Cem Yılmaz, Özkan Uğur töreninde gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Cem Yılmaz, Özkan Uğur töreninde gözyaşlarına boğuldu

11.07.2023 11:33

Cumartesi günü hayatı kaybeden Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleniyor. Yıllardır Uğur ile sayısız projede yer alan Cem Yılmaz törende hüngür hüngür ağladı.

3. kez kansere yakalanan ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle 1,5 aydır yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur, cumartesi günü hastanede yaşamını yitirdi. Usta sanatçı için şimdi Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleniyor. Uğur'un ölümüyle yıkılan Cem Yılmaz törende gözyaşlarına boğuldu. Uğur'la ilgili videonun ardından herkes ayağa kalkıp alkışlarken Cem Yılmaz oturduğu yerde gözyaşlarına boğuldu.

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