Ukrayna'daki Azerbaycan vatandaşlarından Ermenistan protestosu - Son Dakika

Ukrayna'da yaşayan Azerbaycan vatandaşları Ermenistan'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki saldırılarını protesto etti.

Ermenistan'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki saldırılarına tepkiler devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Azerbaycan Büyükelçiliği önünde toplana yüzlerce Azerbaycan vatandaşı Ermenistan'ın saldırılarını protesto etti. Azerbaycanlılar " Karabağ'a azatlık", "Yaşasın Azerbaycan yaşasın Türkiye" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak, ülkelerine olan desteklerini dile getirdiler. Azerbaycanlılar, ellerinde Azerbaycan, Türkiye ve Ukrayna bayrakları ile çatışmalarda şehit olan askerlerin fotoğraflarını taşıdılar. Protesto sırasında şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Azerbaycan Kiev Büyükelçisi Elmira Ahundova, yaptığı açıklamada "Bugün iki yüzden fazla kişi burada toplandı. Hepsi burada yaşayan Azerbaycan vatandaşları ve kardeşlerimizdir. Onlarda Ermenilerin tecavüzlerine karşı hissiyatlarını dile getiriyorlar. Duygularını çok temkinli şekilde dile getiriyorlar. Onların hepsi gördüğünüz gibi Başkomutan Ali'nin emriyle cepheye gitmeye, çarpışmaya hazırlar. Yeter ki bizim topraklarımız azat olsun. Defalarca söylediğimiz gibi yine bu zor günlerde yeniden söyleyeceğiz ki bizim kardeş Türkiye'miz yanımızdadır. Kardeş ülkemiz çok anlamlı açıklamalarda bulundu. Bizim sevimli Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sağ olsun bize büyük destek veriyor. Bütün Türkiye resmi olarak yanımızdadır ve bu da bizi çok mutlu ediyor. 30 yıldır işgal altında olan topraklarımızı azat etmeliyiz. 30 yıldır çocuklarımız, kadınlarımız, erkeklerimiz ve sivil vatandaşlarımız helak oluyorlar. Ermeniler sivil insanları da öldürüyorlar. Buna daha fazla sabredemeyiz. İmkanımız da var müsaade edilsin biz bir hafta on gün içinde Karabağ'ı azat ederiz. Ben inanıyorum ki böyle olacak bütün Azerbaycan halkı bunu istiyor" dedi.

Birleşmiş Ukrayna-Azerbaycan Kongresi Başkanı Rovshan Tagiyev, ise yaptığı açıklamada "Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu bildirdi. Biz Türk milletiyiz. 10 milyon Azerbaycan Türkü Azerbaycan'da yaşıyor, dünyada ise 60 milyon Azerbaycan Türkü yaşıyor. 370 milyonluk Türk dünyası birlik olmalıdır. Türkiye ve Azerbaycan kardeş ülkelerdir. Ermeni soykırımı meselesini Ukrayna parlamentosundan da çıkarttık. Bu haksızlık ve adaletsizliktir. Türk dünyasının düşmanlarının emellerini hayata geçirmelerine müsaade etmedik. Ukrayna ve Türkiye, Azerbaycan'a desteğini açık şekilde bildirdi. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye ve yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)