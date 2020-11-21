Son dakika haber... DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Bursa'daki bir plastik firmasına ait binada yangın çıktı

Bursa'da bir plastik firmasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Saat 12.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi, Duaçınarı Mahallesi, 1. Uslu Sokak'ta bulunan bir plastik firmasına ait binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede etrafı sarması üzerine çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahaleye başladı. Yarım saatlik müdahale sonucunda yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı çevredeki binalarda bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

DUMANLAR KENTİN MERKEZİNDEN GÖRÜLDÜ

İş yerinde çıkan yangın sonrası oluşan dumanlar, kentin pek çok noktasından görüldü. Yangının meydana geldiği binaya yakın bir yerde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına dumanların yükseldiği anlar yansıdı. Yangın sonrası, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü;

-Yangın çıkan binadan detaylar

-Söndürme çalışmaları-Kent semalarında dumanların görülmesi-Yakın binadan dumanlar

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN-Derya EVREN/BURSA, - Kamera: BURSA,

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Apartmanın boşluğunda boğazı kesilerek öldürüldü

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Ali İhsan Satık (70), oturduğu apartmanda boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu.Boyacı Ali Mahallesi Anıt Caddesi'ndeki Sezdi Apartmanı'nda oturanlar, bugün saat 08.00 sıralarında yerde kanlar içerisinde erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesedi bulunan kişinin aynı apartmanda oturan Ali İhsan Satık olduğu belirlendi. Apartman ve olay yerinde yapılan incelemelerde, olayda kullanıldığı tahmin edilen kırık bir bıçak ile kan izlerini rastlandı. Ali İhsan Satık'ın boğazına aldığı 2 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Polis cinayeti işleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yerinden görüntüler-Polisin incelemesi-Detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya),

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Sığırcıkların dansı göz kamaştırdı

DENİZLİ'de, binlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki hareketleri seyir zevki yaratan görüntüler ortaya çıkardı. Merkezefendi ilçesinde binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde adeta dans etmesi, görenlerin ilgisini çekti. Uyum içerisinde uçan sığırcık kuşları, gökyüzünde görsel şölen yaşattı. Hareket eden dev bir bulutu andıran sığırcık sürüsü, uzun süre gökyüzünden kaldı. Birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçan sığırcık kuşları seyir zevki yarattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sığırcık kuşlarından görüntü-Kuşların uçmasından görüntü-Kuşların dansından detaylar

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açıldı

SİVAS'ta kaplıcalar bölgesinde yer alan, Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan 'Altınkale'nin açılışı gerçekleştirildi. Sivas Valiliği'nce Denizli'de bulunan Pamukkale travertenlerinin bir benzeri Sivas il merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde yapıldı. Pamukkale'ye kardeş olarak hazırlanan 'Altınkale' projesi hayata geçti. Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de 'Altınkale' ismi verilen projede, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzların yapımı tamamlandı. Pamukkale'ye kardeş olarak 40 bin metrekare alana yapılan projenin, turizm açısından şehre değer katması bekleniyor. Proje içinde peyzaj, rekreasyon alanları, geleneksel çadır projesi, yöresel ürünler pazarı yer alıyor. Altınkale'ye gelenler havuzlara girip suyun doğal sıcaklığı ve şifasından faydalanabilecek. 'Altınkale'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılışa Sivas Valisi Salih Ayhan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve protokol üyeleri katıldı.'PAMUKKALE'DEN DAHA BÜYÜK ALANA SAHİP'Açılış töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, "Sivas halkının vazgeçemediği, yıllardır çadır kültürüyle şifa aradığı sıcak çermik son yıllarda yapılan yatırımlarla kültürel dokusunu muhafaza ederek yeniden gelişmeye devam ediyor. Tabii ki pek çok hastalığa şifa olan bu kükürdümüz, yeni yatırımlarla ilimize, bölgemize ve ülkemize hizmetler verecektir. Çalıştaylar yaptık, birçok alandaki ihtiyaçları tespit ettik. Bunlardan bir tanesi de termal turizmi canlandırmasıyla birlikte buranın görünürlüğünü sağlamak açısından daha önce gündem olan Altınkale'yi de gündeme aldık. Altınkale sıcak çermiği Sivas'ın adeta nazar boncuğu oldu. Altınkale projemiz, Pamukkale benzerindeki bir mantıkla kardeş kazandırdık. Birçok yerde termal var, görselliği ön plana çıkarmak da önemliydi. Yapılmaya başlandığında da buraya hafta sonları yüzlerce araç geliyordu. Jeolojik anlamda adeta açık hava müzesi haline geldi. 40 bin metre alanıyla Pamukkale'den daha büyük alana sahip. Burası birçok firmanın hafriyat döküm alanıydı, şimdi insanların gönlüne ve gözüne hoş bir şekilde hitap eden alan oldu" dedi.Sivas Belediye Başkan Hilmi Bilgin ise, "Bu gün şehrimiz ve bölgemiz için önemli bir eserin açılışı için bir aradayız. Bu gün açılışını yaptığımız Altınkale projesinin ve genel olarak Sıcak Çermik'te yapılacak çalışmaların şehrimizin, ülkemizin ekonomisine ve turizmine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katkı sağlayan, emek veren, ter döken herkese de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar Altınkale'yi gezdi.