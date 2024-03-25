İBB ŞEHİR TİYATROLARI\'NDA BU HAFTA!

Magazin

Bu hafta tiyatroseverleri Shakespeare'den Henrik Ibsen'e, Arthur Miller'dan Anton Çehov'a klasik yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.

Bu hafta; Hamlet, Bir Halk Düşmanı, Cadı Kazanı, Gidiş Dönüş Moskova (Retro), Ay, Carmela!,

Ben Medea Değilim, Yatak Odası Komedisi, Zehir, Kuğunun Şarkısı adlı oyunlarımız seyirciyle buluşacak.

Şehir Tiyatroları Dünya Tiyatro Günü'nü Ücretsiz Sahneleyeceği Oyunlarla Kutluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü ücretsiz sahneleyeceği 8 oyunla kutluyor.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Hamlet,

Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde Bir Halk Düşmanı,

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde Cadı Kazanı,

Ümraniye Sahnesi'nde Gidiş Dönüş Moskova (Retro),

Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Ay, Carmela!,

Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde Ben Medea Değilim,

Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde Yatak Odası Komedisi,

Müze Gazhane Meydan Sahne'de Zehir adlı oyunlarımız 27 Mart 2024 Çarşamba günü ücretsiz olarak sahne alacak.

Vakitlerden Bir Vakit (Yeni Meddah Hikayesi)

Eski İstanbul'da, aynı mahallenin insanları olan fakat birbirinden hiç haz etmeyen Ahmet ve Namık'ın karşılaşması sonrası yaşanan komik olaylar naklediliyor.

Hiçbir konuda anlaşamayan, tamamen farklı tabiata sahip iki kişi üzerinden ortak değerlerde buluşup kardeşçe yaşamanın güzelliği işleniyor.

Tarık Şerbetçioğlu'nun yazıp yönettiği hikayede Tarık Şerbetçioğlu rol alıyor.

Oyun, 25 Mart 2024 tarihinde Müze Gazhane Meydan Sahnesi'nde, 26 Mart 2024 tarihinde Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde.

Ödüllü (Yeni Ortaoyunu)

Kavuklu bu sefer bekardır ve yine işsizdir. Pişekar'la yıllar sonra karşılarlar, hal hatır sorulduktan sonra Kavuklu Pişekar'dan kendisine bir iş bulmasını ister.

Pişekar da varlıklı bir aile dostunun yakın zamanda vefat ettiğini, bekar bir kızı olduğunu ve o kızın bileğini büken erkekle evleneceğini vaat ettiğini söyler. Hikaye bu ya kızın kolunda efsunlu bir pazuband vardır. Kavuklu hemen niyetini ortaya koyar.

Kız ile buluşturulur, kız ile kavuklu birbirine vurulur, hemen bilek güreşine tutuşurlar derken herkesin bileğini büken kız kavukluya yenilir. Anne bu durumdan pek hoşnut olmaz. Kız da kavuklunun kendisi için mücadele edip etmeyeceğini ölçmek için pehlivanlarla güreş yapmasını ister. Bu güreş için bir para ödülü konulur.

Pişekar ünlü pehlivanlara mektup yazar ve sırayla pehlivanlar gelmeye başlar; kavuklu sevdiği kıza, pehlivanlar da para ödülüne kavuşmak için güreşe tutuşurlar. Arnavut, Yahudi, Acem, Laz, Kayserili, Matiz gelir ve bizim Kavuklu hepsini tesadüfen! tuşa getirerek yener. Peki, aşıklar kavuşur mu, pehlivanlar para ödülünü nasıl alır?

Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda Barış Çağatay Çakıroğlu, Burhan Yeşilyurt, Cihan Kurtaran, Çağlar Ozan Aksu, Gülsüm Alkan, Murat Üzen, Özgür Dağ, Seda Yılmaz, Serkan Bacak, Yılmaz Aydın rol alıyor.

Oyun, 25 Mart 2024 tarihinde Müze Gazhane Meydan Sahnesi'nde, 26 Mart 2024 tarihinde Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde.

Oyun biletleri, ortaoyunu ve meddah hikayesinin ücretsiz davetiyeleri gişelerden, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/, biletinial.com adreslerinden ve mobil uygulamamızdan temin edilebilir.

Bu Haftanın Programı (25-30 Mart 2024)

HAMLET

Usta yönetmen Engin Alkan, Shakespeare'in dünya klasikleri arasında haklı bir yere sahip bu oyununu, farklı bir yorumla seyirciyle buluşturuyor.

Yaşam ve ölüm arasında, iktidar ve intikam arasında, düşüncesi ile eylemi arasında insanın tüm zamanlara özgü çelişkilerini sahneye taşıyan, tiyatro tarihinin en ünlü eseri Hamlet, Engin Alkan'ın rejisinde çağdaş bir okumayla şimdiki zamandan bakılan çarpıcı bir hatırlamaya dönüşüyor.

William Shakespeare'in yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirdiği, Engin Alkan'ın yönettiği oyunda Müslüm Tamer, Doğan Altınel, Seda Çavdar, Elçin Atamgüç, Zeliha Bahar Çebi, Zafer Kırşan, Hira Ogeday Erkut, Ersin Bağcıoğlu, Göksel Arslan, Destan Batmaz, Osman Kaba, Emre Ertunç, Cihat Faruk Sevindik, Doğan Şirin, Oğuzhan Oğuz, Hüseyin Emre Şen, Deran Özgen rol alıyor.

Oyun, 27-30 Mart 2024 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

BİR HALK DÜŞMANI

Kentin yegane gelir kaynağı olan kaplıcalarla ilgili araştırmasından şüphelerini haklı çıkartan bir sonuç alan Dr. Stockman'ın mücadelesi, Ibsen'in güçlü kalemiyle, "halkın yararı" sayılan şeyin, çıkar prizmasında şekil değiştirmesini anlatan bir "mesel"e dönüşüyor.

Henrik Ibsen'in yazdığı, Dilek Başak Carelius'un çevirdiği, Orhan Alkaya'nın yönettiği oyunda Barış Çağatay Çakıroğlu, Burçak Çöllü, Cem Baza, Derya Yıldırım, Gökhan Mete, Hakan Arlı, Hazal Uprak, Mert Tanık, Müge Akyamaç, Rahmi Elhan, Tankut Yıldız rol alıyor.

Oyun, 27-30 Mart 2024 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.

CADI KAZANI

Yıl 1692… ABD'de Salem kasabası…Cadılıkla suçlanan insanlar… Büyük tartışmalara, ardından işkencelere, nihayetinde de idamlara varan mahkemeler… Çıkarları için 'liste'lerce insanları ölüme sürükleyen 'insan'lar…

İnancı kullanarak; önce toplumsal yaşamı, sonra hukuku, nihayetinde onuru yok etmeye çalışan 'baştakiler' ve buna sebep olmayı yahut seyirci kalmayı seçen halk…

Tiyatro yazınının en önemli isimlerinden Arthur Miller'ın, 1952'de gerçek olaylardan yola çıkarak yazdığı bu ölümsüz eser; ilk kez Şehir Tiyatrosu'ndan seyircilerini selamlıyor.

Arthur Miller'ın yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu-Vedat Günyol'un çevirdiği, Yiğit Sertdemir'in yönettiği oyunda Berfu Aydoğan, Berna Adıgüzel, Burak Davutoğlu, Canan Kübra Birinci, Ece Bağcı, Emre Çağrı Akbaba, Eraslan Sağlam, Ersin Sanver, Ezgim Kılınç, Fatma İnan, İbrahim Can, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Onur Demircan, Ozan Gözel, Rozet Hubeş, Selçuk Yüksel, Selen Nur Sarıyar, Zeki Yıldırım rol alıyor.

Oyun, 27-30 Mart 2024 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

GİDİŞ DÖNÜŞ MOSKOVA (RETRO)

Eşinin ölümünden sonra Moskova'da kızı ve damadının yanında yaşamaya başlayan Nikolai Mihayloviç Çmutin, sakin ve huzurlu bir yaşam sürmek umuduyla köyüne gitmek istemektedir.

Babasının köyde tek başına yaşayamayacağını düşünen kızı Ludmilla ve bir türlü anlaşamadığı damadı Leonid ise onu evlendirme planları yapmaktadır. Leonid, Çmutin'in birini eş olarak seçmesini umut ederek üç yalnız kadını eve davet eder.

Üç gelin adayının da aynı anda eve gelmesiyle planlar karışacaktır.

Alexander Galin'in yazdığı, Hale Kuntay'ın çevirdiği, Engin Gürmen'in yönettiği oyunda Aybar Taştekin, Ayşe Nurseli Tırışkan Akpınar, Esra Ülger, Hikmet Körmükçü, Mahperi Mertoğlu, Zihni Göktay rol alıyor.

Oyun, 27-30 Mart 2024 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde.

AY, CARMELA!

İspanya'da Milliyetçiler ve Cumhuriyetçiler arasında geçen iç savaş dönemini anlatan oyunda, iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino, Franco önderliğindeki Milliyetçiler tarafından rehin alınır.

Belçite şehrinin işgalini kutlayan Milliyetçiler tarafından istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar. Bu zorlamanın sonucunda içinde bulundukları savaşı, "gösteri yapılmalı mı, yapılmamalı mı?" sorusuyla sanatı ve sanatçıyı sorgulamaları, işleri gereği güldürmeyi, eğlendirmeyi hedefleyen bu iki oyuncunun isyanları, gelgitleri, kayıpları anlatılır.

Jose Sanchis Sinisterra'nın yazdığı, Yalçın Baykul'un çevirdiği, Naşit Özcan'ın yönettiği oyunda, Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık, Yunus Erman Çağlar rol alıyor.

Oyun, 27-30 Mart 2024 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde.

BEN MEDEA DEĞİLİM

"Ben Medea Değilim" oyununda yakın geçmişte "katil" sıfatı yakıştırılan bir Kadın'ın, tiyatro sahnesinde gösteriyi ve seyirciyi manipüle ederek kendi hikayesine ve aslında her kadının kendi gerçeğine yönlendirdiğini görüyoruz.

Allison Gregory'nin yazdığı, Hülya Karakaş'ın yönettiği oyunda Şirin Asutay, Berrin Koper, Kamer Karabektaş, Ozan Akif Serman rol alıyor.

Oyun, 27-30 Mart 2024 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde.

YATAK ODASI KOMEDİSİ

Oyun, evliliklerinin farklı aşamalarında olan dört çiftin iç içe geçmiş hayatlarını sıra dışı ama komik bir bakışla ortaya koyuyor.

Evlilik kavramı, çiftlerin tuhaf nedenlerle sarsılan ve yeniden kurulan ilişkileri üzerinden, geleneksel, alışılagelmiş kalıpların ve kuralların dışına çıkılarak irdeleniyor.

Alan Ayckbourn'un yazdığı, Mert Dilek'in çevirdiği, Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği oyunda Aslıhan Kandemir, Ayşen Sezerel, Buket Kubilay, Engin Gürmen, Gökçer Genç, Mert Aykul, Nurdan Kalınağa, Özgür Atkın rol alıyor.

Oyun, 27-30 Mart 2024 tarihleri arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde.

ZEHİR

Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından ayrılan çift, yıllar sonra bir araya gelmek zorunda kalır. Bu buluşma, acılı bir geçmiş hesaplaşmasına dönüşür.

Karşı tarafın da neler hissettiğine dair eksik bırakılan taşlar yerine oturur. Kadın ve erkek dünyasının bakış açısına odaklanan eser Hollanda prömiyerinin ardından birçok dile çevrilmiştir.

Lot Vekemans'ın yazdığı Şaban Ol'un çevirip yönettiği oyunda Sevinç Erbulak, Ahmet Saraçoğlu, Aslıhan Kandemir, Eraslan Sağlam rol alıyor.

Oyun, 27-30 Mart 2024 tarihleri arasında Müze Gazhane Meydan Sahne'de.

KUĞUNUN ŞARKISI

Anton Çehov'un tek perdelik kısa oyunlarından biri olan Kuğunun Şarkısı'nda, yaşlı ve yalnız bir aktörün geçmişiyle yüzleşmesine, hayatını sorgulamasına, pişmanlıklarına ve aradan geçen onca yıla rağmen, hala, hayatta en iyi yaptığı şeye, aktörlüğe tutunmaya çalışmasına tanık oluyoruz.

Oyunda, insan doğasının gizli özlemlerini, öfkelerini ve tutkularını yansıtan önemli bir Çehov karakteri olarak karşımızda duran Svetlevidov'un anılarında yeniden canlanan Shakespeare'nin seçme tiradları, izleyenleri de oyuncunun geçmişine doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Alkışlar, tebrikler, aşklar ve şöhretin sarhoşluğuyla, yaşamı boyunca mutluluğu ve hayatın anlamını arayan Svetlevidov, geride bıraktığı onca hayal kırıklığına ve çektiği bütün sıkıntılara rağmen, sahnede ölümü bekliyor olduğu gerçeğinin önünde bile başını eğmeden durmaya devam ediyor.

Bora Seçkin'in yönettiği oyunda Bora Seçkin, Ertan Kılıç, Naşit Özcan, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor. Oyun, 30 Mart 2024 tarihinde Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde.