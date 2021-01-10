Son dakika haber! Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri yarın Moskova'da görüşecek - Son Dakika

Son dakika haber! Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri yarın Moskova'da görüşecek

10.01.2021 14:14
Son dakika haber! Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri yarın Moskova'da görüşecek, System.String[]

Son dakika haber... Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yarın Moskova'da üçlü bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yarın Moskova'da üçlü bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yarın başkent Moskova'da bir araya geleceği ifade edildi. Üçlü görüşmede Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 9 Kasım'da imzalanan anlaşmanın uygulanma sürecinin ve bölgedeki sorunların çözümüne yönelik atılacak adımların ele alınması planlanıyor. - MOSKOVA

Nikol Paşinyan, Ermenistan, Moskova, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri yarın Moskova'da görüşecek - Son Dakika


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