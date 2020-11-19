Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Eşinin ailesine tüfekle ateş açıp kaçtı: 1 ölü, 3 yaralı

ÇORUM'da Gencel K. (37), önce eşinin kardeşi Serkan Ö.'yü (32) ve ailesini ardından da kayınvalidesi Gülizar Ö.'yü (64) tüfekle yaraladı. Başına isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan Serkan Ö.hayatını kaybederken, biri çocuk 3 kişi de yaralandı. Polis, olay yerinden kaçan Gencel K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Bahar 1'inci Cadde ve Çoraklık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Gencel K., henüz bilinmeyen nedenden dolayı eşinin kardeşi Serkan Ö.'nün evine gitti. O sırada arabadan inen Serkan Ö., eşi Alev Ö. (28) ve çocukları Güney Ö.'yü (3) gören Gencal K., tüfekle ateş ederek 3 kişiyi de yaraladı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Gencel K. ise daha sonra Çoraklık Bağları mevkiinde oturan kayınvalidesi Gülizar Ö.'nün evine gitti. Kapının ziline basan Gencal K., kapı açılır açılmaz kayınvalidesini de tüfekle bacaklarından vurdu.

ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Serkan Ö., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise bacaklarından yaralandıkları ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yaralılardan Alev Ö.'nün polise verdiği ifadesinde eşi Serkan Ö.'nün kız kardeşinin bir süredir kayıp olduğu, eşi Gencel K.'nin de bu nedenle kendilerine saldırdığını söylediği öğrenildi. Polis, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.