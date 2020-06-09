Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

EYP'Lİ SALDIRIDA ŞEHİT OLAN 2 SİVİL, TOPRAĞA VERİLDİ

VAN'ın Çatak İlçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi arasında bulunan Belbuka bölgesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan yol yapım işçileri Murat Yağdıran(60) ve Emrah Baran(32) için tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler Yağdıran Yumrutepe, Baran ise Altıntepe Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Çatak-Pervari karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Narlı ile Övecek mahallelerinin yakınındaki dağlık Belbuka yaylası bölgesinde yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracı, Çatak ilçe merkezine gelirken, PKK'lı teröristlerin daha önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcı infilak etti. Meydana gelen patlamada servis aracınrda bulunan Murat Yağdıran ile Emrah Baran olay yerinde şehit olurken 8 işçi de yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Cenazeler ve yaralılar helikopterlerle önce Çatak Devlet Hastanesi'ne, ardından da Van'a kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği bölgede ise hava destekli operasyon başlatıldı.

Şehit yol işçileri Yağdıran ve Baran'ın Türk Bayrakları'na sarılı tabutları tören alanına getirilişi sırasında da gözyaşları sel oldu. Tören saygı duruşu ve ardından şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasıyla başladı. Evli 5 çocuk babası Murat Yağdıran ile evli bir çocuk babası Emrah Baran okunan dualarını ardından son yolculuklarına uğurlandı.

EKMEĞİNİN PEŞİNDE OLANLARA KURŞUN SIKTILAR

Tören sırasında şehitlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Bayılanlar ise tören alanında bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Şehit Murat Yağdıran'ın dayısı Halil Taş, "Şehitlerin ölmediğini biliyoruz. Şehitler asla ölmez. Vatanda bölünmez. Benim yeğenim ekmek peşindeydi. Ekmeğinin peşinide olanlara kurşun sıkılır mı? Askere, vatana kurşun sıkılır mı? Asla sıkılmaz. Sıkalanların Allah belalarını versin. Allah bu zulmü kabul etmesin inşallah. Acımız çok büyük" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit ailelerinden detaylar

-Şehit işçilerden Murat Yağdıran'ın dayısı Halil Taş ile röportaj

-Şehit işçilerin cenaze törenine ait görüntü

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,

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Cizre'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 5 tutuklama

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 22 kişiden 5'i, tutuklandı.

Cizre'de pazar günü Gezme ve Özdek ailelerinin çocukları arasında çıkan kavgaya büyükler de dahil oldu. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, Nurettin Gezme ile Hacı Gezme yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 22 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 12'si, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 10 kişi ise yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.