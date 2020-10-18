Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik telefonu - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik telefonu

18.10.2020 23:31

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısı nedeniyle Ersin Tatar'a tebriklerini ileterek, "Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmenizin şahsınız, KKTC halkı ve Kıbrıs davamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kıbrıs Türkü'nün bir kez daha tüm dünyaya demokratik olgunluğunu ispatladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın geleceğe dair sunduğu vizyon ve gösterdiği güçlü liderlikle zor bir dönemde cereyan eden seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak olduğunu ifade etti.

Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığında KKTC'nin hak ve adalet mücadelesine özgüvenle ve başarıyla devam edeceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın Başbakanlığı döneminde başta Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri ve KKTC'nin kalkınması olmak üzere her alanda sergiledikleri uyumlu iş birliğini aynı kararlılıkla sürdüreceklerine inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve KKTC'nin gelecek dönemde Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik gayretlerine de devam edeceğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik telefonu
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik telefonu
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik telefonu
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik telefonu

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik telefonu - Son Dakika


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