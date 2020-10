TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi'ne seslendi - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Şentop, "Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir" dedi.

Azerbaycan'a destek ziyareti gerçekleştirmek üzere Bakü'de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "12 Temmuz'da başlayan ve 27 Eylül'de iyice şiddetlenen kardeş Azerbaycan'a yönelik saldırılardan büyük üzüntü duyuyoruz. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Azerbaycan'ın yanında olacaktır" dedi.

"AZERBAYCAN'IN YANINDA OLDUĞUMUZU TÜM DÜNYAYA İLAN ETTİK"

TBMM Başkanı Şentop açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Meclis olarak Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik. Ermenistan'ın bir an önce işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çıkmasının, komşularına saldıran ve bölge barışını tehdit eden bir ülke olarak hareket etmekten vazgeçmesinin zaruretini bir kez daha haykırdık" diyen Şentop, "Ermenistan; işgal ve katliam şeceresine yeni bir halka eklemiş, sivilleri ve masumları öldürmeyi bir devlet politikasına dönüştürmüştür. Bu terör devleti, uluslararası hukuk tabiriyle bu haydut devlet, Moskova'da insani saiklerle alınan ateşkes kararına rağmen sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürdü. Pazar yerlerini, sokakları, evleri hatta cenaze definlerini dahi bombalamaya devam etti, masumların canına kastetti.

"DOĞRUDAN SİVİLLERİ HEDEF ALAN BU SALDIRILAR, TEK BİR İFADEYLE SAVAŞ SUÇUDUR"

"Gücü kahraman Azerbaycan askerlerine karşı koymaya yetmeyen, cephede kahraman Azerbaycan ordusu karşısında ardına dahi bakmadan kaçan, Ermenistan askerleri, masum sivil insanları katletmeye, sivil hedeflere saldırmaya devam ediyor. Şu nokta açıkça herkes tarafından bilinmelidir ki, doğrudan sivilleri hedef alan bu saldırılar, tek bir ifadeyle 'savaş suçudur. O zaman şimdi tüm dünyaya sormak lazım, aldığınız tüm kararları yok sayan bu saldırıları yargılamayacak da neyi yargılayacaksınız, neyi lanetleyeceksiniz? Sağır mısınız, kör müsünüz, lal mısınız ? Kulağınızı asmasanız da, gözünüzü bağlasanız da, dilinizi ısırsanız da; şu hakikatten asla kaçamayacaksınız: Ermenistan, artık bölgesel, hatta global bir sorundur. Global bir sorun haline gelen bu terör devleti politikaları önlenmez ise, bir başka deyişle, doğrudan veyahut dolaylı bir şekilde desteklenmeye devam edilirse, bu durum sadece bölgeyi bir ateş çemberine çevirmekle kalmayacak, Kafkasya'nın komşusu olan tüm ülkeleri de tehdit eder hale gelecektir. Bu itibarla, eğer barış yolunda samimi iseler, Ermenistan'ın ipini elinde tutanlar, Ermenistan'a yıllardır adeta kol kanat gerenler, bu tehlikeli oyunu durdurmalı, masumları öldüren bu haydut devlete arka çıkmaktan vazgeçmelidir. Hak ve adalet yerini bulmadıkça çözüm üretemezsiniz. Dolayısıyla Kafkasya'da çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki şehirlerde işgali sürdükçe devam edecektir."

"BARIŞ VE HUZUR ERMENİSTAN'IN İŞGAL ETTİĞİ AZERBAYCAN TOPRAKLARINI TERK ETMESİYLE MÜMKÜNDÜR"

"Bugün, Kafkasların ve bölgemizin yeniden barışa ve huzura kavuşması ancak ve ancak Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle mümkündür" diyen Şentop, bölgede nüfuz sahibi tüm ülkelerin gerçekçi ve adil çözüm yöntemlerini devreye sokmaları gerektiğini ve Ermenistan'a destek olanların orta ve uzun vadede destekten ötürü büyük zarar göreceklerini belirtti.Şentop açıklamalarına şu sözlerle devam etti : "Ermenistan da hiçbir zaman aklından çıkarmamalıdır ki, 'büyük ağabeyleri' onun arkasında durmaya uzun süre devam edemeyecektir. Bu bölgede komşularıyla başbaşa kalacağı günler uzak değildir. Tüm dünya da şu hakikati idrak etmelidir ki; Ermenistan sahada veya masada kimden ne destek alırsa alsın, Azerbaycan, işgal edilen topraklarının her karışından ve her santiminden, bu işgalci terör devletini kovmaya muktedirdir. ve Cumhurbaşkanı Muhterem İlham Aliyev'in de ifade buyurduğu gibi; 'Azerbaycan'ın bir 30 yıl daha bekleyecek zamanı yoktur'"

"MİNSK GRUBU SORUNU ÇÖZME KONUSUNDA ŞİMDİYE KADAR HİÇBİR İRADE GÖSTERMEDİ"Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Amerika, Fransa ve Rusya'nın eş başkanlığını yaptığı Minsk Grubu'nun yaklaşımını eleştiren Şentop, "Minsk Grubu sorunu çözme konusunda şimdiye kadar hiçbir irade göstermedi. Üstelik Birleşmiş Milletler Şartının 51. maddesinden, meşru müdafaadan bihaber olan bu eşbaşkanlardan biri, açıklama yaparak Azerbaycan ve Türkiye'yi, Azerbaycan vatanının parçası olan Dağlık Karabağ'a saldırmakla itham etti. Durum buysa, kendisinin de başka örgütlere yakıştırdığı ifadelerle, şunu söylemekten imtina etmemek lazım 'Minsk Grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir'".

"ERMENİSTAN GİBİ BAZI ÜLKELERE KİMSE SESİNİ ÇIKARTMADI"

"Bazı ülkelere Birleşmiş Milletler kararlarına uymadıkları için müdahale edilirken, onlarca Birleşmiş Milletler kararını tanımayan, dünya ile alay edercesine bu kararları ihlal eden Ermenistan gibi bazı ülkelere kimse sesini çıkartmadı" diyen Şentop, söz konusu yaklaşımın uluslararası kuruluşların ve zeminlerin güvenilirliğini tükettiğini ifade etti.Şentop konuşmasına şu sözlerle devam etti : "Uluslararası siyaseti ve global dengeleri, var olmayan bir dünyanın eskimiş örgütleriyle sağlamak artık mümkün değildir. Bugün artık ayan beyan ortaya çıkmıştır ki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin de diğer uluslararası örgütlerin de yapısal reformlara ihtiyacı vardır. Dünya, insanlık yeni arayışlar içindedir. Uluslararası siyasette, uluslararası hukukta, uluslararası ticarette ve ekonomide yeni bir düzen talep eden sesler her gün daha gür çıkmaktadır. Çifte standarttan uzak, sadece bir kaç devletin değil bütün devletlerin egemen eşitliğine dayanan, sadece belli ırktan ve inançtan olanların değil, bütün insanların eşitliğine inanan, asgari refah ve insanca yaşama şartlarını bütün bir dünya için benimseyen bir paradigma ile yeni bir dünyanın kurulması gerekiyor. Biz Türkiye olarak, bütün dünya halklarının arzu ettiği böyle bir dünyanın çok yakında kurulacağına inanıyoruz. Bunun için her platformda sesimizi yükseltiyoruz. Bütün devletlere ve halklara çağrımızı, her platformda yapıyoruz. Mevcut dünya, çifte standartlı ve adil olmayan uluslararası düzen sürdürülebilir değildir.""Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve TANAP projeleri, Orta Koridor girişimimizin belkemiğini oluşturmaktadır. Yine bu kapsamda, uzun vadeli altyapı geliştirme stratejisi doğrultusunda, başka mega projelerimiz de ya tamamlanmış ya da halen yürütülmektedir" diye konuşan Şentop, "Bu güzergahtaki projelerimiz tam kapasiteye ulaştığı vakit, İpek Yolu'nun canlandırılmasında vazgeçilmez bir niteliğe sahip olacak, Türkiye ve Azerbaycan öncülüğünde etrafındaki geniş coğrafyanın birbirine daha güçlü birleşmesini sağlayacaktır" dedi.

Şentop şunları da ekledi : "Türkiye ve Azerbaycan'ın kalbi aynı ülkü için, aynı mefküre için birlikte attıkça, tüm bu saldırılara, tüm bu baskılara karşı, sesimizin ne kadar gür olduğunu bütün cihana ilan etmeye devam edeceğiz. Bu anlayışla, Türkiye, Azerbaycan'ın yürüttüğü haklı mücadeleye karşı uluslararası platformlarda, özellikle Avrupa merkezli örgütlerde yükseltilmeye çalışılan haksız hücumlara karşı Azerbaycan'ın haklı tezlerini desteklemeyi, savunmayı sürdürecektir. Biz, haklı ve kutlu davasında, zafere kadar Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız. Cenab-ı Hakk Azerbaycanlı kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. ve bugün, ecdadımızın ayak izlerinin hala diri bir nişan olarak durduğu Qarabağ'da üç rengli, hilal yıldızlı bayrağa herkes selam durmaktadır, duracaktır."