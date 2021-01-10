Son dakika haber! Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri yarın Moskova'da görüşecek

Son dakika haber... Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yarın Moskova'da üçlü bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yarın Moskova'da üçlü bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yarın başkent Moskova'da bir araya geleceği ifade edildi. Üçlü görüşmede Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 9 Kasım'da imzalanan anlaşmanın uygulanma sürecinin ve bölgedeki sorunların çözümüne yönelik atılacak adımların ele alınması planlanıyor. - MOSKOVA

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