AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler!" notu ile beklenen videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.

"SİSTEMATİK OLARAK AİLEYİ HEDEF ALIYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert bir dille yanıt erdi. "Kılıçdaroğlu, sistematik olarak aileyi hedef alan bir dil kullanılıyor. Bu siyaset değil, bir iftira kampanyası" diyen Çelik, "Dış politikada ne zaman adım atsak Kılıçdaroğlu devrede. İç kaos oluşturmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"SÖYLEDİĞİ TEK ÇEK İFTİRA ATMAK"

Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı iddiaların FETÖ kampanyası olduğunu dile getiren Çelik, "Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiriyor. AK Parti hukuki girişimlerde bulunacak. Kılıçdaroğlu herkesi suçluyor ve demokrasiyi hedef alıyor. Söylediği tek şey iftira atmak. Belge açıklayacağım diyor açıklayamıyor. Örnek verir verdiği örnekler doğru değildir." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINI TEHDİT ETMEYE KALKIYOR"

Türkiye ne zaman atağa kalksa Kılıçdaroğlu'nun ülke içinde kırılganlık oluşturmaya çalıştığını sözlerine ekleyen Çelik, "Sinsi bir faaliyet yürütüyorlar. Bundan sonrasında açıklamalarına itibar edilmemesi gerekiyor. Hükümeti kanunsuzlukla suçluyor. Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit etmeye kalkıyor." açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"HANİ BELGE AÇIKLAYACAKTI?"

Çelik, sözlerinin devamında "Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. En dikkat çekici husus ise Cumhurbaşkanını açık bir şekilde tehdit etmek. Hani belge açıklayacaktı? Devletin kurumlarını işlevsiz hale getirmek istiyor. Aile kavramına ve Cumhurbaşkanlığına saygıdan kaçmaktadır. Vesayetin iradesi altında olduğunu bir keza daha ortaya koydu. Siyasi aklın varsa konuş bak biz sana nasıl cevaplar veriyoruz." dedi.

HAMZA DAĞ SOSYAL MEDAYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise yaptığı açıklamada "Bugün yine kendisine verilen görevi yerine getirdi... Kemal Kılıçdaroğlu adlı düşük kabiliyetlere sahip, silik şahıs, partisinde sözü geçmeyen bir grup başkanvekili iken, bir FETÖ klasiği olan kaset kumpası yoluyla CHP'yi ele geçirecek, FETÖnün sözcüsü olacak güce nasıl erişti?" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN DÖNÜŞÜMÜ BÖYLE BAŞLATILIYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, sözlerini şöyle sürdürdü: "İsveç merkezli Silk Road adlı bir enstitünün henüz 2008'de çizdiği gelecek senaryosunda, Baykal yerine Kılıçdaroğlu göreve geliyor. 2009'da İBB adaylığı, 2010'da kaset kumpası sonucunda genel başkanlık. Senaryo gerçek oluyor. CHP'nin dönüşümü işte böyle başlatılıyor.

"PARTİ BÖLÜCÜ SÖYLEMLERE EMPATİ DUYAN İSİMLERLE DOLDURULUYOR"

CHP'de ulusal güvenliği önceleyen etkin isimler ve kadrolar peyderpey tasfiye edilip partinin delege yapısı ele geçirilirken; parti marjinal sol düşünceye sahip, bölücü söylemlere ve kişiliklere sempati duyan birçok isimle dolduruluyor.

"O İSİM KILIÇDAROĞLU"

27 Mayıs'tan bu yana tüm darbelerin sözcüsü olan CHP ve kadroları 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye göre dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm için ise bir figür gerekliydi. İşte o isim, Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

"ONLARIN CESARETİYLE 'KAÇACAK' DİYOR"

Siyasi kariyerini FETÖ tezleriyle siyaset yapmaya adayan, kumpas mahsulü, FETÖnün Sözcüsü atanmış Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 2014'te FETÖ'cülerin kanalında Cumhurbaşkanımız için kimlerin verdiği cesaretle "kaçacak" dediyse, şimdi yine onların cesaret vermesiyle "kaçacak" diyor.

"KAÇACAK DEDİĞİN LİDER KAÇMADI"

Kaçacak dediğin lider hiçbir zaman kaçmadı, her zaman milletinin yanında oldu. O lider ki, 15 Temmuz gibi bir günde milletine liderlik etti, "topunuz gelin" diyecek cesareti gösterdi. Peki ya sen? Bir zavallı gibi tankların arasından kaçtın, olanları evde izledin.

"CUMHURBAŞKANIMIZ YİNE KAZANACAK"

Ve seni yine sahaya sürüyorlar. Yalan, çamur ve iftira siyaseti yoluyla gündeme gelmek için her ne yaparsan yap, liderlik yapamayacak silik bir kişilik olduğunu gizleyemeyeceksin. Cumhurbaşkanımız yine kazanacak. Sen de bunu mutfağından izleyeceksin."