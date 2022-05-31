ELLE Style Awards, dün akşam sekizinci kez en iyi stilleri ödüllendirdi. Gecede Pınar Deniz, Hande Erçel, Edis, Boran Kuzum, Gülşen ve Serenay Sarıkaya gibi isimler ödüllerin sahibi oldu.
M.A.C Cosmetics ve ELLE dergisi, bu özel gecede; moda, müzik, popüler kültür ve sanat alanlarında stiliyle ilham veren, fark yaratan, renklerini gösteren isimleri kutladı.
Pınar Deniz
Boran Kuzum
Edis
Haluk Akakçe
Gülşen
Zehra Güneş
Hande Erçel
Bige Önal
Ece-Esin Bıçak
Serenay Sarıkaya & BVLGARI
Lamia Aydın X Esra Gülmen
Raisa Vanessa
Ceylin Türkkan Bilge
Aslı Filinta
Yasemin Ögün
Kulüp
Burcu Karademir
Önder Tiryaki
Ece Birsen
Ece Şirin
Kalben
Son Dakika › Magazin › Şıklık yarışına girdiler! İşte ELLE Style Awards 2022'nın ödülleri ve sahipleri - Son Dakika