Ümraniye\'de 5\'inci kitap fuarı başladı

Kültür Sanat

ÜMRANİYE Kitap Fuarı, bu yıl 5'inci kez 'Kitap Vakti Geldi' temasıyla kitapseverlere kapısını açtı. 100'ü aşkın yayınevinin katıldığı fuarda, 9 gün boyunca 200'den fazla yazar okurlarıyla bir araya gelecek. Söyleşi, konferans ve imza etkinliklerinin düzenleneceği fuarın bu yılki onur konuğu Prof. Dr. Ümit Meriç oldu.

Fuarın bu seneki açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

DR. NAZİF YILMAZ: KİTAP FUARLARI YAZARLARLA ÖĞRENCİLERİMİZİN BULUŞTUĞU BİR MEVSİM

Fuarın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, "Kitap fuarları yazarlarla öğrencilerimizin buluştuğu bir mevsimdir. Aslında satırların sahibinin sadırlara o satırlardaki bilgi ve hikmeti aktardığı, yüz yüze, gönül gönüle hasbihal ettiği mevsimler. Kitap fuarının konumu sadece birkaç ilçe için değil, tüm Anadolu yakasının rahatlıkla gelip kitaplarla buluşabileceği bir mekan. Ben de çeşitli zamanlarda ziyaret ederek buradaki güzellikleri yaşayan bir insanım. Bu güzel fuar için Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı tebrik ediyorum" dedi.

DR. SERDAR ÇAM: DOLU DOLU, ÇOK BAŞARILI BİR FUARLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Açılışta fuara ilişkin düşüncelerini paylaşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Hemen hemen bütün stantları ziyaret etme fırsatı bulduk. Dolu dolu, çok başarılı, büyük bir heyecanla ziyaret edilen bir fuarla karşı karşıyayız. Kültür dünyamız giderek genişliyor. Pek çok alanda büyük hizmetler yapılıyor. Altyapısıyla birlikte insanın ruh alemine ve fikir dünyasına ihtiyacı olan eserlerin ortaya çıkmasına vesile olan bu etkinlikte, Ümraniye belediye başkanımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Sadece İstanbul'dan değil, pek çok şehirden bu fuara gelinmeli. Dolu dolu, güzel bir fuar olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İSMET YILDIRIM: KİTAP, İNSANIN KAYBOLMUŞ BİR HAZİNESİ GİBİDİR

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da kitap okuma alışkanlığının önemine dikkat çekti. Yıldırım şunları söyledi:

"Kitap fuarımız çok güzel. İnsanlar güzel, Ümraniye'de kitap fuarı bir başka. Hakikaten 128 bin öğrencinin okuduğu Ümraniye'de, ilk, ortaokul ve lise çağındaki gençlerimiz için bu kitap fuarı bir ilaç oluyor. Üniversiteleri saymıyorum; onları da eklersek sayı 135 binleri bulur. Ayrıca okuryazar bir sürü komşularımız yaşıyor. Onlar da bu fuardan çok istifade ediyor. Kitap, insanın yetiminin yitik malı gibidir. Her zaman başucunda olması gereken bir nesnedir. Çünkü ilk emir 'Oku'. Ölene kadar okuyacağız. Haftada bir kitap okuyamıyorsanız, 15 günde bir okuyun. O da olmuyorsa, kendinize ayda bir kitap bitirme hedefi koyun. Beynimize aldığımız bu güzel eserleri hayatımıza aktarmalıyız. Okuyan insanla okumayan insan bir değildir. Cenab-ı Hak Kur'an'da, 'Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?' diyor. Bu nedenle kitapları yazan yazarlarımıza, yayınevlerine ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ümraniye, kitapla bir başka diyorum."

PROF. DR. ÜMİT MERİÇ ONUR KONUĞU OLDU

Bu yıl fuarın onur konuğu Türk kültürü ve edebiyatına yaptığı katkılarla tanınınan Prof. Dr. Ümit Meriç oldu. Babası Cemil Meriç'in izinden giderek Türk düşünce dünyasında yer edinen Meriç, açılıştan sonra yaptığı söyleşiyle okurlarla bir araya gelerek kültür üzerine görüşlerini paylaştı.

KARAÇOR: ÜMRANİYE KİTAP FUARI, İSTANBUL'UN EN YOĞUN ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ'

5 yıldır yazmış olduğu kitaplarıyla birçok fuara katıldığını söyleyen Bayram Karaçor, "Başından beri bu fuara katılıyorum. Yoğunluğu gerçekten dikkat çekici. Üsküdar Kitap Fuarı'ndan sonra, İstanbul ilçeleri bazında en yoğun geçen fuarlardan birisi. Hatta bazı Anadolu şehirlerindeki fuarlarla kıyaslarsak da ilgi oldukça yüksek. Hem yerel yönetimden hem kamudan buraya ciddi bir ilgi var. Vatandaşlar ve özellikle öğrenciler de büyük bir ilgi gösteriyor. Bu bölge, üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bir yer. Anadolu Yakası'nda pek çok üniversitenin bulunduğu, öğrencilerin ve yurtların yoğun olduğu bir bölge. Bu nedenle öğrenciler peyderpey fuarı ziyaret ediyor. İlgi oldukça güzel" ifadelerini kullandı.

DEMİREL: ÜMRANİYE KİTAP FUARI, KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINI HATIRLATIYOR

Her sene kurduğu stantla kitapseverleri bekleyen Esra Demirel ise fuarın koşullar ne olursa olsun ziyaret edildiğini aktardı. Demirel şöyle konuştu:

"Beş yıldır bu fuara katılıyorum ve hava şartları ne olursa olsun, insanlar kitap için geliyor. Bugün hava güzel ama beş yıl önce soğuk hava koşullarına rağmen insanlar yine gelip kitap alıyordu. Ümraniye Belediyesi, özellikle Belediye Başkanı ve yardımcıları, yayınevleriyle birlikte bu fuar için gerçekten özverili bir şekilde çalışıyor. Bu sayede çok güzel bir etkinlik ortaya çıkıyor. Kitap fuarları, insanlara kitap okumanın ne kadar faydalı olduğunu hatırlatıyor. Sadece kitapları değil, hayatı da okumamız gerektiğini, kitaplıkların içerisindeki farklı hazineleri keşfetmenin önemini vurguluyor. Bu mesajı topluma iletmek açısından çok kıymetli bir etkinlik."

YAYINEVLERİ VE YAZARLARLA DOLU DOLU BİR PROGRAM

Türkiye'nin önemli yayınevlerinden 100'den fazlasının katıldığı fuarda, 200'den fazla yazar okuyucularıyla buluşuyor. Organizasyon kapsamında düzenlenen imza günleri, söyleşiler ve konferanslar, kitapseverlere zengin bir deneyim sunuyor. Nevzat Tarhan, Sibel Eraslan, Feridun Emecen, Yusuf Kaplan, Mehmet Ali Bulut ve İhsan Süreyya Sırma gibi isimlerin yer aldığı etkinlikler, kültür, tarih, sanat ve bilim gibi geniş bir yelpazede keyifli bir atmosfer oluşturuyor.

8 ARALIK'A KADAR DEVAM EDECEK

Santral Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen Ümraniye Kitap Fuarı, 8 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek. Kitapseverler, hem yayınevlerinin sunduğu binlerce kitap arasında keyifli bir yolculuğa çıkma hem de Türkiye'nin önemli yazarlarıyla tanışma fırsatı bulacak.

KİTAP TUTKUNLARININ BULUŞMA NOKTASI

Ümraniye Kitap Fuarı, her yıl artan katılımcı sayısı ve zengin içeriğiyle bölgenin kültürel hayatına damga vurarak her yaştan okuru kültür ve edebiyat dünyası ile buluşturmayı hedefliyor. Bu yıl da geniş katılımlı etkinlikleri, seçkin yayınevleri ve yazar kadrosuyla ziyaretçilerini bekliyor.