarla birlikte yaklaşık 1000 ton ağırlığındaki kulelerin eklenmesinin ardından Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başlayacak. Gemi, ilk sondajı için 20 Haziran'da, Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 Lokasyonu'na hareket etmesi planlanıyor.

'ÇALIŞMALAR PLANLANDIĞI GİBİ SÜRÜYOR'

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, montaj çalışmalarının planlandığından daha hızlı ilerlediğini belirterek, "Fatih Sondaj Gemisi, aslanlar gibi şehrimiz ve limanımıza yanaşmış vaziyette. Gemi yanaşmasının ardından bizden talepte bulunuldu, biz forklift ve eleman verdik. Operasyon erken saatlerde, rüzgarı da hesaba katılarak başladı. Başlatılan çalışmalarla ilk 550 tonluk en ağır parça olan kuleyi, gemiye yüklediler. 330 tonluk ikinci parça var; onla ilgili de çalışmalar sürüyor. Onu da kulenin üzerine koyduktan sonra, diğer elektrik ve elektronik aksamlarının da bu montajın önemli adımlarından biri olacak. Her şey planlanılan gibi yürüdüğü gözüküyor. Hatta planlandığından daha hızlı bir faaliyeti bende gözlemledim. Ama en iyimser tarih olarak 20 Haziran'da inşallah Fatih'i, Trabzon Limanı'ndan sağ salim, selametle göndereceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Muhabir anonsu (Fatih Turan)

Gemiden detaylar

Kuleler ve vinç detayları

Muzaffer Ermiş açıklama

Kule platformu kuş bakışı görüntüleri

Liman ve gemiden detaylar

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON-DHA

===============

Denetimde bulunan trafik polisine çarptı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yol üzerinde denetimde bulunan trafik polisine hafif ticari araç çarptı. Yaralanan trafik polisi hastaneye kaldırılırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olay saat 10.30 sıralarında, D-100 Karayolu Körfez Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Fatih K. idaresindeki 34 LU 1456 plakalı hafif ticari araç, yol üzerine trafik denetimi yapan trafik polisi Yusuf D.'ye çarptı. Trafik polisi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü olay yerinde durdu. Uygulama noktasında bulunan polislerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan trafik polisi Yusuf D.'ye ilk müdahalede bulundu. Trafik polisi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, hafif ticari aracın sürücüsü Fatih K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Sürücünün gözaltına alınması

Ekiplerin çalışmaları

HABER-KAMERA: Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli),

=========

Havadan tespit, karadan ceza

ADANA'da polis, otoyolda, helikopter desteğiyle trafik denetimi yaptı. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, kazaların önüne geçmek amacıyla helikopter destekli trafik denetimi yaptı. Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki denetimde, helikopterdeki polisler tarafından tespit edilen sürücüler, kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi. Durdurulan sürücülere ceza kesildi.

Helikopter tarafından belirlenip, emniyet kemeri takmadığı için 288 lira ceza kesilen TIR sürücüsü Hasan Hüseyin Gözbaşı, "Helikopteri üzerimizden uçarken gördük, emniyet kemerim takılıydı fakat akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra takmadım" dedi.

Bir yolcu otobüsünü muavinine de emniyet kemeri takmadığı için ceza uygulandı.

Polis yetkilileri, denetimlerin süreceğini bildirdi.