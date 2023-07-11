Cem Yılmaz, Özkan Uğur töreninde gözyaşlarına boğuldu

3. kez kansere yakalanan ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle 1,5 aydır yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur, cumartesi günü hastanede yaşamını yitirdi. Usta sanatçı için şimdi Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleniyor. Uğur'un ölümüyle yıkılan Cem Yılmaz törende gözyaşlarına boğuldu. Uğur'la ilgili videonun ardından herkes ayağa kalkıp alkışlarken Cem Yılmaz oturduğu yerde gözyaşlarına boğuldu.

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