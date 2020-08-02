Suyun rengi ve kokusu değişince kurban atıklarının dereye döküldüğü ortaya çıktı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesine bağlı Yalakdere Mahallesi'nde dün şebeke suyunun renginin değişmesi ve kötü koku gelmesi üzerine ekipler bölgede araştırma yaptı. Çalışmada, mahalleye verilen su için kaynak olarak kullanılan dereye kurban atıklarının döküldüğünü tespit etti. Gece boyunca derede yapılan temizleme çalışmasının ardından bugün, mahalleye temiz su iletilmeye başladı. Karamürsel'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Yalakdere Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde şebeke suyundan kötü koku gelmesi ve renginin değişmesi üzerine vatandaşlar, durumu Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bildirdi. Sorunu gidermek için mahalleye gelen ekipler, bölgede araştırma yaptı. Araştırmada, mahalleye su verilen Valideköprü Arıtma Tesisi'nin kaynak olarak kullandığı derenin üst kısımlarında kurbanların kesiminin yapıldığı ve kurban atıklarının dereye döküldüğü bunun da derede kirliliğe yol açtığı tespit edildi. Ekipler Yalakdere, Taşağıl , Valideköprü, Semetler, Kızderbent ve Hayriye mahallelerine iletilen suyu keserek, derede temizlik çalışması başlattı. Dün öğle saatlerinde temizlik çalışmalarını başlatan ekipler, gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Bugün çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallelere tekrar temiz su iletilmeye başladı.'HALKIMIZIN KENDİ YAPTIĞI BİR YANLIŞ'Su kirliliği hakkında konuşan Yalakdere Mahalle Muhtarı Samet Ertanal, "Kaynak olan dereye atılan pisliklerle dere kirlenmiş. Dereden şebekeye basılan su vardı. Bu su arıtma sistemine girip oradan mahallemize geliyordu. Mahallemizde dünden beri koku içinde pis bir su akmakta. İSU müdürlerimiz, yetkililerimiz ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar bu konuyla alakalı. Bu biraz da bizim halkımızın kendi yaptığı bir yanlış. Çünkü, dereye pislik atılması hiç hoş bir şey değil. Sonuçta çoluğumuz, çocuğumuz, hayvanlarımız, herkes bu kaynaktan faydalanıyor. Dereye atmak yerine keşke kurban atıklarımızı, pisliklerimizi toprağı kazıp gömseydik. Bununla ilgili inşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz. İnşallah sağlıklı, güzel bir suya kavuşacağız" dedi. 'BÖLGEYE SU VERİLMİŞTİR'Konuyla ilgili İSU'dan yapılan açıklamada ise, "Dün öğle saatlerinde kurumumuza suda koku ve bulanıklık olduğu yönünde gelen şikayet ile birlikte ekiplerimiz inceleme çalışması başlatmıştır. Yapılan incelemede Karamürsel Valideköprü Arıtma Tesisine gelen kaynak suyunda kirlilik olduğu belirlenmiş ve tesisten temiz su sağlanan bölgelerin suyu kesilmiştir. Ekiplerimizin yaptığı çalışmalar ile kirlilik temizlenmiş olup, saat 12.00 itibariyle bölgeye tekrar su verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Musluktan akan kirli su(cep telefonu) - Yalakdere Mahallesi'nden görüntüler - Yalakdere Mahallesi Muhtarı Samet Ertanal ile röp. - Valideköprü Arıtma Tesisinden görüntü Deredeki temizlik çalışması Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARAMÜRSEL(Kocaeli)

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Karadeniz'de hortum paniği kamerada

RİZE'de sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Vatandaşlar tarafından görüntülenen hortum, endişe yarattı.Kentte sabah saatlerinde sağanak geçişleri yaşandı. Çayeli ilçesinde deniz üzerinde hortum oluştu. Denizin üzerinde bir süre ilerleyen hortum, ardından gözden kayboldu. Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortum, kıyıdan izlendi. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüleri kayda alan bir kişi "Çok büyüdü, çok büyüdü, sahile doğru gidiyor' diye bağırması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hortum detaylarıİlk görüntüde kızın 'çok büyük çok büyüdü sahile gidiyor' diye bağırmasıDetaylar

Haber: Aytekin KALENDER/ RİZE

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Kızkalesi tatilcilerle doldu taştı; sosyal mesafe kuralı unutuldu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi, Kurban Bayramı tatilinde binlerce misafiri ağırladı. Konaklama tesislerinin yüzde 100 oranında dolması nedeniyle vatandaşlar şezlonglarda sabahladı.Her yıl binlerce tatilciyi ağırlayan Doğu Akdeniz'in gözde tatil merkezlerinden Kızkalesi, Kurban Bayramı öncesi gelecek misafirler için hazır hale getirildi. Bölgede, konaklama yerlerinin tamamen dolu olması nedeni ile gelen misafirler sokakta kaldı. Bazıları araçlarında geceyi geçirirken, bazı misafirler de plajlarda sabahladı. Yol kenarlarında, ağaç altlarında, duvar diplerinde uygun yer bulanlar geceyi buralarda geçirmek zorunda kaldı.'DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI'Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, pamdemi nedeniyle bölgede önlemlerini aldıklarını söyledi. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nin önemli bir nokta olduğunu belirten Öztop, "Burada mavi bayraklı plajımız var. Oteller ve işletmelerin doluluk oranı şu anda yüzde 100 oranına ulaştı. Bu doluluk oranını bayram sonrasında da yüksek oranda tutmaya çalışacağız. Kızkalesi misafirlerini ağırlamaya hazır. Buradan herkesi Kızkalesi'ne davet ediyorum. Gelen misafirlerimiz koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlere uysun ve dönüş yolunda trafik kurallarına lütfen uysun" dedi.'BAYRAM SONRASINDA DA YOĞUNLUK BEKLİYORUZ'Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale de, bayram dolayısıyla yoğun bir kalabalığın olduğunu söyledi. Tesislerin ve ikincil konutların tamamen dolduğunu belirten Kale, "Rezervasyon yaptırmayıp da Kızkalesi'ne gelen vatandaşlarımız, belediyemizin sahildeki şezlonglarında sabahlamak zorunda kalıyorlar. Bu yoğunluğun bayram sonrasında da olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALI UNUTULDUKurban Bayramı dolayısıyla dolup taşan plajda koronavirüs önlemleri ise hiçe sayıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmeyen plajda, 1 buçuk metre mesafe konulan şezlongların misafirler tarafından birbirine yaklaştırılması ise dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kızkalesi plajı genel-Plajda güneşlenen vatandaşlar-Denize giren vatandaşlardan görüntü-Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop ile röp.-Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale ile röp.-Plajda sabahlayan vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Ali RIZA EREN/ KIZKALESİ (Mersin),

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Koronavirüste 'sahil' uyarısına rağmen, Kumla'da kurallar hiçe sayıldı

Hava sıcaklığının 31 dereceye yükseldiği Bursa'da, bayram tatilinin de etkisiyle günübirlikçiler Kumla Sahili'ne akın etti. Serinlemek için gelen vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayması ise tedirginliğe yol açtı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki son uyarısında sahillere dikkat çekerek, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalımö dedi. Ancak, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Kumla Sahili'ne vatandaşlar adeta akın etti. Kurban Bayramı nedeniyle, günübirlik tatilcilerin yoğunluğunu oluşturduğu sahilde, sosyal mesafenin gözetilmediği dikkat çekti. Deniz içerisinde bazı vatandaşlar, birbirine yakın mesafede oyunlar oynarken, bazı vatandaşların da maskesiz ve yan yana durmaları tepkilere neden oldu. Ayrıca yoğunluk dronla havadan görüntülendi.Ailesiyle birlikte sahile gelen vatandaş Mine Küçük (35), sıcakların yoğunluğundan dolayı kendilerini evden dışarıya attıklarını söyledi. Bu durumdan memnun olduklarını kaydeden Küçük, "Çocuklar da çok daraldı. Uzun süre koronavirüs bunalımından dolayı evdeydik. Burada sosyal mesafeyi ayarlamak çok zor ama elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruzö dedi.Bir başka vatandaş Ayşe Temiz (33) ise, "Önlem almak bizim elimizde. Yakın olduğumuz zaman uyarıyoruz. Gerektiği yerde tedbirimizi almaya çalışıyoruz ama alamayanların sayısı da çok fazla. Çok fazla artış olması da bu yüzden. Evden bunaldığımız için geldik, ama burada da korkuyoruzö diye konuştu.Öte yandan sahil görevlileri ise, vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri noktasında uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Anons-Drone görüntüleri -Genel detaylar-Yüzen vatandaş detayları-Röportajlar

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, - Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Bağlık alanda sürüklenmiş ölü tosun bulundu

TOKAT'ın Zile ilçesinde bağ evi yakınlarında bir büyükbaş hayvan ölüsü bulundu. Çevredeki izlerden hayvanın sürüklenerek götürülürken öldüğü sanılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay, Zile ilçesindeki bağ evleri mevkisinde dün yaşandı. Bölgedeki bağ evinde yaşayan Hüseyin Elçi, komşusunun bahçe kısmında yerde yatan bir hayvan gördü. Önce domuz sanan Elçi, yaklaşıp kontrol ettiğinde ölü halde bir tosun olduğunu fark etti. Bunun üzerine belediye ekiplerini arayarak durumu haber verdi. Bağ evine gelen belediye zabıta ekipleri hayvanın ölüsünü bulunduğu yerden kaldırdı.Hayvanı fark ederek ekipleri bilgilendiren Hüseyin Elçi, "Bağ evimden geri dönerken yatar durumda bir tane hayvan gördüm. İlk önce domuz olduğunu düşündüm. Yanına gittiğimde tosun olduğunu fark ettim. Gittiğimde hayvan ölmüştü. Boynunda yuları da vardı. İlk önce kurbanlık olarak kaçtığını düşündüm. Gerekli birimlere haber verdim. Sonra hayvanın sürüklendiğini fark ettim. Hayvan bir hayli bir can çekişmiş, yazık olmuş" dedi.

Aynı bölgede yaşayan Mustafa Alp ise olaydan önce bölgede traktör ile çekilerek götürülen bir hayvan gördüğünü, muhtemelen bu tosun olabileceğini dile getirdi. Ekipler, söz konusu bilgiler doğrultusunda araştırma başlattı.