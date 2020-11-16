Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 9

16.11.2020 13:33
Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 9, System.String[]

Son dakika haberleri: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 4 kişi için iddianame hazırlandı KAHRAMANMARAŞ Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili aralarında dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta'nın...

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 4 kişi için iddianame hazırlandı

KAHRAMANMARAŞ Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili aralarında dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta'nın da olduğu 4 kişi hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, iddianamenin mahkemede beklediğini belirterek, "Bir an önce iddianamenin kabul edilerek hızlı bir yargılanmanın yapılmasını istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede; Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü tarihte dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta, Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru'nun 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları istendi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, dava açılmasının iyi olduğunu ancak zaman aşımı sıkıntısı olduğunu belirterek, "Çünkü 25 Mart 2021'de zaman aşımına uğrama ihtimali var görevi kötüye kullanma suçu açısından. Ancak bu kişiler hakkında dava açılması çok önemli. Olaydan sorumluluğu bulunan arama kurtarma da jandarmanın en üst düzey yetkili ile helikopterin uçuşuna izin verilmesi ve ruhsatlanmasında en yetkili kurum olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün genel müdürüne dava açılması önemli. İddianame şu anda Kahramanmaraş 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde beklemektedir. Bir an önce iddianamenin kabul edilerek hızlı bir yargılanmanın yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

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Kıskançlık tartışmasında 6 çocuk annesi eşini vurdu

KAHRAMANMARAŞ'ta Taner Ş. (32), kıskançlık nedeniyle tartıştığı öne sürülen eşi Serpil Ş.'yi (28) tabancayla ateş ederek ağır yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Iğdır'da seyyar satıcılık yapan Taner Ş., ailesiyle 2 gün önce Kahramanmaraş'taki akrabalarının yanına geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Taner Ş., kıskançlık nedeniyle eşi Serpil Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner Ş., yanındaki tabancayla eşine ateş edip kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan 6 çocuk annesi Serpil Ş., ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Eşini yaraladıktan sonra kaçan Taner Ş. ise kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi, Kahramanmaraş, İddianame, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika


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