Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

'Polis' kılığında Suriyeli aileleri soyan çete yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriyeli ailelerin evlerine kendilerini polis olarak tanıtıp girerek, para ve ziynet eşyalarını çalan 2'si kadın 6 kişi yakalandı.

İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Bahar Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu ailelerin evlerine

2'si kadın 6 şüphelinin kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri, para ile altınları aldıkları şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. R.E., B.K. ve S.C. olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.E. tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Polis, firarı 3 şüpheli için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şüphelilerin kullandığı tespit edilen 38 DZ 973 plakalı otomobil, takibe alındı. Polisin 'dur' ihtarına rağmen durmayan otomobildeki şüpheliler, Bursa - Ankara karayolundaki kovalamaca ile yakalandı. Kovalamaca sırasında lastiği patlayan otomobilden inip yaya kaçmaya çalışan şüpheliler Z.K., Ç.B. ve M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 açık namlulu tabanca gövdesi ve 1 ahşap topuz ele geçirildi.Otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü;-Şüphelilerin hastaneye sevki-Şüphelilerin araçlarından çıkanlar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Bursa'da 3 dakikada hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da bir kuruyemiş dükkanının önünde bulunan dolabın kilidini kıran 4 çocuk, vitrinde bulunan içecekleri çalarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 3 dakika süren hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında Gemlik ilçesi, Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan bir kuruyemiş dükkanında meydana geldi. Yüzlerinde medikal maske olan 4 çocuk şüpheli, iş yerinin önüne gelerek bir süre çevreyi gözledi. İş yerinin önünde bulunan dolabın kilidini yaklaşık 3 dakikada kıran şüpheliler, vitrinde bulunan içecekleri yanlarında getirdikleri poşetlere doldurarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Sabah saatlerinde dükkanını açmak için gelen iş yeri sahibi, dolabın kilidinin kırıldığını gördü. Soyulduğunu fark eden iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, şüpheli 4 çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Şüphelilerin iş yeri önüne gelmesi-Şüphelilerin kilidi kırarak dolabı açması-Şüphelilerin dolapta bulunan içecekleri poşetlere doldurması

Haber: Kazım BULUT-Kamera: BURSA,

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Eylem planları operasyonla suya düşürülen DEAŞ'lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış

Adana merkezli operasyonlarda, milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınmasının yanı sıra bekçi, polis memurlarına saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 1'i kadın 22 şüpheliden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 1'i ev hapsi cezasına çarptırıldı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgüt üyelerinin hedefinde İncirlik Hava Üssü'nde eylem yapmak olduğu ortaya çıktı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonrası düzenlenen Adana merkezli operasyonlarda 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Operasyonda, yaklaşık 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel döküman ve dijital materyale el konulmuştur. Örgütsel materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yakalanan şahısların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edilmiştirö ifadelerine yer verildi.BOMBAYI KİTABEVİNE SAKLAMIŞLARSorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilere yönelik yapılan takipte, terör örgütü üyelerinden Salih K.'nin bir kitabevi açtığı ve söz konusu patlayıcıların burada saklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis Adana ve Muğla'da, örgüt üyelerinin eylem yapma ihtimali arttığı için 8 Kasım günü şafak operasyonu düzenleyerek Salih K.'nin de aralarında olduğu 1'i kadın 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Söz konusu kitabevinde dedektör köpekle yapılan arama sonucu ise 500 gram patlayıcı ele geçirildi. Operasyonun ardından Salik K.'ye ait kitabevi mühürlendi.BEŞİKTAŞ VE GÜNGÖREN KANA BULANMIŞTIPolis, ele geçirilen patlayıcı maddeyi incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu patlayıcı maddenin TNT RDX karışımı bir bomba olduğu ortaya çıktı. Aynı tür bombanın İstanbul'da Beşiktaş Stadı önündeki ve Güngören'deki bombalı saldırıda kullanıldığını da belirtildi. Teröristlerin planladıkları eylemlerde TNT'yi daha etkili bir hale getirebilmek için içerisine RDX karıştırdıkları öğrenilirken polisin teröristlerin söz konusu eylemi canlı bomba ile gerçekleştirmeyi planlaması ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.HEDEFLERİNDE İNCİRLİK ÜSSÜ VARMIŞÖnceki operasyonlarda gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından vekaleten örgüt üyelerini Ahmet Can S.'nin koordine ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin, kendi aralarında sözde mahkeme kurdukları, verdikleri kararlar doğrultusunda 'yaralama', 'tehdit' ve 'kulak kesme' eylemlerinde bulundukları öğrenildi. Öte yandan örgüt üyelerinin hedefinde İncirlik Hava Üssü olduğu, terör örgütü PKK/PYD'nin elinde bulunan esirlerini kurtarmak için bürokratları ve turistleri kaçırma planları yaptığı belirlendi.20'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında tutuklu bulunan DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'e vekillik yaptığı öne sürülen Ahmet Can S. ile patlayıcıları sakladığı belirlenen Salih K.'nin de bulunduğu 22 şüpheliden 20'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kadın şüpheli ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.