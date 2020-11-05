Teröristlerin Derecik'te şehit ettiği işçi, Van'da törenle toprağa verildi

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin füze ve uzun namlulu silahlarla yaptıkları saldırıda şehit olan 3 çocuk babası Mehmet Reşat Keskin (46) için Van'ın Edremit ilçesinde akşam saatlerinde tören düzenlendi. Törenin ardından Keskin'in Türk bayrağına sarılı naaşı Emin Paşa Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinin Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine, dün PKK'lı teröristler tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, işçilerden Selim Gündüz olay yerinde şehit olurken, Zeki Ölmez ile Mehmet Reşat Keskin ise ağır yaralandı. Ancak Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ölmez ile Keskin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehitlerden ikisi Yüksekova ilçesinde toprağa verilirken, Mehmet Reşat Keskin'in cenazesi de Van'ın Edrimit ilçesine getirildi. İlçenin Eminpaşa Mahallesi'ne getirilen Keskin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, cami avlusuna getirilerek, burada cenaze namazı kılındı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez. Edremit Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri ve şehidin yakınları katıldığı törende, okunan duaların ardından Şehit Keskin'in naaşı polislerin omuzlarında cenaze aracına götürüldü.Törenin ardından Keskin'in cenazesi Eminpaşa Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Cenazenin, ambulanstan indirişi-Polis ekipleri, Keskin'in Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzlarıda taşıyarak tören alanına getirmeleri-Şehit Keskin için cenaze namazının kılınması-Detaylar-Duaların okunması-Tabutun omuzlarda taşınması-Toqrağa verilmesi için cenaze aracına götürülmesi-Cenaze aracının gidişi

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

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Eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

KAYSERİ'de, eski eşi Sibel Aslan'a (26) şiddet uygulayarak, ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Onur D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karar sonrası konuşan Sibel Aslan, "Serbest bırakıldığı için halen tedirginim, korkuyorum. O yüzden bu saatten sonra tutuklanması için elimden geleni yapacağımö dedi.Kayseri'de yaşayan Sibel Aslan ile Onur D., 6 yıl önce evlendi. 5 yıl evli kalan ve 1 çocukları olan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçen yıl boşandı. Ayrılmalarına rağmen Onur D., eski eşi Sibel Aslan'ı rahatsız etmeyi sürdürdü. Sibel Aslan, şiddet olayları sonrası yüzü kanlı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, yetkililerden yardım istedi. Aslan'ın yaptığı paylaşım sonrası polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Gözaltına alınan Onur D., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şehir dışına çıkması kararı verilen Onur D.'nin Muğla'ya gittiği öğrenildi.Sibel Aslan, eski eşi ile görücü usulu tanışıp, 3 ay sonra da evlendiklerini belirterek, "Şahıs ile 2016 yılında görücü usulü evlendim. Nişanlılık sürecinde herhangi bir sorun yoktu. 3 ay sonra da evlendik. Evlendikten 2 ay sonra bizim şiddetlerimiz başladı. Kendisi madde bağımlısıymış. Ben nişanlılık dönemimizde onun madde kullandığını bilmiyorum. Zaten bilseydim böyle bir evlilik yapmazdım. Sonrasında çocuğumuz oldu. Ailesi bunun psikolojik sorunlarını biliyor ve kendisi de bekarken bu tür olayları defalarca ailesiyle yaşamış. Ailesi 'biz kurtuluruz' mantığıyla beni yaktı. Ailesi bile bile bu evliliğe onay verdi. Çocuk olduktan sonra şiddet devam ettiö dedi.'KANLI IM EVLENDİKTEN SONRA OLAN BİR OLAY'Şiddet olaylarının evliliği süresince devam etiğini kaydeden Aslan, "Bu süreçte bizim davalarımız olduğu için cezalar aldı. Evliliğimiz süresince yaklaşık 3 yıllık cezaevi süreci var. Kendisi cezaevinde olduğu için bana bir şiddet uygulayamadı. O nedenle evliliğimiz 5 yıl boyunca sürdü. Cezaevinden çıktıktan sonra herkes 'akıllanmıştır' dedi ama böyle olmadı. Kendisi daha çok bilenmiş şekilde cezaevinden çıktıktan 1 ay sonra şiddetleri yeniden başladı. Bu şiddetler sonrası adliyeye giderek, boşanma davası açtım ve kendisiyle tek celsede boşandım. Ancak boşandıktan sonrada bana şiddet uyguladı. O kanlı fotoğrafım boşandıktan sonra olan bir olayö ifadelerini kullandı.Boşandıktan sonra eski eşinin kıskançlıklarına devam ettiğini kaydeden Aslan, "Benim bu olayları paylaşmamın nedeni İnstagram'da arkadaşlarım var. Eski eşim sayfamda olan arkadaşlarımdan erkek olanları kendi sayfasına ekliyor. Onlara sahte hesaplardan yazılar yazıyor. 'Siz kimsiniz? Sibel Aslan'ın neyi oluyorsunuz?' diyor. Onlara ahlaksızca şeyler soruyor. Arkadaşlarımdan da 'sen kimsin? Sibel'i neden rahatsız ediyorsun?' cevabını alıyor. Bu cevabı verenlere de 'sen Sibel'in sevgilisisin' diyor. Bana kafasında kurduğu şeyleri söylüyorö diye konuştu.'SERBEST BIRAKILDIĞI İÇİN KORKUYORUM'Yetkililere seslenen Aslan şu ifadelere yer verdi: "Dün benim şikayetlerimden dolayı gözaltına alındı. Savcı gerekli işlemleri yapmıştır. Zaten oğlum için 6 ay benim için ise 3 ay uzaklaştırma kararı verildi. Şuan herhangi bir sıkıntımız yok. Ancak serbest bırakıldığı için halen tedirginim, korkuyorum. O yüzden bu saatten sonra tutuklanması için elimden geleni yapacağım. Devletimizin desteğiyle bir kadın cinayetinin örneği ben olmayacağım. Yetkililerden arkamda gözü yaşlı çocuğumu bırakmadan, bana da zarar gelmeden Bu şahsın tutuklanmasını istiyorum.öEŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLEN ONUR D.: ÖLDÜRMEK GİBİ BİR NİYETİM YOK Olayın sosyal medyada yer alması sonrası Demirören Haber Ajansı'nı telefonla arayan Onur D. ise, "Adli kontrol şartı gereği şehir dışına çıkıyorum. Artık Kayseri'de yaşamayacağım. Muğla iline taşınıyorum. Ben eski eşimle boşandıktan sonra ona herhangi bir şiddet uygulamadım. Sosyal medyada paylaşılan yüzü kanlı fotoğraf şiddet olayı sonrası olmamıştır. Ben o gün kendi ailemle tartışmıştım. Kızgınlıkla otomobilimin camına yumruk attım ve elim kanadı. Çok kan aktığı için hem eşimin hem de benim her yerimiz kan oldu. Bununla ilgili o gün hastaneden aldığım raporda var. Eski eşime attığım mesajları ise, bir anlık kızgınlıkla gönderdim. Onu öldürmek gibi bir niyetim yokö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Sibel Aslan ile röportaj-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA

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Bursa'da zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tanker, servis midibüsü, özel halk otobüsü ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl yönünde giden Ömer Aktan (30) yönetimindeki 23 BE 558 plakalı tankere yavaşlaması sonucu peş peşe arkasından gelen Mesut Karaca (55) yönetimindeki 16 KBY 19 plakalı kamyonet, Özkan Kelebek (53) yönetimindeki 16 AK 702 plakalı servis midibüsü ve Hüseyin Yazgan (45) yönetimindeki 16 M 06032 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Kaza sonucu kamyonetin sürücüsü Mesut Karaca araçta sıkışarak, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonetin sürücüsü Karaca'yı sıkıştığı yerden çıkardı. Mesut Karaca sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde trafiğin sıkışması üzerine araçlar yavaşlarken, tankerin arkasından gelen araçların duramayarak, birbirine çarptığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.