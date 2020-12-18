Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Kamyoneti 8 kilometre takip edip, torpidosundaki 21 bin lirayı çalan hırsızlar yakalandı

Adana'da namaz kılmak için camiye giren Mehmet Oktay'ın (56), kamyonetinin torpidosuna koyduğu 21 bin lirayı araç camlarını kırarak çalan Gökhan K. (22) ile Kadir A. (21), polis ekiplerince yakalandı. Oktay'ın aracını, kiralık bir otomobille yaklaşık 8 kilometre takip ettiği belirlenen şüphelilerden Gökhan K. tutuklandı, Kadir A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 10 Aralık'ta saat 14.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Nakliyeci Mehmet Oktay, D-400 kara yolu üzerindeki Toptancılar Sitesi'ndeki bir banka şubesinden borçlarını ödemek için 21 bin TL para çekti. Parayı da kamyonetinin torpidosuna koydu. Namaz vaktinin yaklaştığını gören Oktay, aracını park edip Yunus Uğur Camii'ne girdi. Namazı kıldıktan sonra dışarı çıkan Oktay, aracının kapı camlarının kırıldığını ve torpidoya koyduğu paranın da çalındığını gördü.

8 KİLOMETRELİK TAKİP KAMERADA

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, Oktay'ın aracını yaklaşık 8 kilometre boyunca takip ettikleri, namaz kılmak için camiye girdiği sırada da aracın camlarını kırarak torpido gözündeki 21 bin TL'yi alıp kaçtıklarını belirledi. Şüphelilerin, takipte kullandığı kiralık aracın plakasını tespit eden polis, şüphelilerin, Gökhan K. ile Kadir A. olduğunu saptadı.

Adresleri belirlenen şüpheliler Gökhan K. Emek, Kadir A. ise Gülbahçesi Mahallesi 'nde yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, Oktay'a ait olduğu belirlenen 3 bin 275 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Kadir A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Aracın takip edilemsi (güvenlik kamerası)Kamyonetten genel görüntülerAracın torpidosundan görüntülerKırılan camlardan görüntülerMehmet Oktay ile röportajŞüphelilerin emniyetten çıkarılması

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

============================================

Gözlük takanlara 'Maskeye dokunduktan sonra gözlüğünüze dokunmayın' uyarısı

KORONAVİRÜSTEN korunmak için önemli olan maske, gözlük camlarında buharlanmaya neden olduğu için birçok kişiyi zorluyor. Özellikle maskenin ön yüzüne dokunduktan sonra gözlük camındaki buharı silmeye çalışmanın virüs yayılımına neden olabileceğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, "Gözlük kullanan vatandaşlarımızın bir kat daha dikkatli olması gerekiyor, dışarıdan eve gelince gözlüklerimizi temizlememizde fayda var" dedi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte maske kullanmak zorunlu hale geldi. Fakat gözlük kullananlar için maske takmak bazı zorluklara neden oluyor. Maskeden dolayı gözlük camlarının buharlanması birçok vatandaşa zor anlar yaşatıyor. Buharlanan gözlük camlarını, elleriyle temizleyen de var, kıyafetine süren de var. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, özellikle maskenin ön yüzüne dokunduktan sonra gözlüğe veya başka bir materyale dokunmanın virüs yayılımını artırabileceğini belirterek, gözlük temizliği konusunda vatandaşları uyardı. Dikmen, gözlük camlarının, küçük bir deterjan damlası veya tıraş köpüğüyle silinmesi durumunda buharlanmayı önleyebileceğini de ifade etti.

'TIRAŞ KÖPÜĞÜ BUHARLANMAYI ÖNLEYEBİLİR'Maskenin ön yüzünün mikroplu olarak kabul edildiğini ifade eden Doktor Dikmen, "Nefesimiz sıcak, gözlük soğuk olunca buhar oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey, maskemizin ön yüzüne ellememektir. Maskeler, filtrasyon yapıyor ama bazı şeyleri süzüyor. Yani maskeye dokunduktan sonra diğer yerlere dokunmamak gerekiyor. En önemli nokta budur. Ayrıca gözlükler, küçük bir deterjan damlası veya tıraş köpüğüyle silinirse, buharlanmayabilir. ya da özel kaplama gözlükler alınabilir. Dikkat etmemiz gereken husus, maskeye ellememektir. Maskemiz virüsü süzüyor, maskenin ön yüzüne elledik ve sonra da gözümüze sürdük. Bulaşma olabilir, gözlük kullanan vatandaşlarımızın bir kat daha dikkatli olması gerekiyor. Maskemizin ön yüzünü her zaman mikroplu kabul ediyoruz, o nedenle kenarlardan çıkarmalıyız. Dışarıdan eve gelince gözlüklerimizi de temizlememizde fayda var. Gözlüğe dokunuyoruz, insanların hapşırması veya öksürmesi üzerine gelebilir, o nedenle silmekte fayda var" diye konuştu.

'BUHARLANMA NEDENİYLE LENSE İLGİ ARTTI'Gözlüklerde meydana gelen buharlanmadan dolayı lenslere yönelim olduğunu ifade eden gözlükçü Ali Bozkurt, "Vatandaşlar, doktora gidince ayrıca bir de lens muayenesi istiyor. Daha sonra bize gelip, lens alıyorlar. Bundan dolayı lense ilgi arttı. Bunun dışında gözlük kullanan vatandaşlarımızın, gözlüklerini doğru şekilde dezenfekte etmesi gerekiyor. Gözlük camlarına da zarar vermeden bebe şampuanını veya sıvı el sabununu sulandırıp gözlüğümüzü silip, daha sonra gözlükçüden aldığımız solüsyonlarla camları temizleyebiliriz. Kolonya ve dezenfektan ürünlerinde yüksek oranda alkol olduğu için gözlük camlarına zarar verebilir" ifadelerini kullandı.

'BUHARLANMA YÜZÜNDEN CİNNET GEÇİRECEK DURUMA GELDİM'Buharlanma nedeniyle çok büyük sorun yaşadığını anlatan Azize Yalınkılıç, "Bu sorundan dolayı yolda yürüyemiyorum. Gözlüğü çıkarmak zorunda kalıyorum, bu kez de göremiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Her uyarı bizi tedirgin ediyor, eve gidince telefonumu, gözlüğümü temizliyorum. Fakat gözlük işi çok zor, bezmek ne demek artık cinnet geçirecek duruma geldim. Buharlanma nedeniyle evden çıkmak istemiyorum" dedi.

'EVE GİDİNCE GÖZLÜK CAMLARINI TEMİZLİYORUM'Maskesini, gözlüğün altına taktığını ifade eden Arslan Başar, "Bu şekilde buharlanmayı azaltmaya çalışıyorum. Dokunduğumuz her şey virüs yayılımını artırabilir, o nedenle gözlüklerin de temizliği çok önemli. Bu nedenle eve gidince gözlük camları için üretilen solüsyonlar var bunları kullanıyorum" dedi.

'YOLDA YÜRÜYEMİYORUM'Maskeyle birlikte gözlük kullanımın çok zor olduğunu belirten Mahir Bak, "Çok zor oluyor ve bir çözüm de bulamadım. Yolda yürüyemiyorum, arada maskeyi indirmek zorunda kalıyorum. Eve gidince gözlük solüsyonları ile gözlüğümü temizliyorum" şeklinde konuştu.Buharlanma sorunu nedeniyle arada gözlüğünü çıkarmak zorunda kaldığını ifade eden Mehmet Ali Cengiz, "Maskeye dokunduktan sonra gözlüğe dokunmak virüs yayılımını artırabilir. O nedenle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eve gidince gözlüğümü de hemen siliyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Maske ve gözlüklü vatandaştan detayMuhabir Zeynep Irmak Öcal anonsuDoktor Nurullah Dikmen röportajıGözlüklerden detaylarGözlükçü Ali Bozkurt röportajıGözlüğün temizlenmesiAzize Yalınkılıç röportajıArslan Başar röportajıMahir Bak röportajıMehmet Ali Cengiz röportajıDetaylar

Haber-Kamera: Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/SAMSUN,

=====================================

İtfaiye erinin kalp masajı, asansör işçisini hayatta tuttu

Adana'da tamir ettiği asansör kabininin çalışması sonucu tavanla kabin arasında sıkışan ve kalbi duran Turan Yağmur (53), itfaiye erinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yağmur'un, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde 3 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Asansörü tamir etmek için eve gelen işçi Turan Yağmur (53), işçi arkadaşının harekete geçirdiği kabinle tavanın arasında sıkışarak, yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Yağmur'un kalbinin durduğunu belirledi. Bunun üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye ekiplerinin yaptığı kalp masajının ardından Yağmur'un kalbi yeniden çalıştı. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Yağmur'u, ambulansla hastaneye götürdü. Yağmur'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Olay yerinden genel görüntülerİtfaiye erinin Turan Yağmur'a kalp masajı yapmasıEvden genel görüntü

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

=====================================

6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza BURSA'da polis ekiplerince düzenlenen baskında, bir dernekte kumar oynayan 14 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 44 bin 100 TL ceza uygulandı. Derneğin bulunduğu apartmanın içinin ve dışının toplam 6 kamerayla izlenerek polis baskınına karşı önlem alındığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunluk Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bulunan bir dernekte, kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, derneğin bulunduğu adrese gitti. Ekipler, apartmanın çatı katında ve koridorda 6 kişinin olduğunu gördükten sonra derneğin bulunduğu dairenin zilini çaldı. Ancak kapıyı kimse açmadı. Bunun üzerine gerekli yasal izinleri alan polis ekipleri, çağırdıkları çilingire kapıyı açtırdı. 1'i kadın 8 kişinin olduğu dernekte yapılan aramada, çok sayıda iskambil kağıdı ve kumar pulları bulundu. İnceleme sırasında dairenin 6 kamerayla izlendiği tespit edildi. İçerdekilerin kameralarla polisi fark ettikleri ancak dışarı çıkamadıkları öğrenilirken, 14 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 44 bin 100 TL ceza uygulandı. Dernek yöneticileri hakkında ise 'kumar oynanması için yer temin ettikleri' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Polisin derneğe baskınından görüntü-Kumar oynatılan dernekten görüntüler-Kumar pulları ve iskambillerden görüntüler-Kurulan kamera sisteminden görüntüler-Kumar masalarından görüntüler

Haber: Muammer İRTEM/BURSA,

=====================================

İknanur'un otopsi raporunda 'suda boğulma' bulgusu

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde haziran ayında bahçede oynarken kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi'nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada, 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca hazırlanan otopsi raporu, tamamlandı. İkranur'un 'suda boğulma' bulgusuna yer verilen rapor, ulaştığı Bulancak Başsavcılığı tarafından, kapsamlı incelenmesi talebiyle geri gönderildi. Küçük kızın ölümündeki sır perdesi, Adli Tıp Kurumu 3'üncü Üst Kurulu'ndan gelecek detaylı otopsi raporuyla aralanacak.

Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünün Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede 27 Haziran'da 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan İkranur Tirsi, saat 18.00 sıralarında büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince kardeşi ve kuzeni durumu ailelerine haber verdi. Çevrede arama yapan aileler, İkranur'a ulaşamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur'un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi'nde cansız bedeni bulundu.

TRAVMATİK BULGUYA RASTLANILMADI

İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. İlk tespitlere göre travmatik ve bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur'un iç organlarından alınan parçalar, çoklu organ incelemesi yapılması için 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'na gönderildi.

BEKLENEN RAPORDA 'SUDA BOĞULMA' BULGUSU

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip, çalışmalarını sürdürürken, 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu da hazırlanan otopsi raporunu tamamladı. İkranur'un 'suda boğulma' bulgusuna rastlanıldığına yer verilen rapor, Bulancak Başsavcılığı'na ulaştı. Başsavcılıkça, kapsamlı incelenip, eksikliklerin giderilmesi talebiyle rapor, geri gönderildi. Bunun üzerine ulaştırılan raporda Adli Tıp Kurumu 3'üncü Üst Kurulu'nca inceleme başlatıldı. Küçük kızın ölümündeki sır perdesi, Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'ndan gelecek rapor ile aralanacak.

'YAKALANMASINI İSTİYORUM'

İkranur'un acılı anne Nazlı Tirsi, kızının cinayete kurban gittiğini öne sürüp, olayın aydınlatılmasıyla acılarının bir nebze de olsa hafifleyeceğini söyledi. Nazlı Tirsi, "Katil kimse, yakalanmasını istiyorum. Devletimizden bir an önce katili bulmasını istiyorum. Acımız daha çok büyüyor, katil bulunursa en azından hafifler" dedi.

'SUDA BOĞULDUĞUNA YER VERİLMİŞ'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla, kızı hakkındaki soruşturmada son durumu öğrenen Serdar Tirsi de, "CİMER'den cevap yeni elime ulaştı. Rapor tamamlanarak buraya gönderildi. Bazı eksiklikler ya da detaylı incelenmesi için geri gönderilmiş. Bir üst kurul sanırım bunu detaylı inceleyecek. Raporda suda boğulduğuna dair bulguya yer verilmiş. Başka da bir şey demediler. Soruşturma sürüyor. Rapor yeniden ve kapsamlı inceleniyor. Adalete güveniyoruz, umarız olay her yönüyle aydınlatılır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İkranur'un mezarından arşiv görüntüler

-İkranur'u bölgede arama, arşiv drone detayları

-İkranur'un eşyalarınan görüntüler

-Anne Nazlı Tirsi konuşma

BOYUT: 537 MB.

HABER: Fatih TURAN KAMERA: GİRESUN-DHA

==========

Pandemide iş yüküyle birlikte artan kazalarda 160'tan fazla kurye hayatını kaybetti

KORONAVİRÜS salgınının dünya genelinde etkisini göstermesiyle birçok iş sektörü durma noktasına gelirken, motosikletli kuryeler ise en yoğun çalıştıkları dönemi yaşıyorlar. Günde yaklaşık 14 saat çalıştıklarını vurgulayan Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak, martta pandemi sürecinin başlamasından itibaren yoğunluktan ve yorgunluktan dolayı 160'tan fazla motosikletli kuryenin çalışırken kaza sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Dünya genelinde koronavirüs salgının etkisini artırmasından sonra birçok kişi evlerinden çalışmaya başlarken, tedbirler kapsamında restoran ve kafeler de paket siparişle çalışmalarını sürdürdü. Yiyecek- içecek sektörünün yani sıra giyim ve teknoloji gibi sektörlerde de alışverişlerin büyük çoğunluğu internet üzerinden yapılmaya başlandı. Salgın şartları birçok mesleğin yavaşlamasına ya da durmasına yol açarken, internet ve telefon üzerinden siparişle alışverişin bu yoğunluğu motosikletli kuryelerin mesaisini 14 saate kadar çıkardı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler de dahil yoğun bir mesaiyle çalışan her sektörden motosikletli kuryeler, özellikle kış günlerinde yağmurlu ve soğuk havalarda zorlu şartlara rağmen işlerini yürütmeye çalışıyor. İş yükü artan kuryelerin en büyük şikayeti ise 5- 10 dakika için müşterilerden aldıkları tepkiler oldu. Pandemi sürecinde saatlerce çalıştıklarını ve sosyal hayatlarının kalmadığını dile getiren Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak, koronavirüs salgının başlamasından itibaren yoğunluktan ve yorgunluktan dolayı 160'tan fazla motosikletli kuryenin çalışırken kaza sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

'GEÇ KALDIN, İPTAL EDİYORUM GİBİ TEPKİLER BİZİ ÜZÜYOR'

12 yıldır motosikletli kurye olarak çalıştığını ve bir süre sonra arkadaşlarıyla birlikte dernek kurduklarını belirten Yalçın Parmak, çalışma şartlarını iyileştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Koronavirüs salgını sonrası iş yoğunluklarının iki katına çıktığını kaydeden Parmak, bununla birlikte yorgunluğa ve hızlı çalışmaya bağlı kazaların da arttığını vurguladı. Bunun en büyük nedeninin anlayışsız müşteriler olduğunu söyleyen Parmak, "Online alışveriş hız kazanınca biz tamamen devreye girdik. Çalıştığım iş yerinde toplamda 5 motosikletli kurye var. Her birimiz bugün 40'ın üzerinde pakete çıktık. Hala da devam ediyor. Bu süreçte bir kesim değerimizi anlasa da bazı müşteriler hala anlayışsız davranıyor. Yağmur, çamur demeden götürdüğümüz bir siparişin karşılığında 'Neden geç kaldın, iptal ediyorum' gibi tepkiler almak bizi çok üzüyor. Günlük 150 TL'ye saatlerce çalışan insanlarız. Müşterilerin bazıları telefonu kapatır kapatmaz siparişleri gelsin istiyor. Bizim sektörde anlayış diye birşey yok" dedi.

'5- 10 DAKİKANIN LAFI OLMAZ'

Yalçın Parmak'ın çalıştığı restorandan yemek sipariş eden ve teslim alan Özge Yıldız ise siparişinin biraz gecikmeli geldiğini ama bu süreçte bunu sorun etmenin anlamsız olduğunu söyledi. Kuryelerin ellerinden geleni yaptığını ifade eden Yıldız, "Gelen arkadaşın üstü başı ıslanmış, mahvolmuş. Böyle bir durumda 5- 10 dakikanın lafı dahi olmaz. Her şey için teşekkür etmek gerekir. Anlayışlı olmayan birçok insan var. Unutmamak gerekir ki bu insanlar biz evde otururken zor şartlarda hizmetlerini sürdürüyorlar" diye konuştu.