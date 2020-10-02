Son dakika haberleri... Erdoğan: Azerbaycan'ın yanındayız ve yanında olacağız (3) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Erdoğan: Azerbaycan'ın yanındayız ve yanında olacağız (3)

Son dakika haber... 'YARGIMIZ, BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ UZANTILARINDAN 6-8 EKİM OLAYLARININ HESABINI HUKUK ÖNÜNDE SORUYOR' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yargımız, nasıl FETÖ'cu alçaklardan 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa, bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ile Çukur eylemlerinin hesabını hukuk...

Son dakika haberleri... Erdoğan: Azerbaycan'ın yanındayız ve yanında olacağız (3), System.String[]

'YARGIMIZ, BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ UZANTILARINDAN 6-8 EKİM OLAYLARININ HESABINI HUKUK ÖNÜNDE SORUYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yargımız, nasıl FETÖ'cu alçaklardan 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa, bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ile Çukur eylemlerinin hesabını hukuk önünde soruyor. Demokrasiyi savunan herkesin görevi, bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk değnekliği yapmak yerine adaletin tecellisine yardımcı olmaktır" dedi.

?ERDOĞAN, PARTİLİLERE SESLENDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Ecdat Parkı'nda AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen yemeğe katıldı. Burada partililere seslenen Erdoğan, pandemiye değinip, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.  'SALDIRILAR ZİNCİRİNİN HİÇBİRİ TESADÜF DEĞİLDİ'Erdoğan, Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar uzanan süreçte her yaşanan hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu belirterek, şöyle konuştu:  "Milletçe gelecek çeyrek asrımızı, yarım asrımızı şekillendirecek önemde kritik gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Sadece Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve dış politika alanında değil. Terörden, enerjiye, sağlıktan, savunmaya kadar birçok farklı cephede bunun yansımalarına şahit oluyoruz. Gezi olayları fitili ateşlenen saldırılar zincirinin hiçbiri tesadüfü değildi. Son 7 yılda meydana gelen her hadisenin görünenin dışında, ekonomik, siyasi, sosyal hedefleri vardı. Gezi'nin çevreyle, 17-25 Aralık'ın yolsuzlukla, 6-8 Ekim olaylarının DEAŞ'ın, Ayn el Arap'a saldırmasıyla herhangi bir bağı yoktur. Bunların hepsi bir silsile ve plan içinde hayata geçirilmiş eylemlerdir. Bugün geriye doğru baktığımızda Gezi olaylarından, 15 Temmuz'a kadar uzanan süreçte yaşadığımız her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu görüyoruz. FETÖ, yargı- emniyet darbe girişimiyle gerçekleştiremediğini 15 Temmuz ihanetiyle başarmak istemiştir. Bölücü terör örgütü de 6-8 Ekim'de elde edemediği neticeye Çukur eylemleriyle ulaşmayı amaçlamıştır. FETÖ devlet içine sızdırdığı hakim, savcı, polis, asker kılıkları militanlarıyla demokrasimizi ele alırken, bölücü terör örgütü de siyasi uzantıları aracılığıyla milli birlik ve bütünlüğümüzü kast etmiştir. 6-8 Ekim olaylarında insanları sokağa çağıranlar ile Çukur eylemlerinde belediyenin kepçesini, kamyonunu teröristlerin eline verenler aynıdır. Kurban eti dağıtırken vahşice katledilen Yasin Börü'nün katilleriyle, Çukur eylemlerinde camileri, okulları yakanlar aynı zihniyetin mensuplarıdır. Bunların birbirinden farkı yoktur. DEAŞ saldırısı bahanesiyle başlatılan sokak terörü 39 insanımızın hayatına mal olurken. Çukur terörüne 36 sivil vatandaşımızı kurban verdik. Yine bu kalleş saldırılarda asker, polis, güvenlik korucusu 278 emniyet görevlimiz şehit düştü. "'HESAP SORULMAYAN HER CÜRÜM, YENİ ZULÜMLERE DAVETİYE ÇIKARIR'

Terör örgütünün sadece cana ve mala kastetmediğini, aynı zamanda bölgedeki Kürtlerin de inancına, mahremiyetine de el uzattığını belirten Erdoğan, "Camilerimiz, okullarımız, Kur'an kurslarımız, kütüphanelerimiz, sağlık tesislerimiz, hatta yaralı taşıyan ambulanslarımız teröristlerin hedefi oldu. Diyarbakır'daki ilk Osmanlı eserlerinden biri olan 1500'lü yıllarda inşa edilen Fatih Paşa Camii terör örgüte mensupları tarafından yakıldı. Vatandaşlarımıza ait binlerce iş yeri dükkan, yine teröristlerce yağmalandı. Her iki hadisenin bu ülkeye ekonomik maliyeti nedir biliyor musunuz? 15 milyar TL'den fazladır. Terörün bizden kopardığı canlara zaten paha biçemeyiz. Yıkılanı yapar, yakılanı onanır, kırılanı, döküleni yeniden yerine koyarsınız. Terörün yol açtığı maddi zararı bir şekilde tazmin edersiniz. Fakat katillerden azmettiricilerinden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları asla iyileştiremezsiniz. Ciğer paresini toprağa veren bir annenin kalbini adaletten başka ne tatmin edebilir? Babasının tabutuna sarılıp ağlayan çocuğun acısını adaletten başka ne durdurabilir? Unutulmamalıdır ki, cezasız kalan her suç faili daha da azgınlaştırır. Hesap sorulmayan her cürüm, yeni zulümlere davetiye çıkarır. Maalesef bu ülke geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, darbecilerden, eli kanlı katillere kadar birilerinden hesap sorulmadığı dönemler yaşamıştır. Hukukun üstünlüğü yerine, üstünlerin hukukun yürürlükte olduğu bu dönemler artık geride kalmıştır. Biz ülkemize bir daha böyle bir utancı, milletimize böyle bir acıyı yaşatmamaktan kararlıyız. Yargımız, nasıl FETÖ'cu alçaklardan 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa, bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ile Çukur eylemlerinin hesabını hukuk önünde soruyor. Demokrasiyi savunan herkesin görevi, bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk değnekliği yapmak yerine adaletin tecellisine yardımcı olmaktır. Meşhur tabirle ağır ağır ilerlese de adaletin gideceği yere, er ya da geç muhakkak varacağına inanıyorum" diye konuştu.


Terör, Çukur, Asker, Ekim, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 18:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Erdoğan: Azerbaycan'ın yanındayız ve yanında olacağız (3) - Son Dakika


Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Masaya oturalım' teklifine yanıt verdi: Karabağ işgali sona ermeli, ondan sonra görüşmeler mümkün Marius Sumidica, son dakikada gelen puanı göbek atarak kutladı Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Ukrayna, Dağlık Karabağ gerginliğinde tarafını seçti: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı         
00:21
Koronavirüse yakalanan Trump'a önlem amaçlı Koronavirüse yakalanan Trump'a önlem amaçlı "antikor kokteyli" tedavisi uygulandı         
23:35
Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte madde madde Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte madde madde Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi         
21:53
Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi         
21:04
ABD'de seçimler iptal olur mu? İşte 5 soruda Trump'ın kornavirüse yakalanmasının seçimlere etkisi ABD'de seçimler iptal olur mu? İşte 5 soruda Trump'ın kornavirüse yakalanmasının seçimlere etkisi         
20:39
Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı         
20:26
Belediye başkanından dereye moloz döken kişiye tepki: Bu hareket size 12 bin liraya mal olacak Belediye başkanından dereye moloz döken kişiye tepki: Bu hareket size 12 bin liraya mal olacak         
19:19
Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak         
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu         
15:55
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 00:38:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Erdoğan: Azerbaycan'ın yanındayız ve yanında olacağız (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei